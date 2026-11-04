В Украине ввели многочасовые отключения света, АЭС снизили мощность

В некоторых городах и даже целых областях ситуация в энергосистеме особенно сложная.

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У некоторых украинцев нет света и даже воды в течение многих часов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Ремонт на энергообъектах задерживается из-за тревог и повторных ударов РФ

В Киеве особенно сложная ситуация с электроэнергией из-за недавних атак

АЭС Украины снизили мощность генерации

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации с ликвидацией последствий ударов страны-агрессора России и восстановлением электроснабжения.

Как сообщил глава государства, российские обстрелы продолжаются практически ежедневно, и так же круглосуточно ведутся работы по восстановлению энергетики. Из-за повторных ударов и постоянных воздушных тревог ремонтные работы длятся значительно дольше, но резервы необходимого оборудования сформированы.

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"Восстановление должно происходить после каждого удара. Работаем с партнерами, чтобы оперативно пополнять наши резервы. Уже есть договоренности и о новых пакетах энергетической поддержки", - подчеркнул Зеленский.

Где самая сложная ситуация с электричеством

Президент добавил, что сегодня особенно сложная ситуация с электроэнергией в столице Украины. Люди и предприятия живут по многочасовым графикам отключения электроэнергии и воды.

"Непростая ситуация в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой областях, а также в Донецкой области, где существуют чрезвычайные проблемы из-за боевых действий. Есть очереди и экстренные отключения в южных регионах", - отметил он.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

В связи с такой ситуацией Зеленский поручил правительству и правоохранительным органам сегодня до конца дня представить соответствующий перечень мер, которые обеспечат полноценное сотрудничество с теми компаниями, которые на сегодняшний день отстают в ремонтах и восстановлении.

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга также добавил, что из-за масштабных и системных российских атак на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции вынуждены были снизить мощность генерации.

"Возврат к номинальным показателям будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные в результате обстрелов сети. По состоянию на утро 4 ноября из-за российских атак обесточена часть потребителей в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Херсонской областях", - отметил он.

Каких отключений следует ожидать после новых ударов РФ

Главред писал, что, по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, последствия российских ударов ощущаются в разных регионах неравномерно. Киев после атак не оказался в самом сложном положении. Значительно больше проблем с электроснабжением могут возникнуть в прифронтовых областях.

Речь идет прежде всего о Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Одна из причин - возможность российских войск наносить удары по региональным распределительным сетям. Такие атаки способны вызывать масштабные отключения электроэнергии в отдельных областях, даже если в целом энергосистема продолжает работать.

Удары РФ по энергообъектам Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 4 ноября в результате попадания вражеского беспилотника в Тернопольском районе был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в Житомире прогремели взрывы, после чего в городе полностью пропало электроснабжение в результате российского удара 3 ноября. В общине развернули "Пункты непоколебимости".

Накануне российские войска атаковали тремя беспилотниками подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой атомной электростанции. Удар по объекту энергетической инфраструктуры создает угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всей Европы.

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О персоне: Артем Некрасов Артем Некрасов - украинский государственный служащий, юрист, специалист в сфере энергетики, первый заместитель министра энергетики Украины. С 19 ноября 2025 по 14 января 2026 года временно исполнял обязанности министра энергетики Украины, пишет Википедия.

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