"Селедка под шубой" удивит новой подачей: новогодний рецепт стал трендом

О чём вы узнаете:
- Как подать "Селедку под шубой" по-новому
- Какие ингредиенты нужны для рулета
- Как сохранить форму праздничной закуски
Традиционные новогодние блюда обретают новую жизнь благодаря современной подаче. В этом сезоне в кулинарных блогах украинского сегмента Instagram привлекает внимание необычная интерпретация знакомого салата - "Селедка под шубой" в виде аккуратного праздничного рулета. Такая подача эффектно смотрится на праздничном столе и может стать оригинальной альтернативой привычному салату в тарелке. Главред расскажет подробнее.
Рецепт праздничного блюда опубликовала фудблогерша в своём блоге kristicooks.ua. Благодаря необычной форме подачи классический салат превращается в изысканную холодную закуску, которая дополнит новогоднее меню.
Ингредиенты для салата "Селедка под шубой"
Для приготовления рулета понадобятся привычные ингредиенты, которые традиционно входят в состав этого салата:
- свекла - 3 шт.;
- морковь - 3 шт.;
- картофель - 3 шт.;
- яйца - 3 шт.;
- слабосоленая сельдь - 1–2 филе;
- майонез;
- соль.
Для эффектного украшения:
- крем-сыр;
- кусочки сельди;
- зерна граната;
- свежая петрушка;
- французская горчица в зернах.
Видео-рецепт можно посмотреть по ссылке: (3) Instagram
Как приготовить праздничный рулет с сельдью
1. Подготовка ингредиентов
Отварите свеклу, морковь, картофель и яйца до полной готовности. Дайте им остыть, после чего очистите.
2. Измельчение овощей
Натрите все овощи и отварные яйца на крупной терке. Важный нюанс: натертую свеклу обязательно хорошо отожмите от лишнего сока, чтобы рулет держал форму и не распадался.
3. Формирование слоев
На пищевую пленку выложите ровным слоем подготовленную свеклу и смажьте её небольшим количеством майонеза. Следующими слоями выложите морковь, картофель и яйца. Каждый слой также смажьте майонезом.
4. Сворачивание рулета
В середине получившейся композиции выложите нарезанное полосками филе сельди. Используя пищевую пленку в качестве основы, осторожно сверните всю конструкцию в плотный рулет.
5. Охлаждение
Заверните рулет в пленку и поставьте в холодильник как минимум на 3–4 часа. Лучше всего оставить его на ночь, чтобы слои хорошо закрепились и блюдо держало форму при нарезке.
Перед подачей на праздничный стол снимите пищевую пленку и украсьте рулет крем-сыром, кусочками сельди, яркими зернами граната, веточками свежей петрушки и французской горчицей в зернах.
Так привычный салат "Селедка под шубой" превратится в оригинальную праздничную закуску, которая будет привлекать внимание не только вкусом, но и необычной подачей.
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Об источнике: kristicooks.ua
kristicooks.ua - страница в TikTok украинской блогерши Кристины, которая в соцсетях делится видео с простыми рецептами на каждый день.
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