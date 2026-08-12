Пауки в доме: почему осенью их становится больше и как от них избавиться

Откуда на самом деле берутся пауки в доме и как естественными способами свести их присутствие к минимуму?

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Пауки в доме - что реально помогает от них избавиться / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

Откуда берутся пауки в доме осенью

Какие запахи отпугивают пауков

Почему пауков не стоит бояться

Пауки, которых массово замечают в доме осенью, не приходят с улицы в поисках тепла - они живут там круглый год и просто становятся заметнее в сезон размножения. Об этом рассказала главный редактор и ведущий автор популярных материалов портала Rural Sprout Трейси Бесемер.

По ее словам, вопреки распространенным мифам, внезапное появление пауков в доме с приближением осенних холодов никак не связано с тем, что паукообразные ищут убежище. На самом деле объяснение куда проще и связано с биологией самих насекомых.

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"Те пауки, которых вы постоянно видите в доме с сентября по октябрь, скорее всего, были там всегда и провели там всю свою жизнь. Ваш дом - их постоянный адрес", - объяснила Бесемер.

Почему пауков становится больше именно осенью

Активность пауков в это время года объясняется не сменой места жительства, а конкретным биологическим циклом, который совпадает с началом холодов.

"Причина, по которой вы так часто видите этих восьминогих соседей, в том, что пришел сезон размножения. С августа по октябрь ваш дом становится местом встреч для пауков. Перемещаются в основном самцы - они ищут любовь всей своей жизни, какой бы короткой она ни была", - объяснила Бесемер.

Уличные пауки в это время года ведут себя иначе - готовятся к зимовке в укромных местах.

"Пауки холоднокровны, и большинство из них проходят своеобразную химическую закалку перед похолоданием, которая позволяет им пережить морозы. Они находят укрытие снаружи и проводят зиму в спячке", - рассказала Бесемер.

Как избавиться от пауков в доме

Полностью избавиться от пауков дома невозможно, но Бесемер предлагает конкретный набор мер, которые лишают их укрытий и отпугивают запахом.

Какие меры можно предпринять:

регулярная уборка и удаление пыли;

использование пылесоса против пауков и паутины;

раствор белого уксуса с водой в пропорции один к одному для опрыскивания подоконников и темных углов.

Отдельное место в списке занимают резкие ароматы, которых пауки стараются избегать.

"Цитрусовые корки, мята, корица, гвоздика и эвкалипт обладают запахом, который пауки не переносят. Разложите их в темных местах или используйте эфирные масла в диффузоре, если не хотите видеть сами палочки и листья по всему дому", - советует Бесемер.

Среди менее очевидных мер - использование кедровых шариков, которые одновременно отпугивают пауков и моль, а также контроль за источниками пищи для насекомых: испорченными фруктами, мусором и наружным освещением, которое привлекает мошек, а вслед за ними - пауков.

Чем отогнать пауков из дома / Инфографика: Главред

Отдельно Бесемер разбирает популярный миф о комнатных растениях, которые якобы отпугивают пауков сами по себе.

"В интернете опубликовано много статей о том, что комнатные растения помогают избавиться от пауков, но при переходе по ссылке речь неизменно идет об ароматных травах и цветах, которые обычно выращивают на улице - базилике, эвкалипте, хризантеме, календуле, мяте и лаванде", - отметила Бесемер.

При этом автор напоминает, что пауки в доме приносят и практическую пользу, поедая плодовых мошек и других насекомых.

"Пауки стараются избегать людей так же, как люди избегают их, и вы вполне можете спокойно сосуществовать под одной крышей. К тому же они съедают всех тех плодовых мошек и комнатных мух, которых иначе пришлось бы травить самостоятельно", - добавила Бесемер.

Пауки в доме / Инфографика: Главред

Как писал Главред, кандидат философских наук, арахнолог и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук рассказала, какая интересная особенность на самом деле привлекает пауков к человеческому жилью.

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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