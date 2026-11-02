Чем посыпать яйца с жидким желтком, чтобы они получились как в ресторане

Соль - не самая лучшая добавка к яйцам с жидким желтком. Эксперты объяснили, почему.

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Секрет насыщенного вкуса яиц с жидким желтком / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Чем заменить соль в яйцах с жидким желтком

Какие травы и специи усиливают вкус яиц

Яйца с жидким желтком можно не солить, если посыпать их тонкими хлопьями пармезана. Итальянский сыр сам по себе придает солоноватый привкус, поэтому дополнительная соль становится лишней.

Главред узнал, что для более легкого варианта подойдут свежие травы, перец или паприка. Об этом сообщили эксперты издания RMF FM.

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Почему лучше использовать заменители соли для яиц с жидким желтком

Пармезан отличается насыщенными, слегка фруктовыми нотками, которые хорошо сочетаются со сливочным желтком. Важную роль играет и температура: сыр кладут на только что сваренное яйцо.

"При контакте с горячим яйцом пармезан нежно плавится, создавая вкусную, тающую корочку. Это придает глубину вкуса и интересную текстуру вашему завтраку", - пишет издание.

Тем, кто не хочет добавлять сыр, эксперты советуют использовать зелень. Лучше всего для этого подходят лук-шнитт, укроп и петрушка, причем как свежие, так и сушеные.

Хорошо подходят и специи: свежемолотый черный перец или щепотка сладкой паприки.

Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

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Об источнике: RMF FM RMF FM - первая польская коммерческая радиостанция с центром вещания в Кракове, вещающая в формате AC. Входит в медиагруппу "Grupa RMF". Целевая аудитория станции - слушатели в возрасте 25–39 лет. "RMF FM" принадлежит холдингу "Grupa RMF".

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