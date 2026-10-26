Города Украины будут готовить к круговой обороне: что известно об указе Зеленского

Президент Украины подписал указ об усилении обороны украинских городов.

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Зеленский подписал указ о круговой обороне городов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Сухопутные войска ВСУ

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Зеленский подписал указ о кольцевой обороне городов

Решение предусматривает усиление защиты населенных пунктов

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании полосы инженерных заграждений для обеспечения круговой обороны городов. Соответствующее решение призвано усилить защиту населенных пунктов. Об этом говорится в указе №1067/2026, опубликованном на сайте президента Украины.

Документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 сентября 2026 года. Решение СНБО носит название "О мерах по созданию полосы инженерных заграждений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов и механизмах их реализации (круговая оборона городов)".

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Оно касается создания инженерных заграждений для усиления обороны населенных пунктов. При этом конкретные меры, механизмы их реализации и другие подробности не разглашаются, поскольку решение имеет гриф "Для служебного пользования".

Кто будет контролировать выполнение решения

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Игоря Клименко.

Указ вступил в силу со дня его обнародования - 26 октября 2026 года. Открытый текст документа не содержит информации о том, в каких именно городах и в какие сроки будут возводиться инженерные заграждения.

Другим указом президент поручил в течение трёх месяцев подготовить обновление Стратегии национальной безопасности Украины.

Что такое круговая оборона городов - объяснение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов рассказал в комментарии ТСН, что круговая оборона города предполагает подготовку к ситуации, когда населенный пункт оказывается в осаде или почти в окружении, а противник может атаковать с разных направлений. Это не только строительство окопов и заграждений, но и комплексное планирование обороны, создание запасов боеприпасов, продуктов, воды и медикаментов, а также подготовка медицинской инфраструктуры.

По словам Жданова, подготовка к круговой обороне требует значительных ресурсов и финансовых затрат. Необходимо обустраивать укрытия для военных, раненых и персонала.

"Должны быть убежища для личного состава, для раненых, для персонала, который будет обслуживать всё это. Это меры, огромные по объему и затратные с финансовой точки зрения", - пояснил эксперт.

В первую очередь усиление обороны актуально для прифронтовых городов, в частности Запорожья, которое расположено близко к линии фронта. Что касается Херсона, Жданов отметил, что река является естественным препятствием для наземного наступления. Он также считает маловероятной угрозу морского десанта для Одессы, поскольку Россия утратила возможности для проведения таких операций.

Война в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о дефиците финансирования обороны в 2026 году. Правительству, по его словам, необходимо привлечь 20 млрд долларов для покрытия части дефицита на оборонные нужды.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение о возобновлении переговоров не означает паузы в боевых действиях. Кремль в своем заявлении отметил, что удары не будут прекращаться во время переговоров.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин подчеркнул, что прекращение боевых действий по линии разграничения возможно при создании соответствующих условий. По его словам, ключевым моментом является создание условий, при которых армия РФ не сможет продвигаться.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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