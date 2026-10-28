Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Интервью

Трамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – Огрызко

Надежда Майная
28 октября 2026, 09:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
После выборов в США многое изменится, в том числе и для Украины; для Трампа настанут сложные времена, подчеркнул Владимир Огрызко.
Трамп готов взять РФ за горло, но Украина мешает ему начать экономическое поглощение России – Огрызко
Две причины заставили Трампа действовать в интересах Москвы – Огрызко / Коллаж: Главред

Трампа "перемкнуло" в вопросе войны России и Украины: он стал открыто подыгрывать Москве и действовать в интересах своего "хорошего друга" Путина. В частности, он заключил "дизельное соглашение" о поставках российского топлива в США и в знак благодарности за это заблокировал закон Линдси Грэма о "адских санкциях" против РФ, который должен был вступить в силу 18 октября. Трамп также стал осуждать украинские удары по российским НПЗ, обвиняя Украину в росте цен на топливо в США (о том, какую кашу он заварил в Иране, из-за чего был заблокирован Ормузский пролив и, соответственно, движение танкеров, президент США почему-то забыл).

Кроме того, Трамп нанес подлый удар по способности Украины противостоять российскому ракетно-дроновому террору. Во-первых, США приостанавливали оповещения Киева о запусках баллистических ракет Россией. Во-вторых, SpaceX по предложению Маска и с молчаливого согласия Трампа резко ограничила скорость спутникового интернета для военных терминалов Starshield в Украине, что серьезно ударило по украинским дронам-перехватчикам, которые сбивают российские реактивные "шахеды".

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко рассказал Главреду, чем обусловлено изменение позиции Трампа и открытая поддержка России, почему после выборов в американский Конгресс для Трампа настанут непростые времена, а Украине может стать легче, стоит ли опасаться встречи в духе "Новой Ялты", в частности, могут ли США, Китай и Россия разделить мир на троих, а также какой щедрый подарок Путин может сделать Трампу, чтобы тот дожал Украину.

видео дня

С чем связан столь резкий и демонстративный разворот Трампа в сторону Москвы, который мы наблюдаем в течение последних недель? Почему американский президент стал столь открыто подыгрывать Путину и на какие фундаментальные уступки он еще готов пойти?

Главной причиной окончательного разворота позиции Трампа является панический страх поражения на промежуточных выборах в Конгресс США. Очевидно, он предвидит довольно серьезные последствия для себя и своей администрации. Поэтому Трампу, чтобы хотя бы несколько минут выглядеть героем, нужны красивые заявления, например, о том, что он гуманист. Освободили пожилого американца Габбарда, который к войне с Россией имеет такое же отношение, как мы с вами к полёетам на Марс. Но в американских новостях это прозвучало так: Трамп добился огромного успеха, потому что добился освобождения этого американца. Возможно, на какую-то часть аудитории Трампа это сработало. Но ведь в тот же момент гибли украинские дети, женщины, мирные жители, и об этом никто не сообщил.

Трамп не считает, что украинцев теми, чьи интересы следует учитывать, отметил Огрызко
Трампу на украинцев абсолютно "фиолетово", подчеркнул Огрызко / Фото: Офис президента Украины

Таким образом, ведктся циничная и очень грубая линия о том, что один освобожденный американец – это прекрасно, а сотни украинцев – это статистика.

Трампу на украинцев абсолютно "фиолетово". Он не считает, что мы, украинцы, являемся теми, чьи интересы нужно принимать во внимание.

Впрочем, есть еще кое-что, что может подталкивать Трампа к такой позиции. И это определяющая причина в его психике – жажда денег.

Несмотря на слова Трампа о партнерских отношениях и экономическом сотрудничестве с Россией, он рассматривает ее не как партнера. Он прекрасно понимает, что никакого равноправного партнерства между США и Россией нет и никогда не будет. Ведь в экономическом смысле РФ – это почти ноль в мировой экономике, и она не может конкурировать с Штатами.

Зато США готовы взять Россию за горло и экономически ее покорить. Именно потому, что Украина мешает Трампу перейти к экономическому поглощению России, он и бесится. Иначе он мог бы сказать, что заключил с россиянами соглашения на 500 млрд долларов, американские предприятия будут процветать, американцы получат работу. Но – Украина мешает, в частности она мешает Трампу стать еще богаче и выглядеть прекрасно.

Примерно такая, на мой взгляд, логика у Трампа. Ему неинтересно, что такое международное право, что такое агрессор и жертва агрессии, что такое справедливость. Эти понятия в его голове никогда "не ночевали", поэтому никаких надежд у нас быть не должно.

Почему, пытаясь улучшить результат республиканцев на предстоящих выборах, Трамп делает ставку именно на Россию и соответствующее развитие событий в российско-украинской войне? Ведь уже в Штатах говорят, что действия Трампа похожи на государственную измену. В частности, бывший федеральный прокурор Маккарти, который ранее защищал Трампа, когда его обвиняли в связях с Кремлем, призвал Конгресс расследовать эту историю.

Ответ лежит на поверхности. Трамп в ситуации с Ираном очень далек от возможности заявить, что он победил. Все, что происходит, свидетельствует о колоссальной слабости Трампа: он – не мачо, а лузер. И сейчас все показывают на него пальцем, отмечая, что именно из-за его авантюры цены на нефть взлетели до небес, а дизельное топливо стоит в два раза дороже.

Поэтому Трампу крайне необходимо найти "невестку", которую можно объявить виновной во всем. Такой "невесткой" Трамп назначил Украину, потому что она наносит удары по российским НПЗ, из-за чего Россия не может поставлять дизельное топливо на мировой рынок. Но теперь – после "гениальной" дизельной сделки Трампа и Путина – ситуация улучшится.

Это бред! Но Трампа это не слишком волнует. Ему нужна красивая история.

Кроме того, Трамп ничего не может поделать с Ираном, и в воздухе витает очередная эскалация там. И, на мой взгляд, еще до выборов может что-то произойти в этой печальной истории, которую пишет Трамп. Я имею в виду серьезное обострение в военном плане.

Поскольку в Иране складывается явно невыгодная для Трампа ситуация, ему нужно сделать что-то, что докажет, что он – миротворец, причем успешный. Российская агрессия против Украины – прекрасная возможность для Трампа заявить, что он сейчас окажет давление и на Москву, и на Киев, усадит за один стол и заставит подписать "что-то". То есть Трамп – классный.

Ситуация с Ираном продемонстрировала колоссальную слабость Трампа, считает Огрызко
Трамп – не мачо, а лузер, поэтому пытается убедить американцев, что он "классный", отметил Огрызко / Фото: Белый дом

Поэтому Трампу сейчас нужно максимально шантажировать и "нагибать" Украину, заставляя делать то, что он хочет. А Россия, поскольку она больше и у нее больше территории и ресурсов, объективно не может проиграть, и вся остальная чепуха, которую Трамп несет, начиная со "второго пришествия".

Откровенно говоря, у меня все больше подозрений, что у Трампа старческий маразм, который не поддается лечению. Это психическое расстройство, которое влияет на его поведение.

Как вы оцениваете тот факт, что США перестали предупреждать Киев о запусках баллистических ракет Россией и резко ограничили скорость спутникового интернета для военных терминалов Starshield в Украине, что мешает нам сбивать российские реактивные "шахиды"? Не становится ли Трамп таким образом соучастником России в ее зверских атаках, вроде недавней в парке в Новой Водолаге, где под удар попала коляска с годовалой девочкой? И все это на фоне циничного заявления Рубио о том, что Трампу "неприятно видеть" попадания российских ракет по киевским многоэтажкам, а Уиткофф называет Путина "гуманистом".

Это инструменты, причем довольно действенные. И Трамп это прекрасно понимает и знает, что таким образом на нас можно давить. И он не понимает, что у нас другая логика поведения: если у Трампа все сводится к финансовым сделкам, а у нас речь идет о выживании нации. Для него это непостижимые вещи. Он не понимает, что можно бороться за своё существование, а не отдать 20% своей территории и начать с врагом торговать и обмениваться дружескими посланиями. Трамп – человек с другой планеты, с другой логикой жизни. Он считает, что при любых обстоятельствах нужно торговаться, даже если у тебя отхватили 20% территории. Все, кроме бизнеса, не имеет никакого смысла.

Чем грозит Украине блокировка закона Линдси Грэма, ограничение скорости спутникового интернета и резкое осуждение Трампом украинских ударов по российским НПЗ? Насколько от этого выиграет Россия?

Последствия могут быть довольно неприятными. Нам без этого обойтись трудно, и очередная российская баллистическая атака это подтверждает, ведь уничтожено много инфраструктурных объектов, не имеющих никакого отношения к военному производству. Если Россия уничтожает Эпицентр или JYSK, то можно с уверенностью сказать, что это война, направленная на уничтожение украинской экономики.

Нынешняя война России против Украины носит геноцидный характер, ведь Москва пытается лишить нас возможности жить и функционировать как нормальное государство. Это очередной эпизод для Гаагского суда.

Республиканцы будут и дальше действовать гораздо жестче по отношению к Трампу, поскольку продолжение его курса заведет США в тупик, отметил Огрызко
После 3 ноября для Трампа настанут сложные времена, убежден Огрызко / Фото: Белый дом

Должны ли мы реагировать резко и, несмотря ни на что, продолжать удары по российским НПЗ? Поскольку до 3 ноября осталось не так уж и много, мы можем найти не одну цель на территории врага, которая не менее важна, чем НПЗ. Это можно сделать, чтобы снять эту чисто психологическую напряженность Трампа. Ведь столь же болезненным был удар по заводу в Серпухове, который ремонтирует объекты ПВО, и по другим объектам.

Кроме того, Украина может наносить удары по газораспределительным станциям, по тепловой и электрической энергетике. Есть много точек, атаки на которые будут оказывать влияние на Россию. Можно также наносить удары по дата-центрам, маркетплейсам и т. п. Таким образом, у нас остаются рычаги влияния, но, конечно, они значительно меньше.

А после 3 ноября у Трампа начнутся гораздо более сложные времена, чем сегодня. Когда политическая ситуация в США изменится, даже республиканцы будут предпринимать гораздо более жесткие действия в отношении Трампа, поскольку продолжение нынешней линии заведет Штаты в тупик.

То есть американцы окончательно для нас не потеряны как партнеры?

Американцы для нас вообще не потеряны, но потеряна администрация Трампа. Хотя, опять же, если республиканцы в новом Конгрессе и Сенате будут занимать более адекватную позицию, осознавая, что связь того или иного конгрессмена или сенатора с Трампом будет вредить ему, то у Трампа будет очень ограниченное поле для маневра в отношении его неадекватных действий.

Да, у Трампа останутся огромные полномочия в сфере внешней политики и политики безопасности, но для этого нужны деньги. У нового Конгресса будут весомые рычаги влияния на Трампа, потому что, если он хочет воевать, например, в Иране, для этого ему нужны средства. Если Конгресс не выделит Трампу денег на это, то все его планы окажутся тщетными. Для очередных внешнеполитических авантюр Трампу также понадобятся деньги. Если ему их не будут давать, он не сможет эти авантюры реализовывать.

Поэтому после выборов в США действительно многое изменится, в том числе и для Украины. Хотя стоит подчеркнуть, что последствия выборов мы ощутим не 4 ноября, а 3-4 января, когда состоится первое заседание нового Конгресса и нового Сената. Но уже с 4 ноября Трамп будет вынужден учитывать изменение политической ситуации. Ведь если без тормозов лететь дальше по его нынешнему курсу, для Трампа всё это плохо закончится.

Команду Трампа больше не интересует возвращение Украины к границам 1991 года, Киеву прямо велят забыть о Донбассе. Насколько опасно для нас то, что Путин с Трампом всерьез обсуждают возможность проведения встречи в духе "Новой Ялты"? Насколько реален риск того, что трио "решал" в лице Трампа, Путина и Си Цзиньпина попытается утвердить новую архитектуру мира за спиной Украины и Европы?

Не слишком в это верю. Экономический вес США и Китая в мире является определяющим. Путин пытается убедить всех, что Россия такая же, как и США с Китаем, потому что у нее есть ядерная зброя. Но поскольку ядерное оружие никогда не будет применено, значение этого фактора существенно снижается. Поистине определяющую роль играет экономика. США и Китай – экономические гиганты, а Россия с Путиным даже близко к ним не стоит.

Следовательно, делить мир между двумя китами и обезьяной, которая прыгает между ними и мешает работать, никто не станет. Наивно думать, что так может произойти. Более того, Вашингтон и Пекин рассматривают Россию как объект экономического захвата, ведь они оба видят в своих влажных снах, как будут эксплуатировать природные ресурсы пока еще существующей России. В экономическом плане Россия ничтожна: если бы Китай захотел прекратить войну, она бы закончилась за несколько недель, потому что без китайской помощи россияне ничего бы не смогли сделать, совершенно ничего.

Поэтому ставить Путина наравне с собой и о чем-либо с ним договариваться Трамп и Си Цзиньпин не будут. Это было бы огромной ошибкой со стороны США и Китая.

Что касается встречи – пока нет стопроцентной уверенности, что она состоится. Однако нет ни малейшего сомнения в том, что, если эта встреча состоится, Россия будет трубить, что она "о-го-го-го". Но с практической точки зрения эта встреча Кремлю ничего не даст, кроме пропаганды.

Какие перспективы дальнейшего хода войны для нас прорисовываются с учетом столь пророссийской позиции Трампа – и непосредственно на фронте, и в контексте российских ударов, и в плане дипломатического процесса по урегулированию войны? К чему дальше будут пытаться склонить Украину Трамп и Путин?

Украину будут пытаться склонить к тому же, что и раньше. Возможно, после выборов Трамп будет делать это в меньшей степени. Если так, то и аппетиты у Путина уменьшатся, поскольку единственная его надежда – это Трамп. Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований.

А нас ждет Freyja, которая должна появиться в середине 2027 года и заменить Patriot. Нас ждет налаживание Украиной и Европой всех тех процессов, которые позволят европейцам чувствовать себя в безопасности. Украина уже становится неотъемлемой частью системы безопасности Европы. Пока что европейцы в своей традиционной манере ставят телегу перед лошадью и ищут политиков, которые будут представлять их на переговорах. Вместо того, чтобы отработать свою жесткую позицию в отношении России. Но ничего страшного, ведь так или иначе после выборов в США сотрудничество Украины с европейскими партнерами станет еще более интенсивным, прагматичным и практичным. Таким образом, мы сформируем основы европейской системы безопасности, которая будет выгодна Европе и от которой в конечном итоге начнут страдать сами США. Потому что когда вместо Patriot на вооружение европейских стран будет поступать европейско-украинская ракета, которая будет в разы дешевле американского аналога, производители Patriot не поблагодарят за это Дональда Фредовича.

Украину ждет Freyja, которая должна появиться в 2027 году, отметил Огрызко
Украину ждет Freyja, которая должна появиться в 2027 году, отметил Огрызко / Инфографика: Главред

На какие действия вдохновит Путина такая благосклонная позиция Трампа и США? Если он решит ковать железо, пока горячо, какие шаги он может предпринять, понимая, что Вашингтон мешать не будет?

Он сможет продолжать сдавать российские экономические интересы и еще больше льстить Трампу. Он может пообещать Трампу не только "Лукойл", но и, например, "Газпром", который сейчас находится на дне и чье будущее призрачно. Почему бы не сделать так, чтобы российский газ стал американским? А так, американцы купят "Газпром", через "Газпром" газ будет поступать в Европу, и европейцев можно будет заставить снова покупать этот газ. Это как в русской басне "а ты ему красный кафтан подари".

Учитывая психотип Трампа, он ведется на такие "штучки".

Поэтому я вижу возможности для предложений, которые фактически являются нескрываемой экономической взяткой. И Трамп на это ведется. Других способов у России влиять на Трампа нет. Все рассказы о "быстром захвате" Украины уже даже Витьку и зятя не слишком убеждают. Уже очевидно, что это просто ложь в традиционном российском стиле. Поэтому Путину остается лишь играть на безудержном стремлении Трампа к обогащению. И для России это нормально и естественно, поэтому будут появляться все новые и новые проекты о том, как россияне с американцами будут хорошо жить. Других инструментов у Путина нет.

Новый уровень эскалации у Путина запланирован давно, и наша разведка публично рассказала о планах Москвы, каким образом она собирается нас уничтожать. Тайны здесь нет.

Что касается европейских стран, то уровень провокаций возрастет. А вот насчёт нападения я скептик. У Путина просто нечем нападать.

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года – проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Конгресс США дизель Владимир Огрызко Выборы в США Трамп новости Путин новости ЗРК Patriot FREYJA
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Обмен территориями, судьба Донбасса и ЗАЭС: что США предложили Украине для окончания войны

Обмен территориями, судьба Донбасса и ЗАЭС: что США предложили Украине для окончания войны

10:28Аналитика
Скоро в Украине может выпасть первый снег: синоптик предупредила о смене погоды

Скоро в Украине может выпасть первый снег: синоптик предупредила о смене погоды

09:24Синоптик
Трамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – Огрызко

Трамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – Огрызко

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Чеснок и лук осенью сажают не по календарю: названы оптимальные сроки

Чеснок и лук осенью сажают не по календарю: названы оптимальные сроки

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скрипача за 48 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скрипача за 48 с

Непоколебимая сила духа: три даты рождения, которые выделяются особой стойкостью

Непоколебимая сила духа: три даты рождения, которые выделяются особой стойкостью

Не следует сжигать листья ореха: как превратить их в ценное удобрение для огорода

Не следует сжигать листья ореха: как превратить их в ценное удобрение для огорода

"Встал и вышел": кто из звезд стал мемом Радиодиктанта-2026

"Встал и вышел": кто из звезд стал мемом Радиодиктанта-2026

Последние новости

10:43

Зачем опытные хозяйки надевают пробку на нож: хитрый домашний трюк

10:28

Обмен территориями, судьба Донбасса и ЗАЭС: что США предложили Украине для окончания войны

10:22

Журнал People назвал самого красивого мужчину 2026 года: реакция сети

10:09

Путин озвучил европейским лидерам условия мира: в ISW назвали опасный сигнал

09:24

Скоро в Украине может выпасть первый снег: синоптик предупредила о смене погоды

Россия хочет исправить фатальный просчет: Гончар — об ударах по западу УкраиныРоссия хочет исправить фатальный просчет: Гончар — об ударах по западу Украины
09:24

Номинанта на "Оскар" приговорили к пяти годам тюрьмы в Иране - детали

09:00

Трамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – Огрызко

08:44

Можно ли ездить с включенным светом в салоне авто: когда водителю грозит штраф

08:28

США предупредили страны Персидского залива о подготовке к новой войне с Ираном – WSJ

Реклама
08:21

Гороскоп Таро на завтра 29 октября: Овнам - постоянство, Тельцам - измениться на 1%

08:05

Россиянин Игорь Николаев обратился к другой женщине: скучает

08:03

Трамп заявил о прогрессе с РФ и заговорил о встрече с Зеленским и Путиным

07:27

Дроны атаковали химзавод в России: вспыхнул масштабный пожар, что известно

07:04

Россия может дать Ирану ядерные клыки: Эйдман о ставке Кремля против Западамнение

06:45

"Отдал $350 миллиардов": Трамп набросился на Байдена из-за помощи Украине

06:12

Гороскоп на завтра, 29 октября: Львам — перемены, Скорпионам — сюрприз

05:44

При какой температуре стирать одежду и белье, чтобы сэкономить на счетах за свет

05:11

Плесень и желтизна на швах между плитками исчезнут навсегда: как легко их отмыть

04:59

Чеснок и лук осенью сажают не по календарю: названы оптимальные сроки

04:37

Почему одни яйца белые, а другие коричневые: о чём не рассказывают покупателямВидео

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скрипача за 48 с

03:33

Лаванда и сода против тараканов: действительно ли помогают народные средства

01:22

Российский Липецк сотрясается от взрывов: под атакой аэродром и металлургический комбинат

27 октября, вторник
23:36

Одна ошибка может стоить урожая: где категорически нельзя сажать плодовые деревья

23:28

Путин прочитал лекцию по истории Стуббу и Стере вместо разговора о мире — FT

23:16

В Харькове дрон попал в многоэтажку: есть раненые, в доме заблокированы люди

22:34

Макароны не слипнутся и станут вкуснее: какой ингредиент добавить в воду

22:09

США могут на фоне мирных переговоров снять санкции с "черной кассы" Путина – NYT

22:09

Как очистить ковер от жирных пятен: поможет простое домашнее средство

21:54

В Европе вспыхнул скандал из-за переговоров Финляндии и Норвегии с Путиным - СМИ

21:36

Ежевика летом будет усыпана ягодами: что нужно сделать до морозов

21:34

Тушь-плевалка и морковная помада: какой косметикой пользовались женщины в СССР

21:30

Китайский гороскоп на ноябрь 2026 года: Тиграм — успех, Змеям — перемены

21:27

Популярный украинский блогер попал в ДТП

21:10

Как правильно выкопать гладиолусы на зиму: что нужно сделать перед хранением

21:00

У Андрея Макаревича родился пятый ребенок: артист показал фото

20:57

Освобождено более 1000 кв. км: Силы обороны мощно выбили россиян на фронте

20:49

До 10 часов без света: в Укрэнерго раскрыли, как будут действовать графики 28 октября

20:39

Зубную щетку нужно менять раньше, чем кажется: стоматологи назвали срок

20:30

Тест на IQ: нужно найти обручальное кольцо среди часов за 7 секунд

Реклама
20:29

Режим тишины в Олешках: как проходит операция и повлияет ли перемирие на ход войны

20:13

Зачем обрабатывать обувь уксусом: что происходит после распыления

19:51

ВСУ уничтожили более 100 россиян и продвинулись под землей на 15 км — Зеленский

19:49

Зачем закапывать банановые кожуры на грядках: не все знают об их пользе

19:44

Известковый налет на кране растворит одно средство из кухни за 15 минут

19:12

Когда дети начинают говорить: сколько слов должен знать малыш в год

19:10

Следующей жертвой ФСБ может стать Путин: Денисенко о войне в Кремлемнение

19:09

Пятен и неприятного запаха больше не будет: как отстирать кухонные полотенца

18:47

Бывшая жена мужа Тодоренко поселилась с ними навсегда

18:35

Многолетники переживут даже сильные морозы: что нужно сделать после посадки

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять