"Фламинго" прорвались сквозь российскую ПВО: ракеты поразили важную цель

Украинские дальнобойные санкции снова оказались эффективными.

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Украинская компания сообщила о последствиях ночной атаки на Россию / Коллаж: Главред, фото: Fire Point, t.me/exilenova_plus

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Украина нанесла ракетный удар по российскому предприятию

"Фламинго" попали в цель

В результате атаки возник пожар

В ночь на 11 сентября Силы обороны Украины атаковали Волгоград страны-агрессора России крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго". Об этом сообщила компания Fire Point в Telegram.

Зафиксировано попадание ракет в российское предприятие "Волгоградпромпроект", в результате чего возник пожар.

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"ООО "Волгоградпромпроект" находится под санкциями США за работу на российский военно-промышленный комплекс. Предприятие производит ферроценосодержащие катализаторы горения и разрабатывает технологии производства химических веществ", - говорится в сообщении.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Когда украинская баллистика будет бить по России

Главред писал, что по словам CEO компании Fire Point Ирины Терех, украинские баллистические ракеты производства Fire Point могут начать бить по целям на территории России уже через несколько недель.

Речь идет о FP-7, уже прошедшей два этапа испытаний и готовящейся к проверке в боевых условиях. Сейчас производитель переходит в третью фазу проверки FP-7. Она подразумевает применение изделия в реальных условиях и является частью процедуры кодификации ракеты.

Удары ракетами "Фламинго" по России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины в ночь на 15 августа поразили ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре ракетами "Фламинго". Это ключевое предприятие российской космической отрасли, где собирают ракеты-носители семейства "Союз".

Ранее, в начале июля, украинские ракеты "Фламинго", скорее всего, атаковали Чувашию. Пролет украинского дальнобойного оружия зафиксировали мониторинговые каналы.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" должны стать массовым оружием и чаще бить по военным целям в стране-агрессоре России.

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Об источнике: Fire Point Fire Point - украинская оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных систем и ракетного вооружения. Компания стала одним из заметных участников украинского оборонно-промышленного комплекса во время полномасштабной войны. Предприятие известно прежде всего разработкой дальнобойных ударных беспилотников и ракетных технологий. Одним из самых известных проектов Fire Point является крылатая ракета "Фламинго", а также ракета-перехватчик FP-7.x, которая должна стать основой для антибаллистической системы Freyja. Также Fire Point работает над разработкой баллистической ракеты FP-9. По заявленным данным, она имеет дальность поражения около 855 км и боевую часть весом до 800 кг.

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