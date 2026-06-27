Самая успешная атака за всё время: сколько ракет "Фламинго" поразили цели в Волгограде

Предварительный анализ показывает рекордную эффективность ракет "Фламинго". Эксперты объяснили, почему российская ПВО могла не защитить стратегический завод.

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Удары по РФ — сколько ракет "Фламинго" попали в цель в Волгограде / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём пишет Defense Express:

ВСУ нанесли ракетный удар по заводу "Титан-Баррикады" в Волгограде

Атака может стать самой результативной для ракет "Фламинго"

Эффективность прорыва российской ПВО оценивают аж в 60%

Силы обороны Украины нанесли новый дальнобойный удар по одному из ключевых предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. По предварительным оценкам, атака на федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" в Волгограде могла стать самой результативной для крылатых ракет FP-5 "Фламинго" с момента начала их применения. Об этом сообщило профильное военно-аналитическое издание Defense Express.

Под удар попало предприятие, имеющее особое значение для российского военного производства. Оно обеспечивает полный цикл создания вооружений — от проектирования и научно-исследовательских работ до серийного выпуска техники для армии РФ.

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По данным аналитиков, "Титан-Баррикады" производит самоходные пусковые установки и наземное оборудование для оперативно-тактических комплексов "Искандер", а также ракетных систем "Тополь-М" и "Ярс". Ранее также сообщалось об участии предприятия в производстве комплекса "Орешник". Кроме того, завод задействован в выпуске артиллерийских систем, в частности самоходных установок "Мста-С" и гаубиц "Мста-Б".

В ночь на 27 июня по объекту было выпущено не менее пяти крылатых ракет. Российские власти официально подтвердили лишь факт атаки и сообщили о повреждении производственных объектов одного из предприятий области, а также о десяти пострадавших. В то же время российские Telegram-каналы утверждают, что число раненых работников оборонного завода может быть больше.

Особое внимание специалисты обращают на результаты анализа мест попаданий. Именно они могут свидетельствовать об исключительной эффективности операции.

"Как установили OSINT-специалисты из Dnipro Osint, как минимум три ракеты могли поразить цели, а именно два разных цеха, а также производственный корпус еще одного цеха", — отмечают аналитики Defense Express.

Если эти предварительные выводы подтвердятся после анализа спутниковых снимков, результативность атаки существенно превысит предыдущие показатели применения ракет "Фламинго".

В издании напоминают, что во время первого удара по предприятию АО "ВНИИР-Прогресс" из шести выпущенных ракет цель достигла лишь одна. Таким образом, эффективность прорыва российской противовоздушной обороны тогда составляла около 16%, что военные аналитики считают вполне типичным показателем для подобных операций.

Во время повторной атаки на этот же завод в июне ситуация улучшилась незначительно. Из примерно пяти выпущенных ракет одна попала непосредственно в предприятие, а ещё одна упала рядом с территорией завода, поразив дорогу перед ним.

Зато удар по "Титан-Баррикадам" может установить новый рекорд эффективности для этого типа украинского вооружения.

"В случае удара по ФНВЦ "Титан-Баррикады", если спутниковые снимки подтвердят попадание трех ракет, речь пойдет о точности целеуказания целых 60%. Это можно объяснить рядом факторов — успешной работой по прокладке маршрута крылатой ракеты, а также тем, что РФ оттягивает ПВО, например, для защиты Москвы, куда всё чаще долетают украинские средства поражения", — отмечают аналитики Defense Express.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Что может изменить ход войны — комментарий эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар отметил, что систематические удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре могут оказать не меньшее влияние на ход войны, чем события непосредственно на фронте. По его мнению, именно доходы от экспорта нефти остаются основным источником финансирования российской военной машины, поэтому поражение этого сектора постепенно ослабляет возможности РФ продолжать агрессию.

В то же время эксперт подчеркнул, что не стоит ожидать, будто один вид вооружения или отдельное решение способны кардинально изменить ситуацию в пользу Украины.

По мнению Гончара, решающее значение имеет комплексное давление на все составляющие российской военной системы. Помимо уже существующих трудностей с техникой и пополнением личного состава, все более ощутимыми становятся проблемы в энергетическом секторе, которые постепенно ограничивают финансовые возможности России для ведения войны.

"Война — это деньги. Именно деньги дают возможность производить технику, боеприпасы, топливо для фронта, в частности, для ведения наступательных действий. Нет денег — нет войны", — сказал он.

Эксперт считает, что системные удары по российской нефтяной отрасли подрывают основу финансирования войны, поскольку именно доходы от нефти являются одним из главных источников ресурсов для продолжения российской агрессии.

"Если вывести из строя механизм, который генерирует эти средства, со временем остановится и военный маховик", — подытожил он.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по России — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подтвердил применение ракет FP-5 "Фламинго" в ударе по заводу "Титан-Баррикады" в Волгограде. Официальное сообщение сопровождалось заявлением о расширении ударов по РФ. По его словам, расстояние до одной из целей составляло около 2070 км, а маршрут дронов — примерно 2500 км.

Аналитики Defense Express высказали версии относительно типа средств поражения, примененных в атаках на завод в Воронеже. В материале отмечался вариант применения ракеты Storm Shadow в качестве возможного кандидата для удара по заводам. Авторы также отмечали, что для версии ERAM в статье указывали дальность свыше 930 км и называли AGM-188A в качестве потенциального образца.

Глава Красноармейского района Александр Харитонов подтвердил факт поражения Полтавской нефтебазы в Краснодарском крае. В мониторинговых сообщениях фиксировался пожар в трёх резервуарах на объекте. Резервуарный парк насчитывает около 28 резервуаров, на базе горели три резервуара, и один из них был полный.

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Об источнике: Defense Express Defense Express — украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор — Сергей Згурец.

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