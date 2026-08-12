"Хотел чаще видеться": кум Влада Ямы сделал признание об их отношениях

Вы узнаете:
- Анатолий Анатолич отреагировал на упреки жены Остапчука о встречах с Владом Ямой
- Как изменилась позиция ведущего
Украинский ведущий Анатолий Анатолич прокомментировал изданию BLIK.ua упреки в том, что он якобы регулярно бывает в доме своего кума, хореографа Влада Ямы, который во время полномасштабной войны выехал в США.
Ранее жена Владимира Остапчука во время публичной перепалки вспомнила о связях украинского ведущего с танцором-беглецом. Шоумен уточнил, что их последняя встреча с танцором состоялась еще три года назад. Впрочем, Анатолич признался, что скучает по общению с кумом.
"Мы виделись 3 года назад. Не общаемся, я бы хотел чаще видеться. Он там живет, строит карьеру. Никто о нем новости не пишет. Когда меня спрашивают, я могу ответить", - заявил Анатолий Анатолич.
Аналогичного взгляда ведущий придерживается и по отношению к другой своей куме - певице Светлане Лободе. Анатолий Анатолич откровенно высказал свое отношение к коллегам, покинувшим страну после начала полномасштабного вторжения.
"Моя позиция в отношении тех, кто уехал, – если они помогают Украине, я очень благодарен. Если они просто там живут, то пусть живут. Это их выбор. Я его не осуждаю, но у меня другой выбор", - подытожил шоумен.
Примечательно, что ранее позиция Анатолича в отношении Влада Ямы выглядела значительно жестче. В 2024 году ведущий прямо говорил, что хореограф "оторван" от украинских реалий и он не намеревается его защищать.
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Ранее Главред сообщал, что Алина Гросу рассказала о стремительном развитии своего четырехмесячного сына Марка-Габриэля. Украинская певица призналась в Instagram, что первенец растет невероятно быстро, из-за чего в ее повседневной жизни появляются новые заботы.
Также Яся Гармаш впервые публично заговорила о кошмаре, который пережила в браке с известным телеведущим Вячеславом Гармашем, известным по проекту "В поисках истины". В подтверждение своих слов Яся опубликовала фотографии со следами физического насилия на руках и ногах.
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О персоне: Влад Яма
Владислав Яма - украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
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