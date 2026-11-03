РФ может попытаться вторгнуться в Польшу в ноябре: Туск предупредил об угрозе

На фоне предупреждений о возможных российских диверсиях Польша усилила меры безопасности на границе.

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Польша получила предупреждение о вторжении вооружённых групп из РФ в ноябре / Коллаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/mblaszczak

Что известно:

Польша получила предупреждение о возможных диверсиях и провокациях со стороны РФ

На границе с Калининградской областью заметили неизвестных с фонариками

Туск усилил охрану границы и призвал сохранять полную мобилизацию

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об угрозе возможных диверсий и провокаций со стороны России в первой половине ноября. По информации польских и союзных спецслужб, не исключается даже проникновение на территорию страны вооруженных групп.

В связи с этим Варшава усилила охрану границы с Калининградской областью РФ. Об этом Туск сообщил 3 ноября в начале заседания Совета министров Польши, передает RMF24.

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"После получения более точной информации о том, что в первой половине ноября могут произойти определенные события, в частности проникновение на территорию Польши вооруженных людей, мы решили направить на границу значительные силы полиции, подразделения контртеррористического назначения и усилить пограничную охрану", - говорится в сообщении.

Туск также рассказал о подозрительной активности вблизи польско-российской границы в ночь на 3 ноября. По информации пограничников, неизвестные люди с фонариками находились вблизи границы в районе Семпополя Варминско-Мазурского воеводства.

"Чуть позже полуночи я получил сообщение от пограничника о том, что на польско-российской границе, на севере, наблюдается тревожное движение. Люди с фонариками. Мы очень быстро мобилизовали там соответствующие силы и ресурсы и смогли предотвратить провокацию", - сказал премьер-министр.

В то же время польский премьер отметил, что окончательно подтвердить намерения этих людей было невозможно.

Туск предупредил, что напряженность и эскалация со стороны России могут продолжаться и в дальнейшем. Он призвал польские силовые структуры сохранять повышенную готовность, чтобы предотвратить возможные диверсии и провокации не только на границе, но и внутри страны.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

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Бывший российский дипломат Борис Бондарев считает, что Москва может стремиться проверить прочность единства стран НАТО и их готовность к совместным действиям. По его мнению, одним из инструментов для этого могут стать попытки воспользоваться разногласиями, существующими между государствами Альянса.

Как отмечает Бондарев, возможное ослабление внутренней сплоченности НАТО может сказаться на всей европейской системе безопасности. В случае снижения эффективности коллективных механизмов обороны отдельным европейским странам, вероятно, придется укреплять собственные вооруженные силы и одновременно искать дополнительные форматы международного сотрудничества, в частности взаимодействия с Россией.

Угроза нападения РФ на страны НАТО - последние новости

"Главред" писал, что РФ может попытаться спровоцировать новую эскалацию против стран НАТО, если это поможет Кремлю удержать власть и обеспечить интересы военного окружения диктатора Владимира Путина. Одним из потенциальных направлений такого обострения может стать Калининград, а разговоры о скорой военной операции могут быть частью опасных сценариев, которые российские силовики предлагают руководству страны. Об этом сообщила оперная певица, общественная деятельница и бывшая депутат Государственной Думы РФ Мария Максакова в чате на "Главред".

Ранее сообщалось, что война с НАТО позволит Путину объяснить российскому населению, почему в стране происходит тоталитарный переход, возобновляются репрессии, усиливается контроль и происходят другие подобные процессы.

Напомним, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Североатлантический альянс всегда готов ответить на любое нападение со стороны России.

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О личности: Дональд Туск До́нальд Франци́шек Туск (род. 22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), председатель Европейского совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность", - пишет Википедия.

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