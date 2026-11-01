Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Зачем подкову вешают над входом в дом: концами вверх или вниз

Марина Иваненко
1 ноября 2026, 10:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Как правильно повесить подкову над дверью, чтобы она приносила удачу? Что означает расположение концами вверх и вниз и откуда взялась эта древняя традиция.
Зачем вешать подкову над дверью
Зачем вешать подкову над дверью / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Как правильно вешать подкову над входной дверью
  • Что означает положение концами вверх или вниз
  • Обязательно ли выбирать настоящую конскую подкову

Многие люди вешают подкову над входной дверью как символ защиты, благополучия и удачи. Однако до сих пор ведутся споры о том, как именно нужно размещать этот оберег: концами вверх или вниз. Считается, что от его положения зависит символическое значение талисмана. Главред расскажет подробнее.

Как объясняет trojmiasto.pl, подкова относится к самым известным символам счастья и защиты дома. Традиция использовать её в качестве оберега имеет древнее происхождение и связана как с ролью лошадей в жизни людей, так и с народными поверьями и религиозными легендами.

видео дня

Откуда взялась традиция вешать подкову над дверью

История этого амулета связана с особым значением лошадей в повседневной жизни людей. В прошлом подкова была важной частью конского снаряжения, а её находка считалась хорошей приметой.

Существует также христианская легенда о святом Дунстане - английском священнике и кузнеце. По преданию, он прибил подкову к копыту дьявола. Освободить его святой согласился только после обещания, что нечистая сила никогда не войдет в дом, над дверью которого висит подкова.

Именно эта история способствовала распространению веры в то, что подкова способна защищать дом от зла и приносить удачу его обитателям.

Видео о том, что означает подкова над дверью, можно посмотреть здесь:

Концами вверх или вниз: как правильно вешать подкову

Единого мнения относительно правильного положения подковы не существует. Оба варианта имеют свои символические толкования, сформировавшиеся под влиянием различных народных традиций.

Концами вверх (в форме буквы U)

Это самый распространенный способ размещения оберега. В таком положении подкова напоминает чашу, которая символически собирает и удерживает удачу, благополучие и положительную энергию. Считается, что такое расположение помогает сохранить счастье в доме и не позволяет ему исчезнуть.

Концами вниз (перевернутая подкова)

Это положение имеет два противоположных толкования. Согласно одному из поверь, удача как бы выливается на людей, проходящих под подковой, поэтому такой оберег приносит благополучие всем, кто входит в дом. В то же время существует и другое поверье: если повесить подкову концами вниз, удача может утекать из дома.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Обязательно ли подкова должна быть настоящей

Сегодня для использования подковы в качестве декоративного оберега не обязательно искать старую или бывшую в употреблении вещь, которую носил конь. Хозяева часто выбирают новые декоративные изделия из металла, дерева или стекла.

Согласно народным поверьям, значение такого символа определяется прежде всего верой человека, его намерениями и семейными традициями, а не тем, была ли подкова ранее частью конского снаряжения.

Читайте также:

Об источнике: Trojmiasto.pl

Trojmiasto.pl - один из крупнейших и самых популярных региональных новостных порталов в Польше, специализирующийся на регионе Гданьска, Гдыни и Сопота. Издание служит основным источником местной информации для жителей и туристов, посещающих регион. Сайт поддерживает несколько тематических порталов, включая спорт, бизнес, культуру, развлечения, дом, детей, кино, науку.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
приметы интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Очень высокая интенсивность ударов": Зеленский раскрыл масштабы атак и планы РФ на зиму

"Очень высокая интенсивность ударов": Зеленский раскрыл масштабы атак и планы РФ на зиму

12:02Украина
Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

11:34Война
РФ обстреляла Ровенщину дронами: есть раненые и разрушения — детали

РФ обстреляла Ровенщину дронами: есть раненые и разрушения — детали

10:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Морозы до -5 и мокрый снег: когда в Украину ворвется настоящий холод

Морозы до -5 и мокрый снег: когда в Украину ворвется настоящий холод

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке футболиста за 56 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке футболиста за 56 с

Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

Рубио назвал вступление Украины в НАТО нереалистичным и раскрыл, кто этому препятствует

Рубио назвал вступление Украины в НАТО нереалистичным и раскрыл, кто этому препятствует

В РФ скончался звезда и вокалист группы "Любэ"

В РФ скончался звезда и вокалист группы "Любэ"

Последние новости

13:26

Большинство жарит грибы неправильно: когда нужно добавлять лук

13:08

Оторванная рука: Хайди Клум ошарашила своим видом на красной дорожке

13:03

Какие огурцы оправдали ожидания огородников: 5 лучших гибридов

12:49

Дом из 100 тысяч газет стоит уже более века: как инженер воплотил необычную идею

12:40

С карт списывают, но не выдают: банкоматы Приватбанка довели людей до истерики

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноябряМобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября
12:38

Что обязательно нужно сделать с почвой в теплице осенью: два важных шага

12:21

Отопление ухудшает качество воздуха в доме: какие 3 комнатных растения помогут

12:02

"Очень высокая интенсивность ударов": Зеленский раскрыл масштабы атак и планы РФ на зиму

11:52

В РФ скончался звезда и вокалист группы "Любэ"

Реклама
11:38

Почему зимой нужно постучать по капоту перед запуском двигателя: важная причина

11:34

Кремль нашел новое "препятствие" на пути к миру: ISW раскрыл, в чём РФ обвиняет Украину

11:05

Любовный гороскоп на ноябрь: Львам — страсть, Девам — важные решения

10:54

Орхидея зацветет зимой: чем поливать её в ноябре, чтобы появились новые цветоносы

10:48

РФ обстреляла Ровенщину дронами: есть раненые и разрушения — деталиФото

10:41

Зачем подкову вешают над входом в дом: концами вверх или вниз

10:27

Слабосоленая красная рыба за 5 минут: названы идеальные пропорции соли и сахара

10:20

Один простой трюк поможет нарезать лук без слёз: что нужно сделать

09:56

РФ атаковала Украину 433 дронами за ночь: сколько целей сбила ПВО

09:54

ВСУ оттеснили врага возле важного города: в ISW рассказали об изменениях на фронте

09:03

Графики больше не действуют: в Киеве ввели экстренные отключения света

Реклама
08:51

Рубио назвал вступление Украины в НАТО нереалистичным и раскрыл, кто этому препятствует

08:40

Будет ли Зеленский на саммите G20 в США: Трамп сделал новое заявление

08:10

Зачем Кириенко ездил в Запорожскую область: Тышкевич раскрыл план Кремлямнение

07:33

Взрывы не утихали до утра, небо затянуло черным дымом: в РФ горит нефтяной гигант

05:58

Гороскоп на завтра, 2 ноября: Ракам — комплименты, Водолеям — радость

05:30

Особый знак для четырех китайских знаков зодиака: чья жизнь круто изменится

04:43

Как экономить при каждой стирке: эксперты поделились хитростью

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке футболиста за 56 с

03:03

Зачем добавлять шоколад в мясное рагу: неожиданный секрет поваров

01:10

Ученые раскрыли пугающий сценарий: черная дыра может неожиданно разделиться

31 октября, суббота
23:41

В РФ заявили о новых договоренностях с Украиной: о чем идет речь

22:27

Киев может получить ракеты для Patriot ранее обещанного США: Зеленский о деталях

22:16

Тест на IQ: нужно найти носорога среди слонов за 7 секунд

21:37

Путин получил два послания от Зеленского - Стубб раскрыл подробности

21:35

Счета за отопление заметно снизятся: простые хитрости для сохранения теплаВидео

20:32

Один простой трюк поможет сохранить тепло в доме: что нужно сделать с батареей

20:29

Шансы окончания войны в Украине и визит Зеленского в США: важные заявления Рубио

19:30

Унитаз засияет как новый: простая хитрость для идеальной чистоты туалетаВидео

19:23

Зеленский раскрыл планы относительно переговоров с РФ после встречи с Эрдоганом

19:10

Урок для НАТО: Коваленко объяснил, чем "Вивальди" опровергла скептиков танковмнение

Реклама
19:05

Самый счастливый день ноября 2026 года: кому звёзды готовят особый шанс

18:43

Одна ошибка при хранении испортит летние шины: как уберечь резину от трещинВидео

18:29

Переговоры Украины, США и РФ: Буданов раскрыл главную цель Киева

18:28

Присохший жир исчезнет быстрее: как очистить духовку с помощью пара

18:25

Украинцы будуть без света до 10 часов: графики отключений на 1 ноября

18:01

РФ может готовить провокации в одной области: людей призвали быть бдительными

17:49

Морозы их не убьют: какие сорняки нужно удалить с грядок осенью

17:31

Засор исчезнет за минуты: сантехник поделился неожиданным лайфхакомВидео

17:27

"Был и отправила": Камалия сделала признание о бойфренде

17:14

Морозы до -5 и мокрый снег: когда в Украину ворвется настоящий холод

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости Запорожья
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять