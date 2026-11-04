США могут передать Украине новую дальнобойную ракету: СМИ узнали детали

Потенциальным производителям предложено представить информацию о своих возможностях по выпуску дальнобойных боеприпасов.

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Украине могут передать дальнобойные ракеты / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ВМС ВСУ

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В США изучают вопрос готовности организовать поставки новой крылатой ракеты

Полностью выполнить заказ предполагается в течение 15 месяцев

Военно-воздушные силы США направили оборонным компаниям запрос о готовности организовать поставки новой крылатой ракеты, разрабатываемой для Украины.

Потенциальным производителям предложено представить информацию о своих возможностях по выпуску дальнобойных боеприпасов в рамках программы Extended Range Attack Munition (ERAM), сообщает Air Force Times.

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Согласно опубликованным требованиям, ответы от компаний принимаются до 19 ноября. Американская сторона обозначила основные параметры будущего оружия: масса около 230 кг, дальность полёта свыше 463 км и скорость более 0,6 Маха.

Предусмотрена высокая точность поражения - отклонение от заданной цели на конечном участке траектории не должно превышать 10 метров даже при воздействии радиопомех. Кроме того, ракета должна сочетать фугасное и осколочное действие с ограниченной способностью пробивать преграды.

В ВВС США характеризуют разработку как "крылатую ракету нового поколения, предназначенную для обеспечения доступного массового применения в боевых условиях".

Air Force Times напоминает, что работа над проектом началась ещё в 2024 году. Тогда американские ВВС заключили соглашения с двумя небольшими оборонными предприятиями - Zone 5 Technologies и CoAspire - на создание опытных образцов дальнобойной ракеты. В январе 2026 года на авиабазе Эглин во Флориде состоялось испытание боевой части с использованием реального подрыва.

Отдельное внимание в новом запросе уделяется срокам производства. Согласно требованиям американского ведомства, первые партии из более чем 1000 ракет ERAM должны поступить не позднее чем через три месяца после подписания контракта. Полностью выполнить заказ предполагается в течение 15 месяцев.

Стали известны сроки возможной поставки Украине новых ракет для Patriot

Украинская сторона может рассчитывать на получение 500 противоракет PAC-3 MSE для комплексов Patriot общей стоимостью около 2,1 млрд долларов не ранее 2030 года. Об этом пишет "Радио Свобода".

В то же время перспектива организации производства этих боеприпасов непосредственно в Украине пока остаётся неопределённой. Пентагон ещё не согласовал передачу Киеву лицензии на самостоятельный выпуск ракет. Американское оборонное ведомство продолжает оценивать такую возможность, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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Об источнике: Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

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