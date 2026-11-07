Не только кутья: какие 12 постных блюд должны быть на столе в Сочельник

Какие 12 постных блюд приготовить на Сочельник? Кутья, узвар, пампушки, голубцы, вареники, грибные закуски и рыба для традиционного рождественского стола.

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Блюда на Сочельник / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие 12 постных блюд приготовить на Сочельник

Как приготовить традиционную кутью, узвар и грибной суп

Какие закуски и вареники добавить в рождественское меню

Рождественский Сочельник традиционно собирает за одним столом всю семью. До появления первой звезды хозяйки готовят особые угощения, среди которых обязательно должна быть кутья. По обычаю, праздничное меню состоит из 12 постных блюд, каждое из которых стало частью украинских рождественских традиций. Главред расскажет подробнее.

Подборкой рецептов и блюд, которые можно подать в Сочельник, поделился YouTube-канал "На Здоровье - полезные домашние рецепты". Среди предложенных вариантов - традиционная кутья, узвар, пампушки, голубцы, вареники, грибные угощения, рыба и домашние соленья.

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Кутья - главное блюдо Сочельника

Кутья занимает центральное место на рождественском столе. Ее готовят из отварной пшеницы, в которую добавляют мак, орехи, изюм и мед. Мак предварительно варят и перетирают блендером, а орехи поджаривают. Для получения нужной консистенции блюдо разбавляют узваром.

Узвар - традиционный напиток из сухофруктов

Для приготовления узвара используют сушеные груши, вишни, сливы и яблоки. Сначала дольше варят целые груши, затем добавляют вишни и сливы, а в конце - тонко нарезанные яблоки. Их достаточно проварить около пяти минут. Перед подачей напиток оставляют настаиваться на два-три часа.

Пампушки с чесночной заправкой

Мягкие дрожжевые пампушки - традиционное дополнение к рождественскому столу. Их готовят из постного теста и подают с чесночной заправкой.

Капуста с фасолью

Для этого блюда капусту тушат с морковью, луком и томатной пастой. В конце приготовления добавляют предварительно отварную фасоль. Она делает блюдо более питательным и сытным.

Постные голубцы с грибами

Голубцы готовят с постной начинкой, основой которой являются грибы. Такой вариант традиционного блюда подходит для рождественского меню без мяса.

Вареники с маком

Для вареников используют заварное постное тесто. Готовое блюдо подают с медом, орехами и вишневым сиропом.

Видео о том, какие блюда можно приготовить на Рождество, можно посмотреть здесь:

Маринованные шампиньоны

Домашние маринованные шампиньоны можно приготовить примерно за шесть часов. Перед подачей грибы заправляют растительным маслом и посыпают зеленью. Такая закуска хорошо дополняет другие постные блюда.

Постная грибная подливка

Ароматный соус готовят из грибов, лука, специй и небольшого количества муки. Он получается густым и хорошо сочетается с картофелем.

Вареники с капустой

Еще одно традиционное блюдо Сочельника - вареники с капустной начинкой. Их подают с луком, предварительно обжаренным на масле.

Ушки с грибами и грибной бульон

Ушки - это маленькие изделия из теста с начинкой из сушеных белых грибов. Их добавляют непосредственно в ароматную грибную юшку. Такой рецепт относится к древним традициям украинской кухни.

Рыба на рождественский стол

Для Сочельника можно приготовить запеченную или жареную рыбу. Также в праздничное меню включают маринованную сельдь.

Домашние соленья

Квашеные огурцы, помидоры и капуста дополняют рождественский стол. Такие закуски хорошо сочетаются с картофелем, грибными блюдами и другими постными угощениями.

Отдельным символом Рождества является дидух. Его традиционно изготавливают из колосков ржи, пшеницы, льна и овса и ставят на почетное место в доме. Он символизирует хороший урожай, мир и семейное согласие. Дидух не входит в число 12 блюд, но остается важным атрибутом украинского Сочельника.

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Об источнике: YouTube-канал "На здоровье - полезные домашние рецепты" Канал "На здоровье - полезные домашние рецепты" - украинский кулинарный YouTube-канал, посвященный домашней кухне, сезонным заготовкам и проверенным рецептам. Автор публикует пошаговые видео по приготовлению повседневных и праздничных блюд, выпечки, консервированию, напиткам и домашним заготовкам, уделяя особое внимание простоте, доступным ингредиентам и практическим советам для домашнего приготовления

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