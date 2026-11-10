Россияне объявили о 'захвате' на Сумщине: в ВСУ раскрыли реальную ситуацию

В 8-м корпусе ДШВ отмечают, что село находится в тылу Сил обороны, а оккупанты видят его разве что с дрона.

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ВСУ опровергли информацию о захвате села в Сумской области / коллаж: Главред, фото: 4-я отдельная танковая бригада, deepstatemap

Кратко:

ВСУ опровергли заявление РФ о захвате Никольского

Село в Сумской области находится в тылу Сил обороны

ВСУ опровергли заявление российских оккупантов о якобы захвате села Никольское в Сумской области. Населённый пункт остаётся под контролем украинских военных. Об этом сообщил отдел коммуникаций 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

""Аврора" снова выстрелила холостым. На этот раз в Сумской области. Россияне заявили, что, мол, захватили населенный пункт Никольское, хотя село находится в тылу Сил обороны Украины, и оккупанты видят его разве что с дрона", - отметили военные. видео дня

В корпусе убеждены, что появление фейка не случайно. Его приурочили к дате, которую в России до сих пор отмечают как одну из ключевых в советском календаре, а сам населенный пункт расположен на участке, где оборону держат украинские десантники.

"Очередную "победу" явно готовили к 7 ноября, годовщине большевистского переворота. Но большевики хотя бы дошли до Зимнего дворца, а их несообразительные потомки берут штурмом села в зоне ответственности 8-го корпуса ДШВ на Северо-Слобожанском направлении разве что в отчетах", - подчеркнули в 8-м корпусе ДШВ.

Военные также предположили, что следующую выдуманную победу российская пропаганда может приурочить уже к зимним праздникам.

"Следующая знаменательная дата в России - Новый год. Нам уже самим интересно, что они "взять" в честь Деда Мороза", - иронизируют в корпусе.

Сумы / Инфографика: Главред

Где россияне готовятся к наступлению

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российские войска готовятся активизировать наступательные действия на границе Сумской и Харьковской областей.

По его словам, в Сумской области оккупанты пытаются захватить Рясное, а на Великобурлуцком направлении Харьковской области могут продвигаться в сторону Анищиного.

"В восточной части Сумской области россияне активно пытаются продвигаться в сторону того несчастного населенного пункта Рясне, полностью его захватить, и пытаются всё-таки немного расширить свою зону контроля в целом - и вдоль границы, и углубить её на украинскую территорию. Углубить ее не удается, но некоторые признаки подготовки к расширению на тех участках, где нет российского контроля в ближней приграничной зоне, отмечаются. Они там немного подтягивают силы, но, опять же, мы это видим, мы знаем, что они хотят сделать", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, начальник штаба 34-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ полковник Алим Керимов говорил, что российская оккупационная армия в Херсонской области отказалась от классического наступления: если в 2025 году враг совершил около 700 штурмовых выходов, то сейчас их 150–200 в год. Вместо этого РФ, воспользовавшаяся перемирием в Олешках для переброски сил, делает ставку на удары артиллерией, авиацией и FPV-дронами.

Главный сержант 5-й стрелковой роты 2-го батальона 102-й бригады ТрО Олег Марияш заявлял, что в Херсонской области зона боевых действий отошла на 15–20 километров в тыл по сравнению с началом весны. После завершения перемирия в Олешках удары российских оккупантов возобновились.

Аналитики Института изучения войны подчеркивали, что 3–4 ноября российские войска штурмовали украинские позиции сразу на нескольких участках фронта - от севера Сумской области до Запорожской области, однако не добились подтвержденного продвижения. Наиболее горячим стало Константиновско-Дружковское направление, где противник за двое суток атаковал 24 раза.

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О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как "Вечерние вести", "Экономические известия", "Газета 24", "Главред" и "Зеркало недели". Также сотрудничал с сайтом "Слово и Дело" и журналом "Фокус". Участвовал в Оранжевой революции и Революции достоинства. В 2015–2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооружённых силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

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