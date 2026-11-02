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В Самарской области прогремели взрывы: атакован стратегический нефтяной узел РФ

Инна Ковенько
2 ноября 2026, 06:36обновлено 2 ноября, 07:14
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Данный объект является важным узлом по приему, хранению и дальнейшей транспортировке нефти и располагает одним из крупнейших резервуарных парков в Европе.
В Самарской области РФ подвергся нападению ключевой нефтяной узел
В Самарской области РФ атакован ключевой нефтяной узел / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

  • ЛВДС "Самара" в Самарской области в третий раз за последнее время подверглась атаке
  • Станция располагает 71 резервуаром вместимостью более 1,6 млн кубометров нефти
  • Предприятие обеспечивает транспортировку нефти и формирование экспортной марки Urals

В Самарской области России в третий раз за последнее время подверглась атаке линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара".

Предприятие является важным узлом приёма, хранения и дальнейшей транспортировки нефти и располагает одним из крупнейших резервуарных парков в Европе. Об этом сообщает OSINT-канал Exilenova+.

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Отмечается, что ЛВДС "Самара" входит в систему российской компании "Транснафта". На территории предприятия расположен крупнейший в Европе резервуарный парк. Он насчитывает 71 резервуар общей вместимостью более 1,6 млн кубометров нефти. Площадь всего комплекса превышает 216 гектаров.

Инфраструктура станции включает две нефтеперекачивающие станции - "Самара-1" и "Самара-2", станцию смешивания нефтяного сырья и четыре магистральных нефтепровода, которые сходятся на этом узле.

На предприятие поступает нефть из Западной Сибири, Татарстана, Оренбургской области и Казахстана. Здесь сырьё не только хранят, но и смешивают для формирования экспортной марки Urals. Благодаря этому российская нефть приобретает необходимые характеристики для дальнейшей продажи на внешних рынках.

ЛВДС "Самара" уже неоднократно становилась целью украинских Сил обороны. Нынешняя атака стала как минимум третьей за последнее время.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика Главред

Какие объекты РФ станут новыми целями для Украины - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам руководителя Центра исследований России, экс-министра иностранных дел Украины, дипломата Владимира Огрызка, Украина может на некоторое время сместить фокус дальнобойных атак с российских нефтеперерабатывающих заводов на другие стратегические объекты, чтобы не обострять отношения с Белым домом накануне 3 ноября.

Блокировка законопроекта Линдси Грэма, ограничение скорости спутниковой связи и резкая критика со стороны Трампа сужают пространство для маневра Киева. Сочетание этих факторов ощутимо бьет по Украине. Особенно на фоне массированных обстрелов, под которые всё чаще попадают гражданские объекты.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, в ночь на 1 ноября беспилотники массированно атаковали нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области России. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны, которое ежегодно перерабатывает 17 млн тонн нефти.

Главред ранее писал, что в ночь на 31 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по предприятию российского ВПК - комбинату "Каменский" в Каменске-Шахтинском Ростовской области страны-агрессора России. Украинские военные задействовали ударные дроны и ракетные войска: береговые ракетные комплексы ВМС ВСУ "Нептун".

Кроме того, утром 31 октября в городе Уфа Республики Башкортостан прогремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке на промышленную зону города, где расположены НПЗ.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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