Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Два похожих растения, но совершенно разные плоды: какую айву посадить на участке

Алексей Тесля
6 ноября 2026, 18:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Обыкновенная айва привлекает крупными плодами, тогда как японская ценится за декоративность и насыщенный аромат небольшого урожая.
айва
Какой сорт айвы подходит для сада / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Как выглядят обыкновенная и японская айва
  • Плоды: какая айва крупнее и ароматнее
  • Какая культура проще в выращивании

Айву и японскую айву часто принимают за одну культуру, хотя между ними немало различий. Оба растения относятся к семейству Розовые (Rosaceae), и они радуют красивым цветением и дают ароматные плоды в саду.

Однако отличаются культуры не только внешностью, но и урожайностью, составом плодов, устойчивостью к заболеваниям и требованиями к условиям выращивания, пишет Onet.

видео дня

Обыкновенная айва привлекает крупными плодами, тогда как японская ценится за декоративность и насыщенный аромат небольшого урожая. Разберёмся, как распознать эти растения и какое из них лучше подойдёт для домашнего сада.

Как выглядят обыкновенная и японская айва

Главное внешнее отличие заключается в форме и размерах растений. Обыкновенная айва обычно развивается в виде небольшого дерева высотой около 3–5 метров, хотя иногда приобретает форму высокого кустарника.

Японская айва значительно компактнее. Она представляет собой раскидистый куст с изогнутыми ветвями, который нередко используют для оформления садовых дорожек, живых изгородей и декоративных композиций.

Различить культуры можно и по цветению. У обыкновенной айвы цветки преимущественно белые или нежно-розовые, напоминающие яблоневые. Японская разновидность выглядит гораздо ярче: её ветви весной покрываются красными, оранжевыми и другими насыщенными по окраске цветками.

Плоды: какая айва крупнее и ароматнее

Урожай двух растений также заметно различается. Обыкновенная айва образует крупные яблоковидные или грушевидные плоды. В зависимости от сорта их поверхность может быть покрыта характерным бархатистым пушком. Некоторые разновидности способны давать особенно большие плоды, что удобно при приготовлении домашних консервов.

У японской айвы урожай гораздо мельче. Плоды имеют гладкую кожицу, плотную мякоть и отличаются очень интенсивным запахом. Несмотря на скромные размеры, они обладают выраженным ароматом, который хорошо сохраняется в заготовках.

Таким образом, обыкновенная айва выигрывает по размеру плодов, а японская особенно привлекательна для тех, кто ценит насыщенный фруктовый аромат.

В какой айве больше витамина С

Различия между культурами касаются и химического состава. По приводимым данным, в 100 г обыкновенной айвы содержится примерно 55–92 мг витамина С, тогда как в японской - около 15–25 мг.

Следовательно, обыкновенная айва может быть более богатым источником аскорбиновой кислоты. При этом показатели зависят от сорта, зрелости плодов и условий выращивания.

Оба растения содержат биологически активные соединения. Японскую айву ценят за антиоксидантные свойства, а обыкновенную традиционно используют в питании для поддержки пищеварения. Однако плоды не следует рассматривать как замену лекарственным средствам.

Какая культура проще в выращивании

По неприхотливости японская айва обычно опережает свою крупноплодную родственницу. Кустарник не требует сложного ухода, хорошо переносит формирующую обрезку и подходит даже для небольших участков.

Обыкновенная айва нуждается в более внимательном отношении к выбору места посадки и условиям содержания. Чтобы дерево регулярно плодоносило, важно обеспечить ему достаточное освещение, подходящую почву и защиту от неблагоприятных погодных факторов.

Обе культуры нуждаются в периодическом удалении сухих и повреждённых ветвей. Прореживание кроны улучшает доступ света и помогает поддерживать здоровье растения.

Основные правила обрезки деревьев инфографика
/ Главред

Посадка: требования к почве и освещению

Для хорошего развития айве необходимо солнечное, желательно защищённое от сильных ветров место. Освещённость влияет не только на цветение, но и на качество будущего урожая.

Японская айва предпочитает плодородную, богатую гумусом почву с умеренной влажностью и кислотностью около pH 6–7. Не подходят участки с длительным застоем воды и слишком сухим песчаным грунтом.

Обыкновенная айва также нуждается в хорошо освещённом месте, но к подготовке посадочного участка стоит отнестись особенно внимательно. Важны подходящий состав почвы и хороший дренаж.

Болезни и весенние заморозки: основные риски

Одной из главных проблем при выращивании обыкновенной айвы становятся возвратные заморозки. Если похолодание совпадает с периодом цветения, цветки могут пострадать, что отрицательно скажется на количестве будущих плодов.

Кроме того, при повышенной влажности и тёплой погоде растение может поражаться паршой, бурой гнилью и пятнистостью листьев. Поэтому необходимо следить за состоянием кроны и своевременно удалять больные ветви.

Японская айва считается более устойчивой культурой. Она лучше переносит неблагоприятные условия и обычно менее подвержена распространённым заболеваниям, что упрощает уход за кустарником.

Когда начинается плодоношение и сколько можно собрать

Обыкновенная айва обычно вступает в плодоношение через 3–5 лет после посадки. Сроки зависят от сорта, качества саженца и условий выращивания.

Взрослое дерево при благоприятном уходе способно давать несколько десятков килограммов урожая. Этого достаточно для приготовления значительного количества варенья, джемов, компотов и других домашних заготовок.

Свежие плоды обыкновенной айвы довольно твёрдые и терпкие, поэтому чаще всего их используют после термической обработки. Японскую айву также преимущественно перерабатывают, добавляя ароматные плоды в сиропы, варенье и компоты.

Какую айву выбрать для своего сада

Решение зависит от площади участка, климатических условий и целей выращивания.

Японская айва подойдёт тем, кто ищет компактный декоративный кустарник с ярким цветением и сравнительно простым уходом. Она устойчива, не занимает много места и даёт небольшие, но очень ароматные плоды.

Обыкновенную айву стоит выбрать ради крупного урожая и возможности заготавливать плоды в больших количествах. Она требует более тщательного подбора места, зато способна обеспечить садовода ценным сырьём для домашней переработки.

Обе культуры имеют свои достоинства. Если размеры участка позволяют, их можно выращивать одновременно: японская айва украсит сад весенним цветением, а обыкновенная порадует крупными плодами осенью.

Смотрите видео - важные советы садоводам:

В материале рассматриваются ключевые подходы к созданию сада, который будет выглядеть привлекательно независимо от времени года. Грамотное планирование участка позволяет обустроить гармоничное пространство, сочетающее красоту, комфорт и индивидуальный стиль.

Отдельное внимание уделяется сезонной динамике сада: при выборе растений необходимо принимать во внимание изменения их окраски, очертаний и фактуры в течение года. Благодаря этому ландшафт сохраняет выразительность от весны до зимы, а все его составляющие формируют единую продуманную композицию.

Читайте также:

Об источнике: Onet

Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и является крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Наиболее цитируемый и самый популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин выдвигает новые территориальные требования к Украине: речь не только о Донбассе

Путин выдвигает новые территориальные требования к Украине: речь не только о Донбассе

20:49Война
Трамп может пойти на новые уступки Путину: в NYT раскрыли подробности

Трамп может пойти на новые уступки Путину: в NYT раскрыли подробности

20:37Мир
"Время войны истекло": Зеленский обратился к Путину и анонсировал новые шаги

"Время войны истекло": Зеленский обратился к Путину и анонсировал новые шаги

19:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

"Нетрадиционная ориентация": Зибров удивил признаниями о личной жизни

"Нетрадиционная ориентация": Зибров удивил признаниями о личной жизни

"Цель — не цифры": Alyona Alyona поразила похудением после операции

"Цель — не цифры": Alyona Alyona поразила похудением после операции

Китайский гороскоп на завтра, 7 ноября: Крысам - обновки, Свиньям - идеалы

Китайский гороскоп на завтра, 7 ноября: Крысам - обновки, Свиньям - идеалы

Как сушить одежду в комнате в холодное время года — лайфхак от норвежцев

Как сушить одежду в комнате в холодное время года — лайфхак от норвежцев

Последние новости

20:55

Новая база для ударов по Украине: десятки БПЛА РФ готовят к массированным атакам

20:51

Удача сама находит их: три знака зодиака, для которых наступил особый период

20:49

Путин выдвигает новые территориальные требования к Украине: речь не только о Донбассе

20:42

Как утеплить окна без лишних затрат — в этом поможет вещь, которая есть почти в каждом доме

20:37

Трамп может пойти на новые уступки Путину: в NYT раскрыли подробности

Личный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в СШАЛичный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в США
20:25

Обычную фольгу кладут в морозильник не просто так — в чём же хитрость

20:01

Зачем в ноябре выставляют рис у входа — что он символизирует

19:50

Не стоит сжигать опавшие листья: как превратить их в "черное золото" для огорода

19:47

Пуговицы из бабушкиной шкатулки могут стоить целое состояние: раскрыт тайный знак

Реклама
19:44

"Время войны истекло": Зеленский обратился к Путину и анонсировал новые шаги

19:42

Зачем кладут грязные кухонные полотенца в микроволновую печь — необычный метод

19:26

Чайно-гибридные розы не замерзнут: как защитить кусты от сильных морозов

19:14

Как защитить технику от скачков напряжения — устройство для домашней сети

19:10

Технофашисты Вэнса и Маска выгодны Кремлю: Эйдман о расколе республиканцевмнение

18:51

Мерц обсудил с Трампом войну в Украине: какую общую позицию согласовали лидеры

18:51

Два похожих растения, но совершенно разные плоды: какую айву посадить на участкеВидео

18:44

Пауки боятся резких запахов — какие ароматы помогают их отпугнуть

18:42

"Эти переговоры — не последние": Буданов оценил шансы на прорыв в Абу-Даби

18:41

Свет будут отключать не всем: "Укрэнерго" предупредило об ограничениях 7 ноября

18:22

Черная, белая или красная нить на руке — о чем говорит ее цвет

Реклама
18:21

Трамп анонсировал "масштабную сделку" по Украине: в Кремле впервые отреагировали

18:13

Что на самом деле означает буква E на механической коробке передач: ответ удивит многих

17:54

Коробка передач подает сигнал перед поломкой — многие водители его игнорируют

17:45

Белое полотенце на зеркале автомобиля: какой сигнал подает водитель

17:36

Как выбрать стильный и теплый пуховик: 7 советов стилиста на зиму 2027Видео

17:30

Olympic Dreams в США: прием в Майами и 8 медалей на Panamerican Open/Cup

17:29

Что покупать на Черную пятницу: самые выгодные и интересные категории новости компании

17:24

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Тельцам — выбор, Рыбам — новые возможности

17:15

Садоводам советуют просверлить отверстие в пне и накрыть его — для чего

17:05

Традиционный ламинат теряет популярность: на какую альтернативу массово переходят поляки

17:00

Не уксус и не лимон: что добавить в борщ для насыщенного красного цвета

16:47

Россия готовит удар по Киеву и еще трем областям: мониторы предупредили об угрозе

16:39

Железняк, Шабунин и Ткач пытаются влиять на кадровые решения государства, – Загородний

16:37

Почему нельзя заливать кофе кипятком: один простой шаг сделает его вкуснееВидео

16:36

Зачем бросать зажженную спичку в унитаз: неожиданная причина старого трюка

16:11

Любовь после "Холостяка": с кем создали семьи победительницы шоу

16:07

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

15:47

"Это была ошибка": Маск распространил сообщение о решении SpaceX дать Украине Starlink

15:42

Что Украина предложит России на переговорах в Абу-Даби: в ОП раскрыли позицию Киева

15:38

РФ перебросила тысячную группировку в Олешки: ВСУ приготовились к наступлению врага

Реклама
15:24

Триумф Сергея Белашова: как "Украинский капитал" разнес конкурентов и забрал главные награды года актуально

15:16

Как сделать рукомойник из пластиковой бутылки: лайфхак при отключении воды

15:04

Страны Запада могут ударить по России при одном условии - подробности от Forbes

15:00

"Мошенники объединяются": решение о передаче фонду Стерненко почти 57 млн грн вызвало критику в соцсетях

14:56

Где в Украине сейчас самая сложная ситуация со светом: Зеленский назвал город

14:30

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану

14:22

"Цель — не цифры": Alyona Alyona поразила похудением после операции

14:18

Мороз до -6°С, снег и гололед: синоптики предупредили о резком похолодании

13:57

Импичмент, суды и громкие разоблачения: что ждёт Трампа после провала на выборах

13:45

Как сушить одежду в комнате в холодное время года — лайфхак от норвежцев

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять