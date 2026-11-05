Украинцы будуть без света до 16 часов: графики отключений на 6 ноября

Ограничения будут действовать круглосуточно и коснутся как бытовых потребителей, так и промышленности.

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График отключений электроэнергии на 6 ноября / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Главное из заявления "Укрэнерго":

6 ноября свет будут отключать круглосуточно

Объем отключений - от 2,5 до 4 очередей

Ограничения коснутся и промышленности

В пятницу, 6 ноября, в части областей Украины будут действовать почасовые отключения света для всех категорий потребителей объемом от 2,5 до 4 очередей - с 00:00 до 23:59. Минимальный объем отключений несколько вырос. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

В течение суток будут применяться графики ограничения мощности для промышленности.

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Причиной ограничений в компании назвали последствия массированных атак страны-агрессора РФ на энергообъекты. Перечень областей, где будут действовать отключения, "Укрэнерго" не уточнило.

Энергетики предупредили, что ситуация может меняться в течение суток, и призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

"Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - подчеркнули в компании.

Как узнать свой график отключений света

"Укрэнерго" определяет лишь общий объем ограничений, а конкретные графики для каждой очереди публикуют "облэнерго" и ДТЭК. Расписание для своего адреса следует проверять на официальных сайтах и в каналах оператора системы распределения в вашем регионе.

Если в регионе вводятся аварийные отключения, предварительно опубликованные графики не действуют. В таком случае свет могут отключать без предупреждения и вне очередей.

Где зарядить телефон во время отключений света

Во время длительных отключений электроэнергии можно воспользоваться пунктами устойчивости, где есть электричество, связь, интернет и тепло. Адреса ближайших пунктов можно найти на государственной карте пунктов устойчивости.

Приборы, которые стоит выключать на ночь для экономии электроэнергии / Инфографика: Главред

Реально ли остаться без света и тепла зимой

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду отметил, что этой зимой украинцев не ждет ничего принципиально нового, хотя длительные отключения электроэнергии возможны.

"В целом ничего принципиально нового не появится. Возможны длительные отключения и проблемы с теплоснабжением. Теплая зима может смягчить эти проблемы", - сказал эксперт.

В то же время специалист напомнил, что с подобными вызовами страна уже сталкивалась в предыдущие годы.

"Но мы все это уже проходили: и отключения теплоснабжения, и масштабные графики отключений, и полное отключение электричества. То есть это не будет для нас чем-то принципиально новым", - пояснил Прокип.

Отключения света - новости по теме

Как сообщал Главред, 5 ноября в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Из-за этого ранее обнародованные графики в этих регионах перестали действовать. В столице также возникли проблемы с работой метрополитена.

Энергетические эксперты оценивают риски длительных отключений электроэнергии после новых атак. По прогнозу директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в небольших городах без света могут оставаться до трех дней. Наиболее уязвимыми называют населенные пункты, которые питаются от одной подстанции.

В октябре масштабы ограничений были значительно меньше. Так, на 11 октября "Укрэнерго" прогнозировало почасовые отключения объемом от 0,5 до 1,5 очереди. Тогда они действовали только с 16:00 до 23:59.

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Об источнике: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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