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Путин внезапно засекретил данные о результатах ударов по России - что произошло

Юрий Берендий
5 ноября 2026, 16:12
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Из 38 основных российских НПЗ 15 остановлены, ещё 12 сократили производство, а совокупная переработка на этих заводах упала на 55,4%
Путин внезапно засекретил данные о результатах ударов по России — что произошло
Сколько Россия потеряла из-за ударов по НПЗ - ГУР обнародовало новые данные / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Основные цифры:

  • 15 из 38 основных НПЗ России остановлены, ещё 12 сократили производство
  • Убытки нефтегазовой отрасли РФ от ударов превысили 23,2 млрд долларов
  • Данные о нефтепереработке Кремль засекретил указом №686

Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам нанесли экономике страны-агрессора ущерб в размере более 23,2 млрд долларов - это почти весь доход российской нефтяной отрасли за 2025 год. Чтобы скрыть масштаб кризиса, Кремль ограничил доступ к информации об объемах нефтепереработки. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, по состоянию на конец сентября 2026 года из 38 основных российских НПЗ 15 были выведены из эксплуатации, ещё 12 сократили объёмы производства нефтепродуктов. В результате общие объемы нефтепереработки на этих предприятиях сократились на 55,4% по сравнению с началом года.

видео дня

Наиболее сложная для оккупантов ситуация сложилась в Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах. Там из-за остановки заводов пострадали мощности "Славнефть-ЯНОС", "Киришинефтегазсинтез", Рязанской нефтеперерабатывающей компании, "Газпромнефть-Московского НПЗ" и "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Совокупная доля этих предприятий, по оценке ГУР, составляет около 33% от общих объемов нефтепереработки в России.

ГУР МО
ГУР МО / Инфографика: Главред

Какие НПЗ России еще работают

В то же время продолжают работать НПЗ, расположенные в отдаленных регионах РФ. Среди них разведка называет:

  • "Газпромнефть"-Омский НПЗ;
  • Ачинский НПЗ;
  • "НефтеХимСервис";
  • Хабаровский НПЗ;
  • Марийский НПЗ;
  • Ванинский НПЗ.

В сентябре 2026 года общий объем нефтепереработки на этих предприятиях составил 906 тысяч баррелей в сутки - на 147 тысяч баррелей больше, чем в начале года. На них приходилось около 24% всей нефтепереработки в РФ.

"Работа удаленных предприятий позволяет Кремлю временно компенсировать дефицит топлива. Однако возможности такого замещения ограничены географическим расположением предприятий. Доставка нефтепродуктов затруднена из-за нехватки подвижного состава железной дороги и автомобильных цистерн", - говорится в аналитике разведки.

Кроме того, в 2027 году объемы производства на этих НПЗ могут сократиться. Причина - перенос на этот период технических работ, запланированных в этом году.

Зачем Кремль засекретил данные о нефтепереработке

О серьезности ситуации, по оценке ГУР, свидетельствует решение Кремля ограничить доступ к информации об объемах нефтепереработки. Соответствующие изменения предусмотрены указом Путина от 28 сентября № 686. О подписании указа, запрещающего публиковать данные о работе топливно-энергетического комплекса, в тот же день писало издание Meduza.

"Это делает невозможным независимый мониторинг отрасли и создает условия для распространения недостоверных данных, в частности об объемах производства дизельного топлива, среди стран, заинтересованных в закупке российской нефти", - отмечается в материале ГУР.

Сколько Россия потеряла из-за ударов по НПЗ

По данным разведки, точные удары Сил обороны Украины по объектам российской нефтяной отрасли нанесли экономике государства-агрессора ущерб в размере более 23,2 млрд долларов. Это почти равно совокупному доходу отрасли за 2025 год, который составил 26,6 млрд долларов.

В то же время ремонтировать и обслуживать поврежденные объекты России становится все сложнее из-за международных санкций и высокой стоимости оборудования. Расходы на замену поврежденного оборудования могут достигать более 20 млрд долларов.

В разведке пришли к выводу, что "несмотря на попытки перераспределить нагрузку между уцелевшими предприятиями, Россия не способна в полной мере обеспечивать собственные потребности в нефтепродуктах и одновременно выполнять экспортные обязательства". Более того, россияне начали импортировать топливо из других стран с помощью "серых схем" в обход международных санкций.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ
Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Приведет ли топливный кризис к краху экономики России

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью "Главреду" подчеркнул, что именно деньги и топливо определяют, как долго Кремль сможет вести войну.

"Откуда взяться ресурсам ещё на два года войны нынешней интенсивности - непонятно. Финансы и топливо - это ключевые ресурсы, необходимые для продолжения войны", - сказал экономист.

Говоря о топливе, Новак обратил внимание на то, насколько Россия способна покрывать собственный спрос.

"Потребности России в топливе сегодня обеспечены всего на 37%, то есть на треть", - отметил эксперт.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в беседе с "Главред" назвал удары по НПЗ главным инструментом давления на экономику агрессора.

"Наша основная задача на пути к этой цели - добить российские НПЗ, над чем Украина продолжает работать. Прежде всего это нужно для того, чтобы в России не было дизельного топлива. Не будет дизельного топлива - российская экономика остановится", - пояснил Загородний.

По прогнозу эксперта, последствия Россия может ощутить уже этой зимой.

"Осталось добить всего несколько российских заводов, чтобы в РФ начался дизельный кризис", - подчеркнул он.

Удары по НПЗ России - последние новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 5 ноября дроны атаковали Рязань. После атаки, по данным мониторинговых каналов, загорелся НПЗ компании "Роснефть", производящий дизельное топливо и авиакеросин для армии РФ. По предварительной информации, загорелся также логистический центр Wildberries.

Накануне, 3 ноября, под ударом оказался "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области. На территории одного из крупнейших НПЗ России вспыхнул масштабный пожар. В сентябре этот завод уже останавливался после удара.

Между тем Киев связывает дальнейшие атаки на нефтеперерабатывающие предприятия РФ с позицией Вашингтона. Президент Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что Украина готова прекратить удары по российским НПЗ только на тот период, когда США обеспечивают её ракетами Patriot. По его словам, Киев готов платить за ПВО, а не просить помощи.

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О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук, доцент МАУП. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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