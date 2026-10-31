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"Я раньше этого не говорил": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

Руслана Заклинская
31 октября 2026, 17:09
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Президент США заявил о приближении заключения соглашения о прекращении войны в Украине.
Трамп объявил о заключении соглашения между Киевом и Москвой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Ключевые тезисы Трампа:

  • Украина и Россия приближаются к соглашению о прекращении войны
  • Стороны близки к достижению договоренности
  • Американский президент не уточнил деталей возможного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия приближаются к заключению соглашения о прекращении войны. По его словам, ранее он не делал таких заявлений, однако теперь считает, что стороны близки к достижению договоренности. Об этом американский лидер сообщил журналистам в комментарии, передает Clash Report.

"Мы приближаемся к заключению там соглашения. Я не говорил этого раньше. Но сейчас я могу это сказать", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о войне в Украине.

видео дня

В то же время американский президент не уточнил, о каких именно договоренностях идет речь и когда может быть достигнуто соглашение.

Трамп заявил о приближении соглашения / Фото: скриншот

Видео с заявлением Трампа можно посмотреть по ссылке.

Отметим, что Трамп неоднократно обещал быстро завершить войну в Украине - как во время предвыборной кампании, так и после избрания президентом США.

трамп хроника
Заявления Трампа о завершении войны / Инфографика: Главред

Почему США и Китай не согласятся делить мир с Россией - мнение эксперта

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил в чате на Главреде, что США и Китай не будут делить мир с Россией, а сценарий "Новой Ялты" с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина маловероятен. Даже если встреча американского и российского лидеров состоится, Кремль сможет использовать ее преимущественно в пропагандистских целях.

По словам дипломата, реальное влияние государств определяется прежде всего их экономическим потенциалом. США и Китай являются мировыми экономическими лидерами, тогда как Россия не может конкурировать с ними по этому показателю. Ядерное оружие, по мнению Огрызка, не ставит Москву на один уровень с Вашингтоном и Пекином, поскольку его применение не является реалистичным сценарием.

"Делить мир между двумя китами и обезьяной, которая прыгает между ними и мешает работать, никто не станет. Наивно думать, что так может произойти", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что позиция Китая имеет решающее значение для хода войны против Украины. Огризко убежден, что без экономической и иной поддержки Пекина Россия не смогла бы продолжать боевые действия.

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что европейские союзники оплачивают американское оружие, которое передают Украине. В то же время он критиковал предыдущую администрацию за якобы передачу ресурсов и говорил о сумме в 350 миллиардов долларов во время выступления 27 октября на митинге в Техасе.

Также президент США заявил, что в отношениях с Россией по поводу войны в Украине достигнут значительный прогресс. По его словам, в ближайшее время должна состояться встреча с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что украинская сторона рассматривает трехстороннюю встречу как подготовку к дальнейшему диалогу. Он отметил, что подготовка переговоров в Абу-Даби должна стать поводом для продвижения процесса.

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Об источнике: Clash Report

Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, странах Ближнего Востока и других странах мира.

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