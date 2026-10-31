"Я раньше этого не говорил": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

Ключевые тезисы Трампа:
- Украина и Россия приближаются к соглашению о прекращении войны
- Стороны близки к достижению договоренности
- Американский президент не уточнил деталей возможного соглашения
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия приближаются к заключению соглашения о прекращении войны. По его словам, ранее он не делал таких заявлений, однако теперь считает, что стороны близки к достижению договоренности. Об этом американский лидер сообщил журналистам в комментарии, передает Clash Report.
"Мы приближаемся к заключению там соглашения. Я не говорил этого раньше. Но сейчас я могу это сказать", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о войне в Украине.видео дня
В то же время американский президент не уточнил, о каких именно договоренностях идет речь и когда может быть достигнуто соглашение.
Видео с заявлением Трампа можно посмотреть по ссылке.
Отметим, что Трамп неоднократно обещал быстро завершить войну в Украине - как во время предвыборной кампании, так и после избрания президентом США.
Почему США и Китай не согласятся делить мир с Россией - мнение эксперта
Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил в чате на Главреде, что США и Китай не будут делить мир с Россией, а сценарий "Новой Ялты" с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина маловероятен. Даже если встреча американского и российского лидеров состоится, Кремль сможет использовать ее преимущественно в пропагандистских целях.
По словам дипломата, реальное влияние государств определяется прежде всего их экономическим потенциалом. США и Китай являются мировыми экономическими лидерами, тогда как Россия не может конкурировать с ними по этому показателю. Ядерное оружие, по мнению Огрызка, не ставит Москву на один уровень с Вашингтоном и Пекином, поскольку его применение не является реалистичным сценарием.
"Делить мир между двумя китами и обезьяной, которая прыгает между ними и мешает работать, никто не станет. Наивно думать, что так может произойти", - подчеркнул дипломат.
Он также отметил, что позиция Китая имеет решающее значение для хода войны против Украины. Огризко убежден, что без экономической и иной поддержки Пекина Россия не смогла бы продолжать боевые действия.
Мирные переговоры - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники оплачивают американское оружие, которое передают Украине. В то же время он критиковал предыдущую администрацию за якобы передачу ресурсов и говорил о сумме в 350 миллиардов долларов во время выступления 27 октября на митинге в Техасе.
Также президент США заявил, что в отношениях с Россией по поводу войны в Украине достигнут значительный прогресс. По его словам, в ближайшее время должна состояться встреча с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что украинская сторона рассматривает трехстороннюю встречу как подготовку к дальнейшему диалогу. Он отметил, что подготовка переговоров в Абу-Даби должна стать поводом для продвижения процесса.
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Об источнике: Clash Report
Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, странах Ближнего Востока и других странах мира.
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