"Хотел чаще видеться": кум Влада Ямы сделал признание об их отношениях

Анатолий Анатолич ответил на упреки по поводу общения с артистом-беглецом.

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Влад Яма и Анатолий Анатолич - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма, Анатолий Анатолич

Вы узнаете:

Анатолий Анатолич отреагировал на упреки жены Остапчука о встречах с Владом Ямой

Как изменилась позиция ведущего

Украинский ведущий Анатолий Анатолич прокомментировал изданию BLIK.ua упреки в том, что он якобы регулярно бывает в доме своего кума, хореографа Влада Ямы, который во время полномасштабной войны выехал в США.

Ранее жена Владимира Остапчука во время публичной перепалки вспомнила о связях украинского ведущего с танцором-беглецом. Шоумен уточнил, что их последняя встреча с танцором состоялась еще три года назад. Впрочем, Анатолич признался, что скучает по общению с кумом.

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Где сейчас Влад Яма / фото: instagram.com, Влад Яма

"Мы виделись 3 года назад. Не общаемся, я бы хотел чаще видеться. Он там живет, строит карьеру. Никто о нем новости не пишет. Когда меня спрашивают, я могу ответить", - заявил Анатолий Анатолич.

Аналогичного взгляда ведущий придерживается и по отношению к другой своей куме - певице Светлане Лободе. Анатолий Анатолич откровенно высказал свое отношение к коллегам, покинувшим страну после начала полномасштабного вторжения.

Анатолий Анатолич / скрин из видео

"Моя позиция в отношении тех, кто уехал, – если они помогают Украине, я очень благодарен. Если они просто там живут, то пусть живут. Это их выбор. Я его не осуждаю, но у меня другой выбор", - подытожил шоумен.

Примечательно, что ранее позиция Анатолича в отношении Влада Ямы выглядела значительно жестче. В 2024 году ведущий прямо говорил, что хореограф "оторван" от украинских реалий и он не намеревается его защищать.

Влад Яма / инфографика: Главред

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Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Алина Гросу рассказала о стремительном развитии своего четырехмесячного сына Марка-Габриэля. Украинская певица призналась в Instagram, что первенец растет невероятно быстро, из-за чего в ее повседневной жизни появляются новые заботы.

Также Яся Гармаш впервые публично заговорила о кошмаре, который пережила в браке с известным телеведущим Вячеславом Гармашем, известным по проекту "В поисках истины". В подтверждение своих слов Яся опубликовала фотографии со следами физического насилия на руках и ногах.

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О персоне: Влад Яма Владислав Яма - украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

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