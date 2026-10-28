Трамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – Огрызко

После выборов в США многое изменится, в том числе и для Украины; для Трампа настанут сложные времена, подчеркнул Владимир Огрызко.

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Две причины заставили Трампа действовать в интересах Москвы – Огрызко / Коллаж: Главред

Трампа "перемкнуло" в вопросе войны России и Украины: он стал открыто подыгрывать Москве и действовать в интересах своего "хорошего друга" Путина. В частности, он заключил "дизельное соглашение" о поставках российского топлива в США и в знак благодарности за это заблокировал закон Линдси Грэма о "адских санкциях" против РФ, который должен был вступить в силу 18 октября. Трамп также стал осуждать украинские удары по российским НПЗ, обвиняя Украину в росте цен на топливо в США (о том, какую кашу он заварил в Иране, из-за чего был заблокирован Ормузский пролив и, соответственно, движение танкеров, президент США почему-то забыл).

Кроме того, Трамп нанес подлый удар по способности Украины противостоять российскому ракетно-дроновому террору. Во-первых, США приостанавливали оповещения Киева о запусках баллистических ракет Россией. Во-вторых, SpaceX по предложению Маска и с молчаливого согласия Трампа резко ограничила скорость спутникового интернета для военных терминалов Starshield в Украине, что серьезно ударило по украинским дронам-перехватчикам, которые сбивают российские реактивные "шахеды".

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко рассказал Главреду, чем обусловлено изменение позиции Трампа и открытая поддержка России, почему после выборов в американский Конгресс для Трампа настанут непростые времена, а Украине может стать легче, стоит ли опасаться встречи в духе "Новой Ялты", в частности, могут ли США, Китай и Россия разделить мир на троих, а также какой щедрый подарок Путин может сделать Трампу, чтобы тот дожал Украину.

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С чем связан столь резкий и демонстративный разворот Трампа в сторону Москвы, который мы наблюдаем в течение последних недель? Почему американский президент стал столь открыто подыгрывать Путину и на какие фундаментальные уступки он еще готов пойти?

Главной причиной окончательного разворота позиции Трампа является панический страх поражения на промежуточных выборах в Конгресс США. Очевидно, он предвидит довольно серьезные последствия для себя и своей администрации. Поэтому Трампу, чтобы хотя бы несколько минут выглядеть героем, нужны красивые заявления, например, о том, что он гуманист. Освободили пожилого американца Габбарда, который к войне с Россией имеет такое же отношение, как мы с вами к полёетам на Марс. Но в американских новостях это прозвучало так: Трамп добился огромного успеха, потому что добился освобождения этого американца. Возможно, на какую-то часть аудитории Трампа это сработало. Но ведь в тот же момент гибли украинские дети, женщины, мирные жители, и об этом никто не сообщил.

Трампу на украинцев абсолютно "фиолетово", подчеркнул Огрызко / Фото: Офис президента Украины

Таким образом, ведктся циничная и очень грубая линия о том, что один освобожденный американец – это прекрасно, а сотни украинцев – это статистика.

Трампу на украинцев абсолютно "фиолетово". Он не считает, что мы, украинцы, являемся теми, чьи интересы нужно принимать во внимание.

Впрочем, есть еще кое-что, что может подталкивать Трампа к такой позиции. И это определяющая причина в его психике – жажда денег.

Несмотря на слова Трампа о партнерских отношениях и экономическом сотрудничестве с Россией, он рассматривает ее не как партнера. Он прекрасно понимает, что никакого равноправного партнерства между США и Россией нет и никогда не будет. Ведь в экономическом смысле РФ – это почти ноль в мировой экономике, и она не может конкурировать с Штатами.

Зато США готовы взять Россию за горло и экономически ее покорить. Именно потому, что Украина мешает Трампу перейти к экономическому поглощению России, он и бесится. Иначе он мог бы сказать, что заключил с россиянами соглашения на 500 млрд долларов, американские предприятия будут процветать, американцы получат работу. Но – Украина мешает, в частности она мешает Трампу стать еще богаче и выглядеть прекрасно.

Примерно такая, на мой взгляд, логика у Трампа. Ему неинтересно, что такое международное право, что такое агрессор и жертва агрессии, что такое справедливость. Эти понятия в его голове никогда "не ночевали", поэтому никаких надежд у нас быть не должно.

Почему, пытаясь улучшить результат республиканцев на предстоящих выборах, Трамп делает ставку именно на Россию и соответствующее развитие событий в российско-украинской войне? Ведь уже в Штатах говорят, что действия Трампа похожи на государственную измену. В частности, бывший федеральный прокурор Маккарти, который ранее защищал Трампа, когда его обвиняли в связях с Кремлем, призвал Конгресс расследовать эту историю.

Ответ лежит на поверхности. Трамп в ситуации с Ираном очень далек от возможности заявить, что он победил. Все, что происходит, свидетельствует о колоссальной слабости Трампа: он – не мачо, а лузер. И сейчас все показывают на него пальцем, отмечая, что именно из-за его авантюры цены на нефть взлетели до небес, а дизельное топливо стоит в два раза дороже.

Поэтому Трампу крайне необходимо найти "невестку", которую можно объявить виновной во всем. Такой "невесткой" Трамп назначил Украину, потому что она наносит удары по российским НПЗ, из-за чего Россия не может поставлять дизельное топливо на мировой рынок. Но теперь – после "гениальной" дизельной сделки Трампа и Путина – ситуация улучшится.

Это бред! Но Трампа это не слишком волнует. Ему нужна красивая история.

Кроме того, Трамп ничего не может поделать с Ираном, и в воздухе витает очередная эскалация там. И, на мой взгляд, еще до выборов может что-то произойти в этой печальной истории, которую пишет Трамп. Я имею в виду серьезное обострение в военном плане.

Поскольку в Иране складывается явно невыгодная для Трампа ситуация, ему нужно сделать что-то, что докажет, что он – миротворец, причем успешный. Российская агрессия против Украины – прекрасная возможность для Трампа заявить, что он сейчас окажет давление и на Москву, и на Киев, усадит за один стол и заставит подписать "что-то". То есть Трамп – классный.

Трамп – не мачо, а лузер, поэтому пытается убедить американцев, что он "классный", отметил Огрызко / Фото: Белый дом

Поэтому Трампу сейчас нужно максимально шантажировать и "нагибать" Украину, заставляя делать то, что он хочет. А Россия, поскольку она больше и у нее больше территории и ресурсов, объективно не может проиграть, и вся остальная чепуха, которую Трамп несет, начиная со "второго пришествия".

Откровенно говоря, у меня все больше подозрений, что у Трампа старческий маразм, который не поддается лечению. Это психическое расстройство, которое влияет на его поведение.

Как вы оцениваете тот факт, что США перестали предупреждать Киев о запусках баллистических ракет Россией и резко ограничили скорость спутникового интернета для военных терминалов Starshield в Украине, что мешает нам сбивать российские реактивные "шахиды"? Не становится ли Трамп таким образом соучастником России в ее зверских атаках, вроде недавней в парке в Новой Водолаге, где под удар попала коляска с годовалой девочкой? И все это на фоне циничного заявления Рубио о том, что Трампу "неприятно видеть" попадания российских ракет по киевским многоэтажкам, а Уиткофф называет Путина "гуманистом".

Это инструменты, причем довольно действенные. И Трамп это прекрасно понимает и знает, что таким образом на нас можно давить. И он не понимает, что у нас другая логика поведения: если у Трампа все сводится к финансовым сделкам, а у нас речь идет о выживании нации. Для него это непостижимые вещи. Он не понимает, что можно бороться за своё существование, а не отдать 20% своей территории и начать с врагом торговать и обмениваться дружескими посланиями. Трамп – человек с другой планеты, с другой логикой жизни. Он считает, что при любых обстоятельствах нужно торговаться, даже если у тебя отхватили 20% территории. Все, кроме бизнеса, не имеет никакого смысла.

Чем грозит Украине блокировка закона Линдси Грэма, ограничение скорости спутникового интернета и резкое осуждение Трампом украинских ударов по российским НПЗ? Насколько от этого выиграет Россия?

Последствия могут быть довольно неприятными. Нам без этого обойтись трудно, и очередная российская баллистическая атака это подтверждает, ведь уничтожено много инфраструктурных объектов, не имеющих никакого отношения к военному производству. Если Россия уничтожает Эпицентр или JYSK, то можно с уверенностью сказать, что это война, направленная на уничтожение украинской экономики.

Нынешняя война России против Украины носит геноцидный характер, ведь Москва пытается лишить нас возможности жить и функционировать как нормальное государство. Это очередной эпизод для Гаагского суда.

После 3 ноября для Трампа настанут сложные времена, убежден Огрызко / Фото: Белый дом

Должны ли мы реагировать резко и, несмотря ни на что, продолжать удары по российским НПЗ? Поскольку до 3 ноября осталось не так уж и много, мы можем найти не одну цель на территории врага, которая не менее важна, чем НПЗ. Это можно сделать, чтобы снять эту чисто психологическую напряженность Трампа. Ведь столь же болезненным был удар по заводу в Серпухове, который ремонтирует объекты ПВО, и по другим объектам.

Кроме того, Украина может наносить удары по газораспределительным станциям, по тепловой и электрической энергетике. Есть много точек, атаки на которые будут оказывать влияние на Россию. Можно также наносить удары по дата-центрам, маркетплейсам и т. п. Таким образом, у нас остаются рычаги влияния, но, конечно, они значительно меньше.

А после 3 ноября у Трампа начнутся гораздо более сложные времена, чем сегодня. Когда политическая ситуация в США изменится, даже республиканцы будут предпринимать гораздо более жесткие действия в отношении Трампа, поскольку продолжение нынешней линии заведет Штаты в тупик.

То есть американцы окончательно для нас не потеряны как партнеры?

Американцы для нас вообще не потеряны, но потеряна администрация Трампа. Хотя, опять же, если республиканцы в новом Конгрессе и Сенате будут занимать более адекватную позицию, осознавая, что связь того или иного конгрессмена или сенатора с Трампом будет вредить ему, то у Трампа будет очень ограниченное поле для маневра в отношении его неадекватных действий.

Да, у Трампа останутся огромные полномочия в сфере внешней политики и политики безопасности, но для этого нужны деньги. У нового Конгресса будут весомые рычаги влияния на Трампа, потому что, если он хочет воевать, например, в Иране, для этого ему нужны средства. Если Конгресс не выделит Трампу денег на это, то все его планы окажутся тщетными. Для очередных внешнеполитических авантюр Трампу также понадобятся деньги. Если ему их не будут давать, он не сможет эти авантюры реализовывать.

Поэтому после выборов в США действительно многое изменится, в том числе и для Украины. Хотя стоит подчеркнуть, что последствия выборов мы ощутим не 4 ноября, а 3-4 января, когда состоится первое заседание нового Конгресса и нового Сената. Но уже с 4 ноября Трамп будет вынужден учитывать изменение политической ситуации. Ведь если без тормозов лететь дальше по его нынешнему курсу, для Трампа всё это плохо закончится.

Команду Трампа больше не интересует возвращение Украины к границам 1991 года, Киеву прямо велят забыть о Донбассе. Насколько опасно для нас то, что Путин с Трампом всерьез обсуждают возможность проведения встречи в духе "Новой Ялты"? Насколько реален риск того, что трио "решал" в лице Трампа, Путина и Си Цзиньпина попытается утвердить новую архитектуру мира за спиной Украины и Европы?

Не слишком в это верю. Экономический вес США и Китая в мире является определяющим. Путин пытается убедить всех, что Россия такая же, как и США с Китаем, потому что у нее есть ядерная зброя. Но поскольку ядерное оружие никогда не будет применено, значение этого фактора существенно снижается. Поистине определяющую роль играет экономика. США и Китай – экономические гиганты, а Россия с Путиным даже близко к ним не стоит.

Следовательно, делить мир между двумя китами и обезьяной, которая прыгает между ними и мешает работать, никто не станет. Наивно думать, что так может произойти. Более того, Вашингтон и Пекин рассматривают Россию как объект экономического захвата, ведь они оба видят в своих влажных снах, как будут эксплуатировать природные ресурсы пока еще существующей России. В экономическом плане Россия ничтожна: если бы Китай захотел прекратить войну, она бы закончилась за несколько недель, потому что без китайской помощи россияне ничего бы не смогли сделать, совершенно ничего.

Поэтому ставить Путина наравне с собой и о чем-либо с ним договариваться Трамп и Си Цзиньпин не будут. Это было бы огромной ошибкой со стороны США и Китая.

Что касается встречи – пока нет стопроцентной уверенности, что она состоится. Однако нет ни малейшего сомнения в том, что, если эта встреча состоится, Россия будет трубить, что она "о-го-го-го". Но с практической точки зрения эта встреча Кремлю ничего не даст, кроме пропаганды.

Какие перспективы дальнейшего хода войны для нас прорисовываются с учетом столь пророссийской позиции Трампа – и непосредственно на фронте, и в контексте российских ударов, и в плане дипломатического процесса по урегулированию войны? К чему дальше будут пытаться склонить Украину Трамп и Путин?

Украину будут пытаться склонить к тому же, что и раньше. Возможно, после выборов Трамп будет делать это в меньшей степени. Если так, то и аппетиты у Путина уменьшатся, поскольку единственная его надежда – это Трамп. Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований.

А нас ждет Freyja, которая должна появиться в середине 2027 года и заменить Patriot. Нас ждет налаживание Украиной и Европой всех тех процессов, которые позволят европейцам чувствовать себя в безопасности. Украина уже становится неотъемлемой частью системы безопасности Европы. Пока что европейцы в своей традиционной манере ставят телегу перед лошадью и ищут политиков, которые будут представлять их на переговорах. Вместо того, чтобы отработать свою жесткую позицию в отношении России. Но ничего страшного, ведь так или иначе после выборов в США сотрудничество Украины с европейскими партнерами станет еще более интенсивным, прагматичным и практичным. Таким образом, мы сформируем основы европейской системы безопасности, которая будет выгодна Европе и от которой в конечном итоге начнут страдать сами США. Потому что когда вместо Patriot на вооружение европейских стран будет поступать европейско-украинская ракета, которая будет в разы дешевле американского аналога, производители Patriot не поблагодарят за это Дональда Фредовича.

Украину ждет Freyja, которая должна появиться в 2027 году, отметил Огрызко / Инфографика: Главред

На какие действия вдохновит Путина такая благосклонная позиция Трампа и США? Если он решит ковать железо, пока горячо, какие шаги он может предпринять, понимая, что Вашингтон мешать не будет?

Он сможет продолжать сдавать российские экономические интересы и еще больше льстить Трампу. Он может пообещать Трампу не только "Лукойл", но и, например, "Газпром", который сейчас находится на дне и чье будущее призрачно. Почему бы не сделать так, чтобы российский газ стал американским? А так, американцы купят "Газпром", через "Газпром" газ будет поступать в Европу, и европейцев можно будет заставить снова покупать этот газ. Это как в русской басне "а ты ему красный кафтан подари".

Учитывая психотип Трампа, он ведется на такие "штучки".

Поэтому я вижу возможности для предложений, которые фактически являются нескрываемой экономической взяткой. И Трамп на это ведется. Других способов у России влиять на Трампа нет. Все рассказы о "быстром захвате" Украины уже даже Витьку и зятя не слишком убеждают. Уже очевидно, что это просто ложь в традиционном российском стиле. Поэтому Путину остается лишь играть на безудержном стремлении Трампа к обогащению. И для России это нормально и естественно, поэтому будут появляться все новые и новые проекты о том, как россияне с американцами будут хорошо жить. Других инструментов у Путина нет.

Новый уровень эскалации у Путина запланирован давно, и наша разведка публично рассказала о планах Москвы, каким образом она собирается нас уничтожать. Тайны здесь нет.

Что касается европейских стран, то уровень провокаций возрастет. А вот насчёт нападения я скептик. У Путина просто нечем нападать.

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года – проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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