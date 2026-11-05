Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Украинцы будуть без света до 16 часов: графики отключений на 6 ноября

Руслана Заклинская
5 ноября 2026, 19:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ограничения будут действовать круглосуточно и коснутся как бытовых потребителей, так и промышленности.
Украинцы будуть без света до 16 часов: графики отключений на 6 ноября
График отключений электроэнергии на 6 ноября / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Главное из заявления "Укрэнерго":

  • 6 ноября свет будут отключать круглосуточно
  • Объем отключений - от 2,5 до 4 очередей
  • Ограничения коснутся и промышленности

В пятницу, 6 ноября, в части областей Украины будут действовать почасовые отключения света для всех категорий потребителей объемом от 2,5 до 4 очередей - с 00:00 до 23:59. Минимальный объем отключений несколько вырос. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

В течение суток будут применяться графики ограничения мощности для промышленности.

видео дня

Причиной ограничений в компании назвали последствия массированных атак страны-агрессора РФ на энергообъекты. Перечень областей, где будут действовать отключения, "Укрэнерго" не уточнило.

Энергетики предупредили, что ситуация может меняться в течение суток, и призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

"Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - подчеркнули в компании.

Как узнать свой график отключений света

"Укрэнерго" определяет лишь общий объем ограничений, а конкретные графики для каждой очереди публикуют "облэнерго" и ДТЭК. Расписание для своего адреса следует проверять на официальных сайтах и в каналах оператора системы распределения в вашем регионе.

Если в регионе вводятся аварийные отключения, предварительно опубликованные графики не действуют. В таком случае свет могут отключать без предупреждения и вне очередей.

Где зарядить телефон во время отключений света

Во время длительных отключений электроэнергии можно воспользоваться пунктами устойчивости, где есть электричество, связь, интернет и тепло. Адреса ближайших пунктов можно найти на государственной карте пунктов устойчивости.

Приборы, которые стоит выключать на ночь для экономии электроэнергии
Приборы, которые стоит выключать на ночь для экономии электроэнергии / Инфографика: Главред

Реально ли остаться без света и тепла зимой

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду отметил, что этой зимой украинцев не ждет ничего принципиально нового, хотя длительные отключения электроэнергии возможны.

"В целом ничего принципиально нового не появится. Возможны длительные отключения и проблемы с теплоснабжением. Теплая зима может смягчить эти проблемы", - сказал эксперт.

В то же время специалист напомнил, что с подобными вызовами страна уже сталкивалась в предыдущие годы.

"Но мы все это уже проходили: и отключения теплоснабжения, и масштабные графики отключений, и полное отключение электричества. То есть это не будет для нас чем-то принципиально новым", - пояснил Прокип.

Отключения света - новости по теме

Как сообщал Главред, 5 ноября в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Из-за этого ранее обнародованные графики в этих регионах перестали действовать. В столице также возникли проблемы с работой метрополитена.

Энергетические эксперты оценивают риски длительных отключений электроэнергии после новых атак. По прогнозу директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в небольших городах без света могут оставаться до трех дней. Наиболее уязвимыми называют населенные пункты, которые питаются от одной подстанции.

В октябре масштабы ограничений были значительно меньше. Так, на 11 октября "Укрэнерго" прогнозировало почасовые отключения объемом от 0,5 до 1,5 очереди. Тогда они действовали только с 16:00 до 23:59.

Читайте также:

Об источнике: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Укрэнерго энергетика отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почти 100 погибло за один день: Зеленский рассказал о страшном ударе РФ

Почти 100 погибло за один день: Зеленский рассказал о страшном ударе РФ

21:18Война
Спецназовцы ГУР сорвали планы РФ на Сумщине: детали операции "Чебуречная"

Спецназовцы ГУР сорвали планы РФ на Сумщине: детали операции "Чебуречная"

20:36Война
Украина обсудила с США и НАТО гарантии безопасности: Умеров раскрыл детали

Украина обсудила с США и НАТО гарантии безопасности: Умеров раскрыл детали

19:53Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Куда исчезла Александра Николаенко: как живет жена миллиардера и чем занимается

Куда исчезла Александра Николаенко: как живет жена миллиардера и чем занимается

Доллар, евро и злотый резко подешевели: новый курс валют на 6 ноября

Доллар, евро и злотый резко подешевели: новый курс валют на 6 ноября

Отблагодарят щедрым урожаем: какие 3 кустарника обязательно нужно обрезать в ноябре

Отблагодарят щедрым урожаем: какие 3 кустарника обязательно нужно обрезать в ноябре

Юлия Высоцкая сделала новое признание о здоровье дочери

Юлия Высоцкая сделала новое признание о здоровье дочери

Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

Песков заговорил о мире в Украине: что сказал и причем тут Трамп

Последние новости

21:42

Не два литра для всех: сколько воды действительно нужно пить каждый день

21:32

Тест на IQ: нужно найти волшебную палочку среди конфет за 30 секунд

21:18

Почти 100 погибло за один день: Зеленский рассказал о страшном ударе РФФото

20:36

Спецназовцы ГУР сорвали планы РФ на Сумщине: детали операции "Чебуречная"

20:28

Теневой рынок сигарет обошёлся госбюджету почти в 4 млрд грн недополученных доходов только за октябрь — Гетманцев

Личный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в СШАЛичный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в США
20:26

Один предмет поможет улучшить Wi-Fi: что нужно поставить позади роутераВидео

19:53

Украина обсудила с США и НАТО гарантии безопасности: Умеров раскрыл детали

19:51

Украинцы будуть без света до 16 часов: графики отключений на 6 ноября

19:12

Что нужно сделать с геранью до морозов: весной она покроется цветамиВидео

Реклама
19:10

Апофигей президентства Трампа: Фесенко о последствиях выборов в СШАмнение

19:09

Зеленский назвал страны, которые могут спасти украинскую энергосистему от блэкаута

19:00

Не все знаки будут счастливы: кому улыбнется удача в год Козы

19:00

Южная Корея прекратила военное сотрудничество с Украиной после ссоры — СМИ

18:45

Что означает No Frost в холодильнике: об одном важном нюансе знают не все

18:32

До трех дней без света: каким городам грозят самые длинные отключения

18:15

Яйца чистятся почти сами: что добавить в воду, чтобы скорлупа слетала за секундыВидео

18:13

Курица на бутылке по бабушкиному рецепту: как запечь мясо с хрустящей корочкой

17:56

Сибирь всколыхнул мощный взрыв: пылает магистральный газопровод

17:47

Не только мясо: какой необычный ингредиент добавляют в итальянские пельмени

17:46

Людей призвали регулярно проверять одну деталь в холодильнике: в чем причинаВидео

Реклама
17:40

Одна розетка для "индукции" и духовки может закончиться пожаром: в чем опасность

17:32

В Кремле после выборов в США определили два сценария для Украины — что требуют

16:58

MamaRika оказалась в больнице: певица объяснила, что с ней произошло

16:57

Сколько времени дети могут смотреть мультфильмы каждый день

16:57

Военные смогут служить по месту жительства детей: кого коснутся изменения

16:44

Капуста для голубцов будет мягкой и податливой: как за 5 минут подготовить листья

16:40

Какое давление должно быть в зимних шинах: нужно ли накачивать колеса до 2,5 бара

16:39

Звезда "Квартала 95" Элина Мбани заинтриговала переменами в личной жизни

16:27

Лаванда для сна, хлорофитум для ванной: какие растения рекомендуют для разных комнат

16:13

Путин хочет заставить Украину капитулировать: в ISW предупредили о новой тактике

16:12

Путин внезапно засекретил данные о результатах ударов по России — что произошло

16:06

Знают единицы: какими бывают кухонные ножи и для чего они предназначены

16:00

Доллар, евро и злотый резко подешевели: новый курс валют на 6 ноября

15:59

Одна привычка при поливе губит комнатные растения: о чём стоит знать

15:26

Украину засыплет первым снегом: когда и в каких областях ухудшится погода

15:17

Вмятины на ковре исчезнут за ночь: в этом помогут обычные кубики льда

15:14

Враг простреливает тыл: военный сообщил об ухудшении ситуации на фронте

15:04

В США после победы демократов на выборах готовят импичмент — что известно

15:01

Отблагодарят щедрым урожаем: какие 3 кустарника обязательно нужно обрезать в ноябре

14:55

"Черная пятница" 2026: какие компьютеры действительно стоит покупать со скидками и как распознать поддельную акцию новости компании

Реклама
14:48

7 вещей, которые нельзя оставлять возле радиатора зимой: они могут испортиться

14:40

Зачем туалетную бумагу замачивают в уксусе: результат удивитВидео

14:39

Человека, считавшегося пропавшим без вести после удара по Камышевахе, нашли живымФото

14:12

Звезда "Во все тяжкие" разводится с женой после 24 лет брака

14:02

Удача выберет своих фаворитов: самый счастливый день для каждого знака зодиака

13:59

Планы Путина и Трампа под угрозой: что изменит для России победа демократов

13:56

Затяжная магнитная буря 5-бального уровня накроет Землю: прогноз активности

13:43

Зачем ставить миску с уксусом в комнате: простой трюк с неожиданным эффектом

13:27

"Возвращаю футболку с номером 7": Роналду попрощался со сборной Португалии

13:02

Потепление в Украине переносится: где ожидаются дожди с мокрым снегом и шквалы

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять