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Освобождено более 1000 кв. км: Силы обороны мощно выбили россиян на фронте

Анна Косик
27 октября 2026, 20:57
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Украинские военные фактически поставили крест на планах Кремля.
Освобождено более 1000 кв. км: Силы обороны мощно выбили россиян на фронте
Зеленский сообщил о значительных успехах украинских военных на фронте / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 92-я отдельная штурмовая бригада

Что сказал Зеленский:

  • На Харьковщине Силы обороны применили тактику армии РФ против оккупантов
  • В результате успешных операций в этом году ВСУ освободили многие территории
  • Дипломатическая позиция Украины может улучшиться в случае усиления поддержки со стороны партнеров

Украинские подразделения на Купянском направлении превратили подземные газовые трубы, с помощью которых россияне пытались обойти оборону, в ловушку для самих оккупантов.

Об операции "Велес", которую проводит "Хартия", президент Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении 27 октября после доклада военного командования.

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Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Глава государства высоко оценил подготовку и технологичность действий украинских военных. По его словам, противник рассчитывал незаметно продвинуться под землей мимо украинских позиций.

"Наши воины обратили эту тактику против россиян и чрезвычайно успешно использовали эту систему подземных коммуникаций против оккупантов. Фактически, это наша третья знаковая операция в этом году", - отметил Зеленский.

Президент также напомнил о двух предыдущих успешных операциях. Первая позволила вернуть под контроль Украины более 800 квадратных километров, а вторая, под названием "Вивальди", проходила в Донецкой области и принесла еще более 200 освобожденных километров.

Таким образом, украинские военные освободили более 1000 квадратных километров украинской территории.

Что означает операция "Велес" для фронта

Наступление на Купянск Кремль ставил перед своими войсками в качестве политической задачи. Президент убежден, что действия "Хартии" ставят крест на этих расчетах.

Отдельно он обратил внимание на общую картину на передовой. Глава государства считает, что ситуация в этом году для Сил обороны существенно отличается от предыдущих периодов.

"Важно отметить, что в этом году позиции Украины на фронте остаются самыми сильными за долгое время этой войны", - подчеркнул президент.

Дефицит ракет Patriot в Украине по-прежнему играет на руку врагу

Успехи на земле контрастируют с ситуацией в небе. Президент связал уязвимость украинских городов с задержками партнерской помощи, в частности с отложенными поставками средств противовоздушной обороны.

"Если бы так же оставалась сильной и поддержка партнеров для Украины, в частности, это касается наших Patriot и других средств противовоздушной обороны, то Украина находилась бы в совершенно иной позиции и дипломатически - в значительно лучшей позиции", - подытожил Зеленский.

Как контратаки ВСУ подрывают планы Кремля - мнение аналитиков

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Силы обороны добиваются медленных, но тактически значимых успехов на Александровском направлении. В долгосрочной перспективе это может создать угрозу для российской логистики и операций в районах Александровки и Гуляйполя.

Аналитики подчеркнули, что ВСУ проводят контратаки на Александровском направлении с начала февраля 2026 года. Эти действия, наряду с другими тактическими контратаками, позволили им ослабить инициативу российских сил.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские военные продвинулись под землей более чем на 15 километров в ходе операции "Велес" на Купянском направлении. Более 100 оккупантов ликвидировано, а в плен взято ещё более 30 россиян.

Ранее сообщалось, что Украина с 03:00 27 октября по киевскому времени ввела режим тишины в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Накануне стало известно, что российские войска продвинулись вблизи Константиновки в Донецкой области. Еще один участок продвижения аналитики зафиксировали в районе села Воздвижовка Гуляйпольского района Запорожской области.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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