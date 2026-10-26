Мощные удары ВСУ: взорван узел связи, пункты управления и склады армии РФ

Главное:
- Порежен узел связи, пункт управления и пункт управления беспилотниками РФ
- Атаки производились на временно оккупированных территориях
Подразделения Сил обороны Украины в воскресенье и в ночь на понедельник нанесли удар по узлу связи, пунктам управления, пункту управления беспилотниками, мастерской БПЛА и складам материально-технических средств российских войск.
Атаки производились на временно оккупированных территориях Запорожской, Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Подробности ударов по целям РФ
- Отмечается, что узел связи российского подразделения был поражен в районе Мелитополя Запорожской области, а пункты управления оккупантов – в районе Мирнограда Донецкой области и населенного пункта Червоногорка Запорожской области.
- Кроме того, в районе населенного пункта Вишневое был поражен пункт управления беспилотниками противника, а в районе Мелитополя – мастерская БПЛА.
- Также Силы обороны нанесли удары по складам материально-технических средств российской армии в районах населенных пунктов Комиссаровка и Катериновка Луганской области.
Как отметили в Генштабе, поражение узла связи нарушает связь и управление войсками противника, а уничтожение пунктов управления затрудняет координацию его подразделений на поле боя. Поражение пункта управления и мастерской БПЛА снижает способность российских войск атаковать с помощью беспилотников позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты, а уничтожение складов затрудняет снабжение российских подразделений.
Новая операция Сил обороны: важные детали
Силы обороны Украины провели на Купянском направлении подземную контрнаступательную операцию под названием "Велес". По итогам боевых действий в плен удалось взять более 30 российских военнослужащих, а общие потери противника превысили 100 человек.
В ходе операции украинские подразделения использовали комплексный подход, сочетая продвижение через подземные коммуникации с действиями на поверхности и атаками беспилотников. Такие действия позволили сорвать попытки российских войск выйти в тыл украинских сил в районе Купянска.
Ранее Главред сообщал, что в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки беспилотников. О пролете БПЛА и работе российской ПВО сообщали местные жители и мониторинговые каналы.
Напомним, серия взрывов прогремела в российском Нижнекамске в Татарстане - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны.
Как сообщалось, Силы обороны Украины атаковали Волгоград крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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