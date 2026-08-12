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РФ собрала более 6000 БПЛА и готовит новую массированную атаку по Украине - ГУР

Руслана Заклинская
12 августа 2026, 13:20
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По данным ГУР, в период накопления сил оккупанты запускают примерно 150–200 дронов за одну атаку.
РФ собрала более 6000 БПЛА и готовит новую массированную атаку по Украине - ГУР
Россия сформировала ударный запас из 6,2 тысячи "Гераней" / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Главное:

  • РФ накопила около 6,2 тысячи ударных "Гераней"
  • Наиболее массированные атаки могут включать 600–1000 беспилотников
  • Мониторы зафиксировали подвозку Х-101 на "Энгельс-2"

Россия накопила около 6,2 тысячи ударных беспилотников "Герань" различных модификаций. Дроны страна-агрессор может использовать для проведения массированных комбинированных атак по территории Украины. Об этом сообщили "Милитарному" в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Россия накапливает эти беспилотники для проведения массированных комбинированных ударов по территории Украины. В то же время ограниченные производственные возможности не позволяют российским войскам постоянно поддерживать высокую интенсивность запусков", - отметили в издании.

видео дня

По данным украинской разведки, в периоды накопления оккупанты обычно запускают около 150–200 дронов за одну атаку, а максимальное количество может составлять около 300. При этом самые массированные налеты могут включать 600–1000 беспилотников.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Производственные возможности РФ пока не позволяют постоянно поддерживать такую интенсивность. В частности, производство "Герань-4" и "Герань-5" оценивается примерно в 3 тысячи единиц в месяц, без учета "Герань-2".

В то же время в этом году Россия уже устанавливала рекорды по количеству запусков - до 6000–6500 дронов в месяц. В мае в течение двух суток, 13-14 числа, оккупанты запустили около 1600 беспилотников различных типов.

Таким образом, накопленный запас позволяет России готовить масштабные налеты, однако постоянно проводить атаки такой интенсивности она пока не может. Это, в свою очередь, дает украинской ПВО возможность подготовиться к возможным массированным ударам.

дрон
Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Есть ли признаки подготовки новых ударов

Мониторинговый канал "Мониторинг UA" в течение ночи зафиксировал подвоз крылатых ракет воздушного базирования Х-101 на аэродром "Энгельс-2", где их могут использовать для оснащения российской стратегической авиации. Также мониторы зафиксировали проведение разведки реактивными БПЛА и прокладку маршрутов для возможных дальнейших атак по Киевской области.

Активность БПЛА в Киевской области может свидетельствовать о подготовке Россией баллистического удара по столице. По данным наблюдателей, длительные маневры российских "Шахедов" над Киевом, в частности перелеты с Левого на Правый берег, могут использоваться для разведки и уточнения маршрутов перед новой атакой.

"Всем местам облета дронов следует уделить максимальное внимание этой и следующей ночью", - предупредили жителей области.

Кроме того, в ближайшее время Россия может перейти к новой волне массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Ориентировочно это может произойти в течение ближайших одного-двух месяцев. Под угрозой при этом могут оставаться не только энергетические объекты, но и склады, логистические центры, предприятия и объекты почтовой инфраструктуры.

Почему Киев остается одной из главных целей РФ

По словам заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого, системные удары по Киеву преследуют сразу несколько целей. Столица вместе с Запорожьем, Днепром и Харьковом является одним из ключевых центров украинского оборонно-промышленного комплекса. Особый интерес для России представляют украинская ракетная программа и производство беспилотников.

"Противник видит в этом серьезную угрозу и очень тщательно ведет разведку по этим двум направлениям нашего ОПК", - отметил Скибицкий.

В то же время атаки на Киев имеют и психологический, и политический расчет. В ГУР считают, что удары по столице могут способствовать дестабилизации ситуации в других регионах Украины. Российская пропаганда также использует последствия атак, пытаясь распространять тезисы о якобы неспособности украинских властей и Сил обороны защитить население.

Российские удары по Украине - последние новости

Напомним, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что оккупанты получили указание усилить дронный террор в Херсонской области. Особое внимание противника уделяется автомобилям, а также возросли риски ударов возле АЗС, рынков и супермаркетов.

Мониторы сообщили о повышенной угрозе баллистических ракет и ударов БПЛА по городам Украины. Данные мониторинговых каналов указывают на угрозу для Киева и области, а также на активность пусковых установок в приграничных районах.

Как ранее сообщал Главред, командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди предупредил о планах РФ увеличить залп ракет за одну атаку. По его словам, в настоящее время возможности ограничены примерно 77 ракетами.

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Об источнике: "Милитарный"

Милитарный (Militarnyi) - украинское онлайн-СМИ военной тематики, существующее с 2009 года. Основной контент - новости о силовых структурах, боевых действиях и военной промышленности Украины и мира, пишет Википедия.

Команда медиа создала общественную организацию "Украинский военный центр" в 2017 году.

31 марта 2025 года портал "Милитарный" запустил новую версию сайта - Militarnyi.com. Портал получил новый лаконичный и более современный дизайн, в значительной степени ориентированный на мобильные устройства.

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