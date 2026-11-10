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"Селедка под шубой" удивит новой подачей: новогодний рецепт стал трендом

Марина Иваненко
10 ноября 2026, 18:37
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Селедку под шубой можно подать в виде эффектного рулета. Какие ингредиенты понадобятся, как правильно сформировать слои и украсить праздничную закуску?
Новогодний рулет с сельдью
Новогодний рулет с сельдью / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Как подать "Селедку под шубой" по-новому
  • Какие ингредиенты нужны для рулета
  • Как сохранить форму праздничной закуски

Традиционные новогодние блюда обретают новую жизнь благодаря современной подаче. В этом сезоне в кулинарных блогах украинского сегмента Instagram привлекает внимание необычная интерпретация знакомого салата - "Селедка под шубой" в виде аккуратного праздничного рулета. Такая подача эффектно смотрится на праздничном столе и может стать оригинальной альтернативой привычному салату в тарелке. Главред расскажет подробнее.

Рецепт праздничного блюда опубликовала фудблогерша в своём блоге kristicooks.ua. Благодаря необычной форме подачи классический салат превращается в изысканную холодную закуску, которая дополнит новогоднее меню.

видео дня

Ингредиенты для салата "Селедка под шубой"

Для приготовления рулета понадобятся привычные ингредиенты, которые традиционно входят в состав этого салата:

  • свекла - 3 шт.;
  • морковь - 3 шт.;
  • картофель - 3 шт.;
  • яйца - 3 шт.;
  • слабосоленая сельдь - 1–2 филе;
  • майонез;
  • соль.

Для эффектного украшения:

  • крем-сыр;
  • кусочки сельди;
  • зерна граната;
  • свежая петрушка;
  • французская горчица в зернах.

Видео-рецепт можно посмотреть по ссылке: (3) Instagram

Как приготовить праздничный рулет с сельдью

1. Подготовка ингредиентов

Отварите свеклу, морковь, картофель и яйца до полной готовности. Дайте им остыть, после чего очистите.

2. Измельчение овощей

Натрите все овощи и отварные яйца на крупной терке. Важный нюанс: натертую свеклу обязательно хорошо отожмите от лишнего сока, чтобы рулет держал форму и не распадался.

3. Формирование слоев

На пищевую пленку выложите ровным слоем подготовленную свеклу и смажьте её небольшим количеством майонеза. Следующими слоями выложите морковь, картофель и яйца. Каждый слой также смажьте майонезом.

4. Сворачивание рулета

В середине получившейся композиции выложите нарезанное полосками филе сельди. Используя пищевую пленку в качестве основы, осторожно сверните всю конструкцию в плотный рулет.

5. Охлаждение

Заверните рулет в пленку и поставьте в холодильник как минимум на 3–4 часа. Лучше всего оставить его на ночь, чтобы слои хорошо закрепились и блюдо держало форму при нарезке.

Перед подачей на праздничный стол снимите пищевую пленку и украсьте рулет крем-сыром, кусочками сельди, яркими зернами граната, веточками свежей петрушки и французской горчицей в зернах.

Так привычный салат "Селедка под шубой" превратится в оригинальную праздничную закуску, которая будет привлекать внимание не только вкусом, но и необычной подачей.

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Об источнике: kristicooks.ua

kristicooks.ua - страница в TikTok украинской блогерши Кристины, которая в соцсетях делится видео с простыми рецептами на каждый день.

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