Саратов накрыло дымом: после атаки БПЛА масштабно горит НПЗ

В течение ночи в Саратове и Энгельсе прогремело более 40 взрывов.

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Саратов после атаки дронов 7 ноября - видны клубы черного дыма / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

Ночью под ударом дронов оказался Саратов

Горит Сратовский НПЗ

Местный губернатор признал атаку, но не назвал пораженный объект

В ночь на 7 ноября в стране-агрессоре РФ под удар дронов попал стратегический объект - в Саратове вспыхнул нефтеперерабатывающий завод "Роснефти". Над городом видны клубы черного дыма.

За ночь в Саратове и Энгельсе прогремело более 40 взрывов. Сирена воздушной тревоги включалась минимум дважды, утром в субботу налет продолжался, пишет Astra.

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"Саратов сегодня впитал в себя очень много дронов. Даже антидроновые сетки и натянутые тросы не помогли", - пишет мониторинговый канал Exilenova+.

Последствия атаки на Саратов / Фото: Exilenova+

Региональные власти признали последствия ночного налета, однако конкретных масштабов не раскрыли.

"В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие. На месте работают все оперативные службы", - сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Что именно загорелось, губернатор не уточнил.

Саратов накрыло дымом после атаки / Фото: Exilenova+

По данным OSINT-экспертов, под удар дронов попал Саратовский НПЗ.

"На кадрах объективного контроля зафиксированы многочисленные центры возгорания на территории НПЗ. Масштабы повреждений уточняются", - пишет Exilenova+.

Последствия атаки на Саратов / Фото: Exilenova+

Саратовский НПЗ - что о нем известно

Саратовский НПЗ принадлежит "Роснефти" и является одним из старейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. По состоянию на 2023 год он перерабатывал 4,8 млн тонн нефти.

Проектная мощность НПЗ - около 7 млн ​​тонн нефти в год, что составляет примерно 2–3% общих мощностей российской нефтепереработки.

Предприятие производит автомобильный бензин, в том числе АИ-92 и АИ-95, дизельное горючее, судновое топливо, дорожные и кровельные битумы, техническую серу и другие нефтепродукты.

Завод имеет важное военно-экономическое значение, поскольку привлечен к обеспечению потребностей российских вооруженных сил горюче-смазочными материалами.

Особую роль играет производство дизельного горючего, необходимого для обеспечения военной автомобильной и бронетехники.

Атакован Саратовский НПЗ / Фото: Exilenova+

Украинские удары уже не раз достигали завода и вынуждали его останавливать работу. Один из таких простоев, как сообщало агентство Reuters, произошел в сентябре 2026 года.

Зеленский анонсировал новые атаки по НПЗ РФ

Украина продолжает на носить удары на большие расстояния по нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора России в ответ на атаки по украинской энергетике. Следующие шаги Киева уже определены. Об этом 6 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что российские удары по украинской инфраструктуре не прекращаются, а Москва отвергла деэскалацию. В то же время Зеленский напомнил, что война может закончиться, если такое решение примет Путин.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары вглубь России - новости

Как писал Главред, в ночь на 6 ноября беспилотники атаковали Краснодарский край страны-агрессора России. В результате атаки в промзоне Афипского нефтеперерабатывающего завода возник пожар.

В ночь на 5 ноября Рязань атаковали дроны-камикадзе. В городе прогремело большое количество взрывов. Вспыхнули пожары на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" и, вероятно, в крупном логистическом центре Wildberries.

Утром 31 октября в Уфе прогремели взрывы в промышленной зоне. Возникли масштабные пожары. НПЗ входит в состав Уфимского нефтеперерабатывающего комплекса со совокупной мощностью 23,5 млн тонн сырья в год.

В Генштабе сообщили, что в ночь на 31 октября подразделения Сил обороны нанесли удар по комбинату "Каменский" в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Согласно сообщению, удар был нанесен ракетами "Нептун" и дронами. Подтверждено возгорание склада готовой продукции и повреждение четырёх производственных цехов.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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