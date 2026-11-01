Дом из 100 тысяч газет стоит уже более века: как инженер воплотил необычную идею

Здание в Массачусетсе превратилось в музей, а на его стенах и мебели до сих пор можно прочитать заголовки 1920-х годов.

https://glavred.info/life/dom-iz-100-tysyach-gazet-stoit-uzhe-bolee-veka-kak-inzhener-voplotil-neobychnuyu-ideyu-10808678.html Ссылка скопирована

Инженер из США построил дом из газет ещё 100 лет назад / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как инженер построил дом из 100 тысяч газет

Почему бумажные стены простояли более 100 лет

Какие новости 1920-х годов до сих пор можно прочитать в доме

видео дня

Более ста лет в городке Рокпорт в штате Массачусетс стоит дом, стены которого склеены из примерно 100 тысяч газет. Его построил американский инженер Элис Стенман, а сейчас здание функционирует как музей, и о нем заботятся потомки строителя, сообщает Gry-Online.

Строительство началось в 1922 году, а завершилось в 1924-м. По данным Википедии, Стенман был инженером-механиком шведского происхождения и конструировал машины для производства канцелярских скрепок. Дом задумывался как летняя дача. Идея сделать стены из бумаги возникла уже во время строительства.

Сначала газеты должны были служить лишь утеплителем, а снаружи стены планировали обшить деревом. Однако Стенман решил оставить бумагу открытой, чтобы проверить, насколько она долговечна. По одной из версий, изобретателя раздражало, что каждый день огромное количество газет просто уходит на свалку.

Клей из муки и яблочных корок

Дом не полностью бумажный. Каркас, пол и крыша деревянные, а из газет сделаны в первую очередь стены. Для них газеты спрессовали в 215 слоев и соединили клеем собственного рецепта. Его основой были мука, вода и яблочные кожуры.

Как уточняет Atlas Obscura, из бумаги сформировали панели толщиной около 2,5 см. От дождя стены защищает водостойкий лак. Его периодически обновляют, но так, чтобы не закрыть оригинальную газетную печать.

Уже к 1927 году удивительная дача стала туристической достопримечательностью: продавали открытки с её изображением, а пожертвования посетителей покрывали расходы на содержание. Супруги Стенманы жили в доме до 1930 года. С тех пор он служит лишь экспозицией и до сих пор находится в частной собственности семьи.

Мебель из газетных трубочек и заголовки о Гувере

Когда стены выдержали испытание временем, инженер взялся за интерьер. Столы, стулья, полки и даже часы он изготовил из туго скрученных и лакированных газет. Чтобы обстановка выглядела целостно, Стенман оклеил газетами даже деревянное пианино.

Самый заметный предмет внутри - кирпичный камин. Его и дымоход из практических соображений оставили кирпичными, однако каминную полку тоже сделали из бумаги.

Текст на газетах до сих пор можно прочитать, поэтому дом фактически превратился в капсулу времени. Сев за стол, посетители видят, например, заголовки о президентской кампании Герберта Гувера, победившего на выборах 1928 года.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: GRYOnline.pl GRYOnline.pl - один из крупнейших и старейших польских веб-порталов, посвящённых видеоиграм, основанный в 2001 году. Проект специализируется на публикации новостей игровой индустрии, подробных обзоров, аналитических материалов и крупнейшей в Польше базы знаний по прохождению игр (прохождения, гайды и подсказки). Помимо игрового контента, ресурс также освещает темы кино, сериалов и поп-культуры, формируя вокруг себя мощное геймерское сообщество и форумы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред