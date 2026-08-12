Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Пауки в доме: почему осенью их становится больше и как от них избавиться

Анна Ярославская
12 августа 2026, 11:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
Откуда на самом деле берутся пауки в доме и как естественными способами свести их присутствие к минимуму?
Пауки в доме
Пауки в доме - что реально помогает от них избавиться / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

  • Откуда берутся пауки в доме осенью
  • Какие запахи отпугивают пауков
  • Почему пауков не стоит бояться

Пауки, которых массово замечают в доме осенью, не приходят с улицы в поисках тепла - они живут там круглый год и просто становятся заметнее в сезон размножения. Об этом рассказала главный редактор и ведущий автор популярных материалов портала Rural Sprout Трейси Бесемер.

По ее словам, вопреки распространенным мифам, внезапное появление пауков в доме с приближением осенних холодов никак не связано с тем, что паукообразные ищут убежище. На самом деле объяснение куда проще и связано с биологией самих насекомых.

видео дня

"Те пауки, которых вы постоянно видите в доме с сентября по октябрь, скорее всего, были там всегда и провели там всю свою жизнь. Ваш дом - их постоянный адрес", - объяснила Бесемер.

Почему пауков становится больше именно осенью

Активность пауков в это время года объясняется не сменой места жительства, а конкретным биологическим циклом, который совпадает с началом холодов.

"Причина, по которой вы так часто видите этих восьминогих соседей, в том, что пришел сезон размножения. С августа по октябрь ваш дом становится местом встреч для пауков. Перемещаются в основном самцы - они ищут любовь всей своей жизни, какой бы короткой она ни была", - объяснила Бесемер.

Уличные пауки в это время года ведут себя иначе - готовятся к зимовке в укромных местах.

"Пауки холоднокровны, и большинство из них проходят своеобразную химическую закалку перед похолоданием, которая позволяет им пережить морозы. Они находят укрытие снаружи и проводят зиму в спячке", - рассказала Бесемер.

Как избавиться от пауков в доме

Полностью избавиться от пауков дома невозможно, но Бесемер предлагает конкретный набор мер, которые лишают их укрытий и отпугивают запахом.

Какие меры можно предпринять:

  • регулярная уборка и удаление пыли;
  • использование пылесоса против пауков и паутины;
  • раствор белого уксуса с водой в пропорции один к одному для опрыскивания подоконников и темных углов.

Отдельное место в списке занимают резкие ароматы, которых пауки стараются избегать.

"Цитрусовые корки, мята, корица, гвоздика и эвкалипт обладают запахом, который пауки не переносят. Разложите их в темных местах или используйте эфирные масла в диффузоре, если не хотите видеть сами палочки и листья по всему дому", - советует Бесемер.

Среди менее очевидных мер - использование кедровых шариков, которые одновременно отпугивают пауков и моль, а также контроль за источниками пищи для насекомых: испорченными фруктами, мусором и наружным освещением, которое привлекает мошек, а вслед за ними - пауков.

Чем отогнать пауков из дома инфографика
Чем отогнать пауков из дома / Инфографика: Главред

Отдельно Бесемер разбирает популярный миф о комнатных растениях, которые якобы отпугивают пауков сами по себе.

"В интернете опубликовано много статей о том, что комнатные растения помогают избавиться от пауков, но при переходе по ссылке речь неизменно идет об ароматных травах и цветах, которые обычно выращивают на улице - базилике, эвкалипте, хризантеме, календуле, мяте и лаванде", - отметила Бесемер.

При этом автор напоминает, что пауки в доме приносят и практическую пользу, поедая плодовых мошек и других насекомых.

"Пауки стараются избегать людей так же, как люди избегают их, и вы вполне можете спокойно сосуществовать под одной крышей. К тому же они съедают всех тех плодовых мошек и комнатных мух, которых иначе пришлось бы травить самостоятельно", - добавила Бесемер.

Пауки в доме
Пауки в доме / Инфографика: Главред

Как писал Главред, кандидат философских наук, арахнолог и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук рассказала, какая интересная особенность на самом деле привлекает пауков к человеческому жилью.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Трейси Бесемер

Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.

Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.

Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.

Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.

Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.

В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
паук
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ собрала более 6000 БПЛА и готовит новую массированную атаку по Украине - ГУР

РФ собрала более 6000 БПЛА и готовит новую массированную атаку по Украине - ГУР

13:20Война
Украина провела уникальную операцию против флота РФ в Новороссийске - Зеленский

Украина провела уникальную операцию против флота РФ в Новороссийске - Зеленский

12:00Война
Украину накроет новая волна адской жары: синоптик назвала дату

Украину накроет новая волна адской жары: синоптик назвала дату

11:40Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Роковой год уже близко: утерянное письмо ученого "предсказало" будущее

Роковой год уже близко: утерянное письмо ученого "предсказало" будущее

Украинцев призвали насыпать в унитаз немного стирального порошка: для чего это нужно

Украинцев призвали насыпать в унитаз немного стирального порошка: для чего это нужно

Магнитная буря 5-балльного уровня накрывает Землю: как долго продлится шторм G1

Магнитная буря 5-балльного уровня накрывает Землю: как долго продлится шторм G1

Полотенца будут как новые: один простой трюк быстро вернет мягкость и свежесть

Полотенца будут как новые: один простой трюк быстро вернет мягкость и свежесть

Успех уже близко: какие знаки зодиака скоро получат заслуженную награду

Успех уже близко: какие знаки зодиака скоро получат заслуженную награду

Последние новости

14:30

От налоговых льгот до доступных кредитов: Терехов представил план поддержки бизнеса

14:24

Рианна показала всех троих детей вместе: как они выглядят

14:09

Яичница получится гораздо вкуснее: какой продукт добавить вместо молока

13:56

До +15°C в квартирах: киевлян предупредили о сложной ситуации с отоплением зимой

13:36

"Ногами забивает": жена известного ведущего показала тело в синяках

Путин допустил фатальную ошибку: Преображенский – о снятии "Яблока" с выборов в Госдуму РФПутин допустил фатальную ошибку: Преображенский – о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму РФ
13:28

Гороскоп Таро на завтра 13 августа: Овнам - действовать, Близнецам - новости

13:20

РФ собрала более 6000 БПЛА и готовит новую массированную атаку по Украине - ГУР

13:18

Что означает красивое украинское слово "леліяти": истинное значение знают единицы

13:11

Копия папа: маленький сын Аль Пачино появился на публике в рокерской футболке

Реклама
12:44

Ведро с водой не понадобится: как идеально отмыть пол от пыли и грязи

12:40

Зачем оставлять кофейную гущу на террасе: трюк поможет решить назойливую проблему

12:36

Мужа Тодоренко перекосило: детей больше не будет

12:00

Украина провела уникальную операцию против флота РФ в Новороссийске - ЗеленскийВидео

11:58

Китайский гороскоп на завтра, 13 августа: Кроликам - хаос, Тиграм - влюбленность

11:53

Обвислая "Баба Галя": муж-путинист Королевой стал дряхлым стариком

11:51

Рис получается в разы вкуснее и ароматнее: что шеф-повара добавляют во время варки

11:50

Пауки в доме: почему осенью их становится больше и как от них избавиться

11:40

Украину накроет новая волна адской жары: синоптик назвала дату

11:39

Украинцам советуют надевать пакет на веник перед уборкой: зачемВидео

11:20

"Мы что, в концлагере?": Полякова получила жесткий ответ после скандальных заявленийВидео

Реклама
11:18

Популярная супермодель стала невестой и показала нежные фото

11:08

Даже застарелый жир на вытяжке растворится на глазах: секретный домашний трюк

11:02

Серия мощных взрывов в столице: РФ атакует Киев и область дронами

10:42

Маринованные помидоры черри: вкусный рецепт за несколько минут без варки

10:41

Россия начала запускать ракеты из КНДР по одной: в ISW раскрыли причину

10:36

Хрустящие кабачки без лишнего масла: в чем обвалять их вместо муки и сухарей

10:20

Как назвать дочь в 2026 году: самые красивые украинские имена

09:55

"Нахожусь в отношениях": Сеитаблаев рассказал о новой любви

09:47

Гороскоп на завтра, 13 августа: Ракам — ссора, Стрельцам — награда

09:44

Бусификация по-российски: мужчин забирают с улиц и заставляют идти на войну с Украиной

09:33

У Путина появился новый план: СМИ заявили о начале опасного этапа войны

08:52

Вкуснее, чем "Цезарь": рецепт легкого салата с курицей за 20 минут

08:32

"Он может надорваться": Андрусив дал прогноз действиям Путина в войнемнение

08:24

Севастополь массированно атаковали дроны: вспыхнули мощные пожары

08:16

Россию охватывают антивоенные настроения, Кремль боится бунта: на что пошел Путин

07:24

Новороссийск всю ночь под ударом: ВСУ пытались сорвать запуск ракет по Украине - мониторыВидео

06:42

РФ атаковала Запорожье: мощный пожар вспыхнул в Эпицентре, 1200 потребителей без светаФотоВидео

05:55

Бандерас сделал неожиданное признание об инфаркте: "Смерть подбирается близко"

05:11

Отнюдь не "шахматы": как правильно назвать популярную игру на украинском языке

04:29

Жареные баклажаны получатся как в ресторане: секрет всего в одном ингредиенте

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки в чайном саду за 35 с

03:45

Солнечное затмение таит серьезную угрозу: предупреждение о фатальной ошибке

03:25

Заброшенный уголок сада: как превратить хлам в цветущую клумбу

02:43

Успех уже близко: какие знаки зодиака скоро получат заслуженную награду

02:17

С какой стороны стоять и как пропускать людей на эскалаторе — правила этикета

01:05

Шаг к завершению войны: важное заявление Зеленского о переговорах с СШАВидео

11 августа, вторник
23:59

Что обрезать в саду до начала холодов: августовский уход для пышного цветения

23:58

Комфортный сон в сильную жару: раскрыто неожиданно простое правилоВидео

23:35

Скумбрия получится настоящим ресторанным шедевром: что добавить перед запеканием

23:18

Звездный футболист Роналду наконец-то женился: первые фото

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять