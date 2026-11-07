Корни начали гнить из-за перелива: как спасти комнатное растение

Если комнатное растение получило слишком много воды, важно действовать быстро. Пять шагов помогут оценить состояние корней, пересадить цветок и избежать проблемы

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Полив комнатных растений / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как распознать последствия чрезмерного полива

Какие меры помогут спасти корни

Как правильно ухаживать за растением после пересадки

Чрезмерный полив - одна из самых распространенных причин ухудшения состояния комнатных растений. Желание чаще увлажнять почву и обеспечивать зеленым питомцам надлежащий уход нередко приводит к противоположному результату. Из-за избытка воды корни начинают страдать от недостатка кислорода, а со временем может развиться корневая гниль. Главред расскажет подробнее.

Как объясняет венгерское издание kertvar.hu, длительное переувлажнение грозит пожелтением и опадением листьев, а также загниванием корней. В то же время растение ещё можно спасти, если вовремя заметить проблему, правильно оценить состояние корневой системы и не откладывать необходимые действия.

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Симптомы перелива растений

Признаки чрезмерного полива иногда напоминают симптомы недостатка влаги. Из-за этого владельцы растений могут по ошибке поливать их еще чаще, ухудшая ситуацию. Чтобы этого не произошло, важно обращать внимание на несколько характерных признаков.

Листья

Одним из первых сигналов может стать пожелтение листьев. Также на них появляются мягкие коричневые пятна, кончики темнеют, а отдельные листья начинают опадать. Такие изменения могут наблюдаться даже на молодых побегах.

Корневая система

Здоровые корни обычно упругие, тогда как в результате гниения они становятся тёмными, мягкими и легко повреждаются. Именно состояние корневой системы помогает понять, насколько серьёзна проблема.

Почва

Если земля в горшке долго остается влажной, это может свидетельствовать о застое воды. Дополнительным признаком проблемы становится неприятный запах, возникающий из-за гнилостных процессов.

Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Как спасти растение после чрезмерного полива

Если комнатное растение имеет признаки переувлажнения, важно действовать последовательно. Одного прекращения полива может быть недостаточно, особенно если корни уже начали загнивать.

1. Осмотрите корневую систему.

Осторожно извлеките растение из горшка и осмотрите корни. Старайтесь не повредить здоровые участки и аккуратно удалите излишки влажной почвы, чтобы оценить их состояние.

2. Удалите поражённые корни

Все тёмные, мягкие и загнившие части нужно обрезать чистым продезинфицированным инструментом. Здоровые корни оставьте, ведь именно они помогут растению восстановиться.

3. При необходимости обработайте корни

Если есть признаки гнили, можно применить соответствующее фунгицидное средство в соответствии с инструкцией производителя. Важно использовать препарат, предназначенный для конкретного способа обработки, и не превышать рекомендуемую концентрацию.

4. Дайте корням подсохнуть

После удаления поражённых частей оставьте растение на некоторое время в затененном месте с хорошей циркуляцией воздуха. При необходимости можно осторожно промокнуть излишки влаги бумажными полотенцами. Не подвергайте корни воздействию прямых солнечных лучей и не пытайтесь ускорить сушку с помощью нагрева.

5. Пересадите растение

Для восстановления используйте чистый горшок с дренажными отверстиями и свежую почву, подходящую для конкретного вида растения. Старую переувлажненную почву лучше не использовать повторно. После пересадки не спешите с поливом: ориентируйтесь на состояние корней, свойства почвы и потребности растения.

Видео о том, как ухаживать за комнатными растениями, можно посмотреть здесь:

Как не допустить повторного перелива

Чтобы комнатные растения не страдали от избытка воды, перед каждым поливом проверяйте влажность почвы. Не стоит ориентироваться только на календарь или поливать все вазоны с одинаковой периодичностью. Потребность во влаге зависит от вида растения, размера горшка, температуры и освещения.

Также важно использовать горшки с дренажными отверстиями, не оставлять воду в поддонах надолго и подбирать почву в соответствии с потребностями конкретной культуры. Правильный режим полива и своевременная реакция на первые признаки переувлажнения помогут сохранить здоровье комнатных растений.

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