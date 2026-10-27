Тодоренко пожаловалась на своего мужа-путиниста Топалова.

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Регина Тодоренко пожаловалась на мужа / коллаж: Главред, фото: t.me, Регина Тодоренко

Кратко:

Что известно о бывшей жене Топалова

Почему она все время с парой

Запроданка Регина Тодоренко, которая живет и работает в РФ, несмотря на террористическое вторжение в родную Украину, рассказала о татуировке, которая напоминает ее мужу Владу Топалову о первом браке.

Российский муж запроданки Топалов до сих пор не свел рисунок, связанный с бывшей супругой Ксенией Данилиной. Таким образом, бывшая жена певца все время находится в одной спальне с парой, пишут пропагандисты.

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Регина Тодоренко / фото: instagram.com, Регина Тодоренко

О татуировке Регина заговорила в шоу, которое ведет вместе с мужем. Телеведущая не стала скрывать, что замечает памятный знак на теле супруга, и с иронией прокомментировала ситуацию.

"Мое имя у него не набито, а имя бывшей набито. Он его не зачеркнул. Я каждый день им любуюсь и вспоминаю его прошлое и ее заодно", - пошутила Тодоренко.

Первый брак Топалова продлился полтора года

Влад Топалов женился на Ксении Данилиной в 2015 году. Тогда пара сделала парные татуировки с надписью "Мы нашли любовь". Однако сохранить отношения супругам не удалось: в 2017 году они развелись.

Позже певец рассказывал, что бывшая жена поддерживала его в сложный период жизни, когда он боролся с зависимостью. После расставания на теле артиста осталась татуировка с буквой "К", напоминающая о прежних отношениях.

Вскоре после развода в жизни Топалова появилась Регина Тодоренко. Они познакомились во время работы над спектаклем "Заложи жену в ломбард", а в 2018 году поженились. Сейчас супруги воспитывают троих сыновей.

Несмотря на шутки о татуировке, Регина публично не заявляла, что требует от мужа избавиться от нее. Судя по ее словам, эта история стала для пары скорее поводом для иронии, чем причиной семейного конфликта.

Новый выпуск шоу "Ставка на любовь" выйдет 30 октября в 19:00 на телеканале "Пятница!".

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О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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