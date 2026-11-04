По 30 тысяч гривен ежемесячно: кто из украинцев получит доплаты от государства

Помощь будет предоставляться с ноября до конца отопительного сезона на фоне рекордного числа ударов по энергетике.

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Украинцам будут платить по 30 тысяч за восстановление инфраструктуры / коллаж: Главред, фото: t.me/Koretskyi_official, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Корецкого:

Правительство ввело доплату в размере 30 тыс. грн ремонтникам инфраструктуры

Выплаты будут производиться с ноября до конца отопительного сезона

РФ ежедневно запускает по критическим объектам 300–400 дронов

Энергетики, тепловики, газовики, работники водоканалов, коммунальных служб и железной дороги, ликвидирующие последствия российских ударов, будут получать от государства по 30 тысяч гривен ежемесячно. Соответствующее решение принял Кабмин. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, государственная поддержка рассчитана не на всех работников этих отраслей. Её получат только те, кто работает непосредственно на местах разрушений.

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"Сегодня правительство приняло решение о дополнительных выплатах специалистам, которые непосредственно восстанавливают критически важные объекты энергетики, жилищно-коммунальной инфраструктуры и железных дорог после российских атак", - говорится в сообщении.

Корецкий добавил, что программа временная и привязана к холодному периоду. Деньги будут начисляться за каждый месяц участия в ремонтных работах. Механизм заработает с ноября и будет действовать до окончания отопительного сезона.

Каков масштаб ударов РФ по энергетике

По словам премьер-министра, нынешняя волна ударов превосходит все предыдущие периоды полномасштабной войны и по масштабу, и по интенсивности.

"Ежедневно враг запускает по объектам критической инфраструктуры по 300–400 дронов. Также регулярно наносит удары ракетами, в том числе баллистическими. Начиная с августа зафиксировано более 2000 попаданий", - подчеркнул он.

Корецкий подчеркнул, что больше всего страдает распределительная инфраструктура, которую невозможно спрятать под землю или под бетон. Одни и те же участки приходится ремонтировать несколько раз подряд.

"Разрушаются линии электропередачи и открытые элементы сети, что существенно осложняет ситуацию. Восстанавливать их приходится снова и снова, в объемах, в разы превышающих показатели всех предыдущих лет", - подытожил премьер-министр.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Каков план РФ по уничтожению энергетики Украины

Ранее журналисты проекта "Схемы", получившие от источников в Силах обороны копию российского документа, сообщали, что Россия разработала план по уничтожению украинской энергетики.

Он предусматривает вывод из строя 60 ключевых объектов - от котельных в жилых кварталах до открытых распределительных устройств трех действующих атомных электростанций.

В первую очередь россияне планируют наносить удары по приграничным узлам на западе, через которые идет импорт электроэнергии из ЕС - трансграничных линиях, высоковольтных подстанциях и интерконнекторах, а также по десяти крупным ГЭС на Днепре и Днестре и по Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Общий арсенал, заложенный в расчет - до 770 БПЛА "Молния", "Герань" и ракет-дронов "Дань-Т/Бандероль", 170 ФАБ и 75 баллистических ракет "Кинжал" и "Искандер-М".

Ракета "Кинжал" / Инфографика: Главред

Выплаты украинцам - последние новости

Как сообщал Главред, 28 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета на 2027 год. В частности, в нем речь идет о повышении выплат военным на 20% от минимального размера. Также 284 депутата поддержали поправку о запрете финансирования программы "Национальный кэшбэк" из госбюджета.

Учителям, которые продолжают обучать детей в прифронтовых и приграничных общинах Украины, сохранят отдельную ежемесячную доплату. Ее размер составляет 2 600 гривен.

Кроме того, правительство готовит масштабную реформу пенсионной системы, которая изменит сам принцип начисления выплат. Вместо устаревших формул предлагается ввести разделение пенсии на базовую и страховую части с системой баллов.

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О персоне: Сергей Корецкий Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), пишет Википедия.

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