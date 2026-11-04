Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

По 30 тысяч гривен ежемесячно: кто из украинцев получит доплаты от государства

Мария Николишин
4 ноября 2026, 22:21
google news Подпишитесь
на нас в Google
Помощь будет предоставляться с ноября до конца отопительного сезона на фоне рекордного числа ударов по энергетике.
По 30 тысяч гривен ежемесячно: кто из украинцев получит доплаты от государства
Украинцам будут платить по 30 тысяч за восстановление инфраструктуры / коллаж: Главред, фото: t.me/Koretskyi_official, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Корецкого:

  • Правительство ввело доплату в размере 30 тыс. грн ремонтникам инфраструктуры
  • Выплаты будут производиться с ноября до конца отопительного сезона
  • РФ ежедневно запускает по критическим объектам 300–400 дронов

Энергетики, тепловики, газовики, работники водоканалов, коммунальных служб и железной дороги, ликвидирующие последствия российских ударов, будут получать от государства по 30 тысяч гривен ежемесячно. Соответствующее решение принял Кабмин. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, государственная поддержка рассчитана не на всех работников этих отраслей. Её получат только те, кто работает непосредственно на местах разрушений.

видео дня

"Сегодня правительство приняло решение о дополнительных выплатах специалистам, которые непосредственно восстанавливают критически важные объекты энергетики, жилищно-коммунальной инфраструктуры и железных дорог после российских атак", - говорится в сообщении.

Корецкий добавил, что программа временная и привязана к холодному периоду. Деньги будут начисляться за каждый месяц участия в ремонтных работах. Механизм заработает с ноября и будет действовать до окончания отопительного сезона.

Каков масштаб ударов РФ по энергетике

По словам премьер-министра, нынешняя волна ударов превосходит все предыдущие периоды полномасштабной войны и по масштабу, и по интенсивности.

"Ежедневно враг запускает по объектам критической инфраструктуры по 300–400 дронов. Также регулярно наносит удары ракетами, в том числе баллистическими. Начиная с августа зафиксировано более 2000 попаданий", - подчеркнул он.

Корецкий подчеркнул, что больше всего страдает распределительная инфраструктура, которую невозможно спрятать под землю или под бетон. Одни и те же участки приходится ремонтировать несколько раз подряд.

"Разрушаются линии электропередачи и открытые элементы сети, что существенно осложняет ситуацию. Восстанавливать их приходится снова и снова, в объемах, в разы превышающих показатели всех предыдущих лет", - подытожил премьер-министр.

По 30 тысяч гривен ежемесячно: кто из украинцев получит доплаты от государства
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Каков план РФ по уничтожению энергетики Украины

Ранее журналисты проекта "Схемы", получившие от источников в Силах обороны копию российского документа, сообщали, что Россия разработала план по уничтожению украинской энергетики.

Он предусматривает вывод из строя 60 ключевых объектов - от котельных в жилых кварталах до открытых распределительных устройств трех действующих атомных электростанций.

В первую очередь россияне планируют наносить удары по приграничным узлам на западе, через которые идет импорт электроэнергии из ЕС - трансграничных линиях, высоковольтных подстанциях и интерконнекторах, а также по десяти крупным ГЭС на Днепре и Днестре и по Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Общий арсенал, заложенный в расчет - до 770 БПЛА "Молния", "Герань" и ракет-дронов "Дань-Т/Бандероль", 170 ФАБ и 75 баллистических ракет "Кинжал" и "Искандер-М".

По 30 тысяч гривен ежемесячно: кто из украинцев получит доплаты от государства
Ракета "Кинжал" / Инфографика: Главред

Выплаты украинцам - последние новости

Как сообщал Главред, 28 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета на 2027 год. В частности, в нем речь идет о повышении выплат военным на 20% от минимального размера. Также 284 депутата поддержали поправку о запрете финансирования программы "Национальный кэшбэк" из госбюджета.

Учителям, которые продолжают обучать детей в прифронтовых и приграничных общинах Украины, сохранят отдельную ежемесячную доплату. Ее размер составляет 2 600 гривен.

Кроме того, правительство готовит масштабную реформу пенсионной системы, которая изменит сам принцип начисления выплат. Вместо устаревших формул предлагается ввести разделение пенсии на базовую и страховую части с системой баллов.

Читайте также:

О персоне: Сергей Корецкий

Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
социальные выплаты новости Украины энергетика Сергей Корецкий
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский полтора часа беседовал с Уиткоффом и Кушнером — о чем шла речь

Зеленский полтора часа беседовал с Уиткоффом и Кушнером — о чем шла речь

22:10Политика
Доллар по 60 гривен не фантастика: когда курс может стремительно улететь вверх

Доллар по 60 гривен не фантастика: когда курс может стремительно улететь вверх

21:03Экономика
До 16 часов без света: в "Укрэнерго" рассказали о графиках отключений на 5 ноября

До 16 часов без света: в "Укрэнерго" рассказали о графиках отключений на 5 ноября

19:36Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Картофель не прилипнет к сковороде и не подгорит: что нужно сделать перед жаркой

Картофель не прилипнет к сковороде и не подгорит: что нужно сделать перед жаркой

Доллар пошел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 5 ноября

Доллар пошел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 5 ноября

Как очистить батарею от пыли: простой трюк с вешалкой и носком

Как очистить батарею от пыли: простой трюк с вешалкой и носком

Котлеты останутся сочными даже на следующий день: 2 ложки какого соуса добавить в фарш

Котлеты останутся сочными даже на следующий день: 2 ложки какого соуса добавить в фарш

Какие цветы можно посадить в ноябре: восемь растений, которые украсят сад весной

Какие цветы можно посадить в ноябре: восемь растений, которые украсят сад весной

Последние новости

22:21

По 30 тысяч гривен ежемесячно: кто из украинцев получит доплаты от государства

22:10

Зеленский полтора часа беседовал с Уиткоффом и Кушнером — о чем шла речь

21:22

Топ-5 трендов зимней обуви 2026: Андре Тан назвал "горячие" новинки

21:04

Жизнь наладится после тяжелого этапа: какие знаки зодиака почувствуют облегчение

21:03

Доллар по 60 гривен не фантастика: когда курс может стремительно улететь вверх

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
20:58

Дочь Милы Йовович стала ее точной копией

20:36

"Просыпалась, чтобы выпить": Каменских призналась в жесткой зависимости

20:09

Подушка может быть грязнее, чем кажется: сколько раз в год ее следует стиратьВидео

19:54

"Юристам приготовиться": демократы готовят против Трампа масштабные расследования

Реклама
19:36

До 16 часов без света: в "Укрэнерго" рассказали о графиках отключений на 5 ноября

19:33

НАТО готовит новый сценарий войны с РФ: какие цели могут оказаться под ударами

19:19

Фен и не только: электрик назвал приборы, которые нельзя подключать к удлинителюВидео

19:15

Глава СБУ уволил фигурантов расследования НАБУ и пообещал найти "Мексиканца"

19:10

Иран, Украина или Куба: Денисенко назвал три опции Трампа после поражениямнение

18:55

Что означают цветные линии на шинах — ответ знают не все водители

18:40

Умер режиссер скандальной "Калигулы": Тинто Брасс ушел из жизни в 93 годаВидео

18:37

Секрет пышного цветения пионов: чем нужно подкормить кусты в ноябреВидео

18:32

До 15 лет заключения за препятствование ТЦК: что разрешено сотрудникам центров

18:19

Суд вынес решение в отношении псевдомедика из столкновений в Борщаговке - как её наказали

18:06

Кто боится первым сказать "Я тебя люблю": четыре знака зодиака

Реклама
18:03

Блекаут может сыграть против армии РФ: Братчук рассказал о ситуации в Крыму

17:49

"Когда Эктора не будет": Литвинова сделала заявление о возвращении на "МастерШеф"Видео

17:45

Победа демократов на выборах в США: Кислица сделал прогноз для Украины

17:16

Розы не замерзнут и весной пышно зацветут: как подготовить кусты к зиме

17:07

Водители неправильно используют режим "N": когда он действительно нуженВидео

17:05

Модные стрижки 2027: парикмахер раскрыла 6 трендов для желаемой длины

17:04

Зачем нужен шарик в камине: шотландский способ уменьшить теплопотери

16:46

Рождественский пост 2026: когда можно есть рыбу и какие продукты запрещены

16:22

Девять авиабомб по школе и 40 погибших: Зеленский раскрыл последствия атаки РФФото

16:21

Не только без света: нардеп предупредил о масштабных проблемах с водой зимой

16:21

Компас сходит с ума на одной из вершин Карпат: ученые сделали неожиданный выводВидео

16:21

"Много негатива": Сумская коротко постриглась и объяснила причину

16:16

Как отстирать кухонные полотенца без дорогих средств: эффективные домашние рецепты

15:52

Доллар пошел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 5 ноября

15:44

Как очистить батарею от пыли: простой трюк с вешалкой и носком

15:35

Была прикована к постели: умерла знаменитая дочь Райкина

15:34

Чего ожидать Украине после победы демократов на выборах в США: 3 сценария

15:26

Что покупать в секонд-хенде: какие модные вещи стоит искать, советы стилиста

15:11

Зачем опускать воздушный шарик в унитаз: результат приятно удивитВидео

14:30

Что нельзя делать в Новый год — главные приметы праздника

Реклама
14:25

В Украине массово проверят решения ВВК: для кого особая угроза

13:59

В Украине ввели многочасовые отключения света, АЭС снизили мощность

13:57

Какой салат приготовить на Новый год вместо оливье: рецепт с грибами

13:51

"Первый месяц с Устимом": Витвицкая показала лицо сына

13:27

Магнитная буря G1 охватит Землю: когда начнется новый геомагнитный шторм

13:18

Что обязательно нужно успеть сделать в саду до первого снега: советы

13:05

Фанаты ошалели от нового фото принца Луи

12:59

Одно действие перед стиркой спасет теплую одежду от катышков — что нужно сделать

12:58

Китайский гороскоп на 2027 год: кому придётся пересмотреть свои планы

12:52

Осадчая показала 91-летнюю бабушку, на которую поразительно похожа

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять