Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Дом из 100 тысяч газет стоит уже более века: как инженер воплотил необычную идею

Дарья Пшеничник
1 ноября 2026, 12:49
google news Подпишитесь
на нас в Google
Здание в Массачусетсе превратилось в музей, а на его стенах и мебели до сих пор можно прочитать заголовки 1920-х годов.
Дом из 100 тысяч газет стоит уже более века: как инженер воплотил необычную идею
Инженер из США построил дом из газет ещё 100 лет назад / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как инженер построил дом из 100 тысяч газет
  • Почему бумажные стены простояли более 100 лет
  • Какие новости 1920-х годов до сих пор можно прочитать в доме

видео дня

Более ста лет в городке Рокпорт в штате Массачусетс стоит дом, стены которого склеены из примерно 100 тысяч газет. Его построил американский инженер Элис Стенман, а сейчас здание функционирует как музей, и о нем заботятся потомки строителя, сообщает Gry-Online.

Строительство началось в 1922 году, а завершилось в 1924-м. По данным Википедии, Стенман был инженером-механиком шведского происхождения и конструировал машины для производства канцелярских скрепок. Дом задумывался как летняя дача. Идея сделать стены из бумаги возникла уже во время строительства.

Сначала газеты должны были служить лишь утеплителем, а снаружи стены планировали обшить деревом. Однако Стенман решил оставить бумагу открытой, чтобы проверить, насколько она долговечна. По одной из версий, изобретателя раздражало, что каждый день огромное количество газет просто уходит на свалку.

Клей из муки и яблочных корок

Дом не полностью бумажный. Каркас, пол и крыша деревянные, а из газет сделаны в первую очередь стены. Для них газеты спрессовали в 215 слоев и соединили клеем собственного рецепта. Его основой были мука, вода и яблочные кожуры.

Как уточняет Atlas Obscura, из бумаги сформировали панели толщиной около 2,5 см. От дождя стены защищает водостойкий лак. Его периодически обновляют, но так, чтобы не закрыть оригинальную газетную печать.

Уже к 1927 году удивительная дача стала туристической достопримечательностью: продавали открытки с её изображением, а пожертвования посетителей покрывали расходы на содержание. Супруги Стенманы жили в доме до 1930 года. С тех пор он служит лишь экспозицией и до сих пор находится в частной собственности семьи.

Мебель из газетных трубочек и заголовки о Гувере

Когда стены выдержали испытание временем, инженер взялся за интерьер. Столы, стулья, полки и даже часы он изготовил из туго скрученных и лакированных газет. Чтобы обстановка выглядела целостно, Стенман оклеил газетами даже деревянное пианино.

Самый заметный предмет внутри - кирпичный камин. Его и дымоход из практических соображений оставили кирпичными, однако каминную полку тоже сделали из бумаги.

Текст на газетах до сих пор можно прочитать, поэтому дом фактически превратился в капсулу времени. Сев за стол, посетители видят, например, заголовки о президентской кампании Герберта Гувера, победившего на выборах 1928 года.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: GRYOnline.pl

GRYOnline.pl - один из крупнейших и старейших польских веб-порталов, посвящённых видеоиграм, основанный в 2001 году. Проект специализируется на публикации новостей игровой индустрии, подробных обзоров, аналитических материалов и крупнейшей в Польше базы знаний по прохождению игр (прохождения, гайды и подсказки). Помимо игрового контента, ресурс также освещает темы кино, сериалов и поп-культуры, формируя вокруг себя мощное геймерское сообщество и форумы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Очень высокая интенсивность ударов": Зеленский раскрыл масштабы атак и планы РФ на зиму

"Очень высокая интенсивность ударов": Зеленский раскрыл масштабы атак и планы РФ на зиму

12:02Украина
Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

11:34Война
РФ обстреляла Ровенщину дронами: есть раненые и разрушения — детали

РФ обстреляла Ровенщину дронами: есть раненые и разрушения — детали

10:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Морозы до -5 и мокрый снег: когда в Украину ворвется настоящий холод

Морозы до -5 и мокрый снег: когда в Украину ворвется настоящий холод

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке футболиста за 56 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке футболиста за 56 с

Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

Рубио назвал вступление Украины в НАТО нереалистичным и раскрыл, кто этому препятствует

Рубио назвал вступление Украины в НАТО нереалистичным и раскрыл, кто этому препятствует

В РФ скончался звезда и вокалист группы "Любэ"

В РФ скончался звезда и вокалист группы "Любэ"

Последние новости

13:26

Большинство жарит грибы неправильно: когда нужно добавлять лук

13:08

Оторванная рука: Хайди Клум ошарашила своим видом на красной дорожке

13:03

Какие огурцы оправдали ожидания огородников: 5 лучших гибридов

12:49

Дом из 100 тысяч газет стоит уже более века: как инженер воплотил необычную идею

12:40

С карт списывают, но не выдают: банкоматы Приватбанка довели людей до истерики

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноябряМобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября
12:38

Что обязательно нужно сделать с почвой в теплице осенью: два важных шага

12:21

Отопление ухудшает качество воздуха в доме: какие 3 комнатных растения помогут

12:02

"Очень высокая интенсивность ударов": Зеленский раскрыл масштабы атак и планы РФ на зиму

11:52

В РФ скончался звезда и вокалист группы "Любэ"

Реклама
11:38

Почему зимой нужно постучать по капоту перед запуском двигателя: важная причина

11:34

Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

11:05

Любовный гороскоп на ноябрь: Львам — страсть, Девам — важные решения

10:54

Орхидея зацветет зимой: чем поливать её в ноябре, чтобы появились новые цветоносы

10:48

РФ обстреляла Ровенщину дронами: есть раненые и разрушения — деталиФото

10:41

Зачем подкову вешают над входом в дом: концами вверх или вниз

10:27

Слабосоленая красная рыба за 5 минут: названы идеальные пропорции соли и сахара

10:20

Один простой трюк поможет нарезать лук без слёз: что нужно сделать

09:56

РФ атаковала Украину 433 дронами за ночь: сколько целей сбила ПВО

09:54

ВСУ оттеснили врага возле важного города: в ISW рассказали об изменениях на фронте

09:03

Графики больше не действуют: в Киеве ввели экстренные отключения света

Реклама
08:51

Рубио назвал вступление Украины в НАТО нереалистичным и раскрыл, кто этому препятствует

08:40

Будет ли Зеленский на саммите G20 в США: Трамп сделал новое заявление

08:10

Зачем Кириенко ездил в Запорожскую область: Тышкевич раскрыл план Кремлямнение

07:33

Взрывы не утихали до утра, небо затянуло черным дымом: в РФ горит нефтяной гигант

05:58

Гороскоп на завтра, 2 ноября: Ракам — комплименты, Водолеям — радость

05:30

Особый знак для четырех китайских знаков зодиака: чья жизнь круто изменится

04:43

Как экономить при каждой стирке: эксперты поделились хитростью

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке футболиста за 56 с

03:03

Зачем добавлять шоколад в мясное рагу: неожиданный секрет поваров

01:10

Ученые раскрыли пугающий сценарий: черная дыра может неожиданно разделиться

31 октября, суббота
23:41

В РФ заявили о новых договоренностях с Украиной: о чем идет речь

22:27

Киев может получить ракеты для Patriot ранее обещанного США: Зеленский о деталях

22:16

Тест на IQ: нужно найти носорога среди слонов за 7 секунд

21:37

Путин получил два послания от Зеленского - Стубб раскрыл подробности

21:35

Счета за отопление заметно снизятся: простые хитрости для сохранения теплаВидео

20:32

Один простой трюк поможет сохранить тепло в доме: что нужно сделать с батареей

20:29

Шансы окончания войны в Украине и визит Зеленского в США: важные заявления Рубио

19:30

Унитаз засияет как новый: простая хитрость для идеальной чистоты туалетаВидео

19:23

Зеленский раскрыл планы относительно переговоров с РФ после встречи с Эрдоганом

19:10

Урок для НАТО: Коваленко объяснил, чем "Вивальди" опровергла скептиков танковмнение

Реклама
19:05

Самый счастливый день ноября 2026 года: кому звёзды готовят особый шанс

18:43

Одна ошибка при хранении испортит летние шины: как уберечь резину от трещинВидео

18:29

Переговоры Украины, США и РФ: Буданов раскрыл главную цель Киева

18:28

Присохший жир исчезнет быстрее: как очистить духовку с помощью пара

18:25

Украинцы будуть без света до 10 часов: графики отключений на 1 ноября

18:01

РФ может готовить провокации в одной области: людей призвали быть бдительными

17:49

Морозы их не убьют: какие сорняки нужно удалить с грядок осенью

17:31

Засор исчезнет за минуты: сантехник поделился неожиданным лайфхакомВидео

17:27

"Был и отправила": Камалия сделала признание о бойфренде

17:14

Морозы до -5 и мокрый снег: когда в Украину ворвется настоящий холод

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости Запорожья
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять