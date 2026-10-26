Украинцы снова останутся без света: какие отключения запланированы на 27 октября

Главное:
- В ряде областей Украины завтра будут действовать графики отключений света
- Ограничения на потребление начнут действовать с 6 утра
- Ситуация в энергосистеме в течение суток может измениться
Во вторник, 27 октября, в части областей Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила компания "Укрэнерго".
С 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от 1,5 до 2,5 очередей.
"Причина введения ограничений - последствия массированных российских атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться из-за обстрелов со стороны страны-агрессора России, поэтому украинцам следует следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения.
Какой наихудший сценарий отключений света возможен в этом году для киевлян - прогноз эксперта
Главред писал, что, по словам эксперта по энергетическим вопросам Александра Харченко, продолжительность отключений электроэнергии в Киеве может достигать почти суток - до 18 часов в сутки.
В то же время даже при самом худшем сценарии отключения электроэнергии вряд ли затронут весь город, а устранение повреждений или доставка генераторов и мобильных котельных будут осуществляться достаточно оперативно.
Энергетический террор РФ и отключения света в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру затрудняют подготовку Украины к отопительному сезону. Из-за повреждений объектов тепловой генерации и электроподстанций ситуация сложнее, чем прогнозировалось ранее, однако пока не является критической.
Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает этой зимой нанести Украине масштабный ущерб и добиться капитуляции страны, разрушив её энергетическую инфраструктуру.
Накануне стало известно, что 26 октября в некоторых областях Украины в течение дня применялись графики отключения света. Ограничения для всех категорий потребителей составляли от одной до двух очередей.
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Об источнике: "Укрэнерго"
"Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.
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