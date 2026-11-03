Чем заменить чёрную сумку: стилистка показала 6 универсальных цветов

Вы узнаете:
- Какие 6 цветов сумок могут заменить чёрную сумку
- С чем сочетать сумки разных цветов
Черная сумка давно стала классикой женского гардероба, ведь ее легко сочетать с различной одеждой и обувью. В то же время существуют и другие оттенки, которые могут быть не менее практичными и универсальными. Главред расскажет о шести цветах сумок, которые могут стать альтернативой черному.
Сумка цвета тауп
Тауп - это оттенок, сочетающий в себе серый и коричневый цвета, рассказывает стилистка Ирина Храмцова. Благодаря такому балансу он выглядит сдержанно, но при этом не кажется слишком холодным или темным. Сумка этого цвета хорошо вписывается в гардероб в разные сезоны и подходит как к базовым, так и к ярким вещам.
"Тауп - сочетание серого с коричневым. Органично смотрится в любое время года в сочетании со спокойными и яркими оттенками", - пояснила Ирина Храмцова.
Такой аксессуар можно использовать в качестве основы для повседневных нарядов, если хочется отойти от привычного черного, но сохранить универсальность.
Вишневая сумка
Для тех, кто хочет добавить гардеробу выразительности, альтернативой чёрной сумке может стать аксессуар глубокого вишнёвого оттенка. Он помогает сделать образ интереснее и придаёт ему визуальную глубину.
"Насыщенный вишневый - придает образу глубину и акцент", - отметила стилистка.
Вишневую сумку можно использовать как главный цветовой акцент в сдержанном комплекте или сочетать с другими насыщенными оттенками. Такой аксессуар подойдет тем, кто хочет разнообразить базовый гардероб без чрезмерно ярких экспериментов.
Темно-синяя сумка
Еще один универсальный вариант - сумка темно-синего цвета. Этот оттенок напоминает классический деним, поэтому легко сочетается с различными элементами повседневного гардероба.
"Темно-синий - как классический деним, легко впишется в любой образ", - рассказала Храмцова.
Тёмно-синяя сумка станет уместной альтернативой чёрной для тех, кто предпочитает сдержанные цвета, но хочет немного изменить привычную палитру аксессуаров.
Коричневая сумка
Коричневый цвет остается одним из самых универсальных вариантов для создания гармоничных образов. Его преимущество заключается в большом количестве оттенков - от светлых до насыщенных темных. Благодаря этому можно подобрать сумку, которая будет соответствовать цветовой гамме конкретного гардероба.
"Коричневый - благодаря большому количеству оттенков легко подстраивается под цвета любого гардероба", - пояснила стилистка.
Коричневая сумка может стать основным аксессуаром для тех, кто любит естественную цветовую палитру и ищет практичную альтернативу чёрной модели.
Графитовая сумка
Графитовый цвет подойдет тем, кто не хочет отказываться от темных аксессуаров, но стремится сделать образы более мягкими. В отличие от насыщенного черного, графитовый цвет создает менее контрастный эффект и открывает больше возможностей для сочетания с другими оттенками.
"Графитовый - менее контрастный, чем черный, поэтому дает больше вариантов для сочетаний", - подчеркнула Ирина Храмцова.
Этот цвет можно рассматривать как компромисс между классической чёрной сумкой и более светлыми моделями. Он сохраняет сдержанность аксессуара, но помогает сделать наряд визуально интереснее.
Бежевая сумка
Бежевый - ещё один универсальный оттенок, который может заменить чёрную сумку. Он хорошо сочетается как со спокойной цветовой гаммой, так и с контрастными вещами. Кроме того, такой аксессуар придаёт образу лёгкость и изящество.
"Бежевый - хорошо сочетается как со спокойными, так и с контрастными комбинациями, придаёт образу лёгкость и изящество", - отметила стилистка.
Бежевую сумку можно выбрать для комплектов в светлых тонах или использовать как мягкий акцент в контрастном образе. Это вариант для тех, кто хочет сделать гардероб визуально легче и отойти от тёмных аксессуаров.
Тренды сумок 2027 года - советы стилиста смотрите здесь.
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Об источнике: Ирина Храмцова
Ирина (@irina.hramtsova) - персональный стилист из Винницы, работающая как с женщинами, так и с мужчинами. Она формирует индивидуальный стиль с помощью четкой системы, а не слепого следования трендам. Эксперт создает гармоничные образы, обучая сочетать принты, аксессуары и базовые вещи в гардеробе.
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