Украинцы остались без света: в Киеве и ряде областей аварийные отключения

Наиболее сложная ситуация сложилась в столице, поэтому график отключений электроэнергии там может часто меняться в течение дня.

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Энергетики непрерывно работают над стабилизацией ситуации / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pexels.com



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Аварийные отключения в Киеве и четырёх областях Украины начались утром

Без электричества остались сразу пять групп потребителей

В столице порядок отключений может часто меняться

В Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях 6 ноября действуют аварийные отключения электроэнергии в пяти очередях. Причина - сложная ситуация в энергосистеме из-за последствий атак страны-агрессора России.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

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В энергокомпании пояснили, что отключения ввели вынужденно, чтобы уберечь энергосистему.

"Введены аварийные отключения электроэнергии в пяти очереди. Это необходимо для предотвращения снижения уровня напряжения в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Почему в Киеве графики отключений могут меняться в течение дня

В "Укрэнерго" подчеркнули, что самая сложная ситуация сейчас именно в столице. Из-за этого в течение дня графики отключений могут часто меняться.

В остальных регионах Украины 6 ноября действуют графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для других потребителей в объеме от 2,5 до 4 очередей. Энергетики работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуться к прогнозируемым графикам.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Что будет с энергосистемой после атак РФ - мнение эксперта

Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что удары по энергетике не являются для Украины чем-то новым.

"В принципе, ничего принципиально нового в этом нет. Вспомним осень 2022 года, когда Россия осуществляла подобные атаки. Тогда основные удары были направлены по подстанциям объединенной энергосистемы Украины. И с тех пор такие атаки с определенной регулярностью повторяются", - подчеркнул специалист.

В то же время, по словам эксперта, противник пытается нанести удар не только по энергетике, но и по логистике страны.

"Речь идет не только о попытках нанести удар по энергетическим объектам, прежде всего подстанциям, но и об ударах по транспортной системе, в частности по железной дороге", - пояснил Гончар.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью УНИАН считает, что нынешняя ситуация в целом соответствует ожиданиям энергетиков на отопительный сезон.

"Я бы не сказал, что ситуация является чрезвычайно критической. Это была еще одна атака. Она вписывается в основной сценарий, который мы ожидали на отопительный сезон", - отметил он.

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, 3 ноября Киев столкнулся с последствиями одной из самых масштабных атак РФ на энергетику. Из-за этого в столице возникли серьезные перебои с электричеством и транспортом. Кроме того, в Киеве тогда пропало водоснабжение.

Экстренные отключения электричества в столице вводились и в начале ноября. Еще 1 ноября в Киеве перестали действовать привычные графики и ввели экстренные отключения света. Такие меры применяют, когда энергосистема не может работать по плановым графикам.

Аналитики также оценивают, какой будет зима для киевлян. Мы рассказывали, какими могут быть отключения света и тепла в Киеве зимой. Эксперты рассматривают несколько сценариев развития событий.

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Об источнике: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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