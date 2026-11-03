Будут ли дополнительные выходные в 2027 году: календарь всех праздничных дат

Выходные дни в 2027 году в Украине: сколько будет суббот и воскресений, когда будут отмечаться государственные праздники и предусмотрены ли дополнительные дни отдыха.

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Календарь выходных 2027 года - когда украинцы будут отдыхать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Сколько выходных будет в Украине в 2027 году

Когда будут отмечаться главные государственные праздники

Будут ли дополнительные выходные из-за праздничных дат

В 2027 году украинцев ждут 104 субботы и воскресенья. В то же время календарь государственных праздников не означает автоматического получения дополнительных выходных. Из-за действия военного положения привычные правила переноса праздничных дней не применяются. Главред расскажет, сколько выходных будет каждый месяц, когда будут отмечаться главные праздники и на какие даты можно планировать отдых.

Сколько выходных будет в 2027 году

Планировать отпуска и семейный отдых на следующий год лучше начинать заранее. В 2027 году календарь насчитывает 365 дней, из которых 104 приходятся на субботы и воскресенья. При стандартной пятидневной рабочей неделе именно эти дни являются обычными выходными.

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Больше всего суббот и воскресений будет в январе, мае и октябре. В феврале, марте, апреле, июне, сентябре, ноябре и декабре предусмотрено по восемь выходных. В июле и августе у украинцев будет по девять суббот и воскресений.

В то же время следует учитывать особенности трудового законодательства в условиях военного положения. Согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", положения о праздничных и нерабочих днях, а также об автоматическом переносе выходных не применяются. Поэтому государственные праздники не обязательно будут означать дополнительный день отдыха.

Государственные праздники Украины в 2027 году: полный перечень дат

В течение года украинцы будут отмечать государственные, религиозные и памятные даты. Часть из них приходится на будние дни, другие - на субботы и воскресенья.

Основные праздники в 2027 году:

1 января, пятница - Новый год;

8 марта, понедельник - Международный женский день;

1 мая, суббота - День труда;

2 мая, воскресенье - Пасха;

8 мая, суббота - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов;

20 июня, воскресенье - Троица;

28 июня, понедельник - День Конституции Украины;

15 июля, четверг - День украинской государственности;

24 августа, вторник - День Независимости Украины;

1 октября, пятница - День защитников и защитниц Украины;

25 декабря, суббота - Рождество Христово.

Когда будут длинные выходные в 2027 году

В обычных условиях совпадение государственного праздника с субботой или воскресеньем предполагает перенос выходного на следующий рабочий день. Однако во время военного положения это правило не действует автоматически.

По календарю 2027 года можно выделить несколько периодов, когда праздничные даты будут совпадать с обычными выходными:

1–2 мая - суббота и воскресенье, на которые приходятся День труда и Пасха;

19–20 июня - суббота и воскресенье накануне и в день Троицы;

26–27 июня - суббота и воскресенье перед Днём Конституции;

2–3 октября - суббота и воскресенье после Дня защитников и защитниц Украины;

25–26 декабря - суббота и воскресенье, первые выходные после Рождества.

Важно помнить, что эти даты не гарантируют дополнительных дней отдыха. График работы будет зависеть от условий труда и решений работодателя.

Будет ли 1 января 2027 года выходным

Отдельное внимание стоит обратить на начало года. Несмотря на то, что 1 января традиционно является государственным праздником, во время военного положения положения статьи 73 Кодекса законов о труде относительно праздничных и нерабочих дней не применяются.

Поэтому Новый год не означает автоматического дополнительного выходного. Для работников с пятидневным графиком этот день может быть обычным рабочим, если работодатель не установит иной режим работы.

Что нужно учесть при планировании отдыха

При планировании отпусков и поездок важно различать государственные праздники и фактические нерабочие дни. Даже если определенная дата указана в календаре как праздничная, это не всегда означает, что у работников будет дополнительный отдых.

График работы зависит от условий трудового договора, режима работы предприятия и решений работодателя. Если военное положение будет отменено или не продлено, правила относительно праздничных и нерабочих дней могут вновь применяться в соответствии с законодательством.

Поэтому при планировании отдыха на 2027 год стоит ориентироваться прежде всего на календарные субботы и воскресенья, а возможные дополнительные выходные уточнять заранее.

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