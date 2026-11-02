Зачем на джинсах сзади пришита прямоугольная бирка: какова её функция

Блогерша объяснила, почему на джинсах сзади есть прямоугольная бирка и что означал её рисунок изначально.

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Прямоугольная бирка на джинсах появилась не просто так / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Зачем на джинсах пришивают кожаную этикетку

Что означают две лошадки на бирке

Почему сегодня этикетка не имеет практической ценности

На задней части джинсов многих моделей можно увидеть прямоугольную этикетку, которая на первый взгляд кажется обычным декоративным элементом. На самом деле у нее есть интересная история.

Главред узнал, что блогер и стилист Инна Ещенко в TikTok объяснила, кто придумал этот элемент, что означают две лошадки на этикетке и почему сегодня она практически не имеет практического назначения.

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Зачем на джинсах пришивают кожаную этикетку

История прямоугольной бирки на задней части джинсов берет свое начало в 1886 году. Именно тогда компания Levi's добавила к своим изделиям этикетку с изображением двух лошадей, тянущих джинсы в разные стороны.

В то время среди производителей рабочей джинсовой одежды усиливалась конкуренция. Компании нужно было выделить свою продукцию среди других и продемонстрировать покупателям её главное преимущество - прочность и долговечность.

Изображение двух лошадей, тянущих пару джинсов в противоположные стороны, должно было символизировать исключительную прочность ткани. Оно демонстрировало, что брюки настолько надежны, что их практически невозможно разорвать.

Это был не просто декоративный рисунок, а продуманный рекламный ход.

"Это не символ перевозки грузов, а рекламный образ прочности. Мол, наши брюки настолько прочные, что их не разорвать. Рисунок работал как маленький рекламный плакат прямо на одежде", - пояснила стилист.

Почему на бирке джинсов изображали именно лошадей

Выбор такого изображения был неслучайным. Во второй половине XIX века джинсы были прежде всего рабочей одеждой, которую покупали представители разных профессий, в частности разнорабочие и эмигранты.

Не все потенциальные покупатели хорошо владели английским языком или могли прочитать название производителя. Поэтому компании нужен был универсальный символ, который легко узнавали бы люди из разных стран.

Средство от пятен на одежде / Инфографика: Главред

"Его (изображение - Главред) понимали без перевода. Не все покупатели, а тогда это были разнорабочие-эмигранты, читали по-английски. Поэтому можно было зайти в магазин и попросить те брюки с двумя лошадьми. Также их можно было с легкостью узнать на полке", - добавила Ещенко.

Этот рекламный ход оказался настолько удачным, что до 1928 года джинсы продавали даже под отдельным названием Two Horse Brand, что переводится как "Бренд двух лошадей".

Из чего изготавливают этикетки на современных джинсах

Изначально прямоугольные бирки на джинсах действительно изготавливали из кожи. Однако со временем производство стало более массовым, популярность джинсовой одежды росла, а использование натуральной кожи для каждой пары брюк обходилось всё дороже.

Поэтому в 1950-х годах производитель перешёл на плотный картон, который внешне напоминал кожу. Такой материал позволял сохранить привычный вид этикетки, одновременно снижая затраты на производство.

Сегодня на многих моделях джинсов можно увидеть именно такой материал, а не натуральную кожу. Визуально он имитирует традиционную бирку, ставшую узнаваемой частью дизайна джинсовой одежды.

Имеет ли кожаная бирка на джинсах практическое значение сегодня

В современной одежде прямоугольная этикетка на задней части джинсов в основном выполняет декоративную и брендовую функцию. Она помогает узнать производителя, поддерживает традиционный дизайн и напоминает об истории джинсовой моды.

"Какой-либо практической ценности или значения у этого элемента джинсов нет. Это, по сути, рекламная бирка, которая сохранилась на некоторых моделях джинсов до наших дней", - подчеркнула блогерша.

Смотрите видео о том, как появилась кожаная бирка на джинсах, в TikTok по ссылке.

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О персоне: Инна Ещенко Инна Ещенко - украинская блогерша, стилистка, журналистка, которая ведет популярный блог о моде, стиле, винтаже и пошиве одежды, а также выступает в качестве эксперта в телепроектах.

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