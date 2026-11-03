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Чем заменить чёрную сумку: стилистка показала 6 универсальных цветов

Кристина Трохимчук
3 ноября 2026, 16:55
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Стилист Ирина Храмцова рассказала, какие оттенки сумок легко сочетаются с различными вещами из гардероба.
Чем заменить чёрную сумку
Чем заменить чёрную сумку / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, kivy39; скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какие 6 цветов сумок могут заменить чёрную сумку
  • С чем сочетать сумки разных цветов

Черная сумка давно стала классикой женского гардероба, ведь ее легко сочетать с различной одеждой и обувью. В то же время существуют и другие оттенки, которые могут быть не менее практичными и универсальными. Главред расскажет о шести цветах сумок, которые могут стать альтернативой черному.

Сумка цвета тауп

Тауп - это оттенок, сочетающий в себе серый и коричневый цвета, рассказывает стилистка Ирина Храмцова. Благодаря такому балансу он выглядит сдержанно, но при этом не кажется слишком холодным или темным. Сумка этого цвета хорошо вписывается в гардероб в разные сезоны и подходит как к базовым, так и к ярким вещам.

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"Тауп - сочетание серого с коричневым. Органично смотрится в любое время года в сочетании со спокойными и яркими оттенками", - пояснила Ирина Храмцова.

Такой аксессуар можно использовать в качестве основы для повседневных нарядов, если хочется отойти от привычного черного, но сохранить универсальность.

Сумка серо-коричневого цвета.
Сумка цвета тауп / скриншот из видео

Вишневая сумка

Для тех, кто хочет добавить гардеробу выразительности, альтернативой чёрной сумке может стать аксессуар глубокого вишнёвого оттенка. Он помогает сделать образ интереснее и придаёт ему визуальную глубину.

"Насыщенный вишневый - придает образу глубину и акцент", - отметила стилистка.

Вишневую сумку можно использовать как главный цветовой акцент в сдержанном комплекте или сочетать с другими насыщенными оттенками. Такой аксессуар подойдет тем, кто хочет разнообразить базовый гардероб без чрезмерно ярких экспериментов.

Вишневая сумка
Вишневая сумка / скриншот из видео

Темно-синяя сумка

Еще один универсальный вариант - сумка темно-синего цвета. Этот оттенок напоминает классический деним, поэтому легко сочетается с различными элементами повседневного гардероба.

"Темно-синий - как классический деним, легко впишется в любой образ", - рассказала Храмцова.

Тёмно-синяя сумка станет уместной альтернативой чёрной для тех, кто предпочитает сдержанные цвета, но хочет немного изменить привычную палитру аксессуаров.

Синяя сумка
Синяя сумка / скриншот из видео

Коричневая сумка

Коричневый цвет остается одним из самых универсальных вариантов для создания гармоничных образов. Его преимущество заключается в большом количестве оттенков - от светлых до насыщенных темных. Благодаря этому можно подобрать сумку, которая будет соответствовать цветовой гамме конкретного гардероба.

"Коричневый - благодаря большому количеству оттенков легко подстраивается под цвета любого гардероба", - пояснила стилистка.

Коричневая сумка может стать основным аксессуаром для тех, кто любит естественную цветовую палитру и ищет практичную альтернативу чёрной модели.

Коричневая сумка
Коричневая сумка / скриншот из видео

Графитовая сумка

Графитовый цвет подойдет тем, кто не хочет отказываться от темных аксессуаров, но стремится сделать образы более мягкими. В отличие от насыщенного черного, графитовый цвет создает менее контрастный эффект и открывает больше возможностей для сочетания с другими оттенками.

"Графитовый - менее контрастный, чем черный, поэтому дает больше вариантов для сочетаний", - подчеркнула Ирина Храмцова.

Этот цвет можно рассматривать как компромисс между классической чёрной сумкой и более светлыми моделями. Он сохраняет сдержанность аксессуара, но помогает сделать наряд визуально интереснее.

Графитовая сумка
Графитовая сумка / скриншот из видео

Бежевая сумка

Бежевый - ещё один универсальный оттенок, который может заменить чёрную сумку. Он хорошо сочетается как со спокойной цветовой гаммой, так и с контрастными вещами. Кроме того, такой аксессуар придаёт образу лёгкость и изящество.

"Бежевый - хорошо сочетается как со спокойными, так и с контрастными комбинациями, придаёт образу лёгкость и изящество", - отметила стилистка.

Бежевую сумку можно выбрать для комплектов в светлых тонах или использовать как мягкий акцент в контрастном образе. Это вариант для тех, кто хочет сделать гардероб визуально легче и отойти от тёмных аксессуаров.

Бежевая сумка
Бежевая сумка / скриншот из видео

Тренды сумок 2027 года - советы стилиста смотрите здесь.

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Об источнике: Ирина Храмцова

Ирина (@irina.hramtsova) - персональный стилист из Винницы, работающая как с женщинами, так и с мужчинами. Она формирует индивидуальный стиль с помощью четкой системы, а не слепого следования трендам. Эксперт создает гармоничные образы, обучая сочетать принты, аксессуары и базовые вещи в гардеробе.

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