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Зачем нужны загадочные белые полосы на окне: простой способ избежать беды

Константин Пономарев
11 августа 2026, 22:14
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Белые полосы на оконном стекле выполняют важную функцию. Правильно нанесенная разметка делает прозрачную поверхность заметнее для птиц.
Обычное окно может быть опасным для птиц
Обычное окно может быть опасным для птиц / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Зачем на окнах все чаще появляются загадочные белые линии
  • Как обычное стекло превращается в невидимую ловушку
  • Зачем рисунок наносят с внешней, а не внутренней стороны

Белые полосы или точки на оконном стекле могут показаться необычным элементом оформления. На самом деле такая разметка выполняет вполне практическую задачу и помогает сделать практически невидимое препятствие заметным для птиц и снизить вероятность их столкновения с окнами.

При этом просто провести несколько полос на стекле недостаточно. Значение имеют расстояние между линиями, их толщина, расположение и даже то, с какой стороны окна нанесена разметка. Об этом пишет Gazeta.pl.

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Почему обычное окно может быть опасным для птиц

Стеклянные поверхности представляют серьезную проблему для птиц из-за своей прозрачности и способности отражать окружающее пространство. Во время полета птица может не воспринимать окно как физическое препятствие.

Особенно опасными могут становиться стекла, в которых отражаются небо, деревья и другая растительность. Птица воспринимает отражение как продолжение пространства и пытается лететь дальше, что заканчивается столкновением.

Стеклянные поверхности представляют серьезную проблему для птиц
Стеклянные поверхности представляют серьезную проблему для птиц / Фото: скриншот с Youtube

Масштаб проблемы довольно велик. Как сообщает испанское издание OKDIARIO, только в Германии из-за столкновений со стеклянными поверхностями ежегодно погибает около 100 миллионов птиц.

Одним из простых способов сделать окна более заметными считаются специальные белые отметки. Они создают визуальный барьер и позволяют птице раньше распознать находящуюся впереди стеклянную поверхность.

Как правильно наносить белые линии

Эффективность такой разметки зависит от того, насколько плотно расположены элементы рисунка. Нескольких отдельных полос или декоративных наклеек может оказаться недостаточно.

Для вертикальных белых линий рекомендуется использовать полосы толщиной не менее 3 миллиметров, оставляя между ними расстояние не более 5 сантиметров. При горизонтальном расположении отметок промежутки должны быть еще меньше.

Эффективность разметки зависит от того, насколько плотно расположены элементы рисунка
Эффективность разметки зависит от того, насколько плотно расположены элементы рисунка / Фото: скриншот с Youtube

Вместо сплошных полос на стекло также можно нанести ряды белых точек с небольшими интервалами. Такой вариант позволяет сделать поверхность заметнее для птиц, при этом закрывая разметкой меньшую площадь окна.

Именно плотность рисунка имеет большое значение: слишком большие промежутки птица может воспринимать как свободное пространство и попытаться пролететь через него.

С какой стороны окна нужно наносить белые полосы

Еще одна важная деталь - расположение разметки. Белые линии или точки рекомендуется наносить с внешней стороны окна.

Если сделать отметки изнутри помещения, отражения на наружной поверхности стекла могут сделать их значительно менее заметными. В результате защитный эффект разметки снизится.

При этом постоянно оставлять рисунок на стекле необязательно. Для нанесения отметок можно использовать смываемые маркеры или подходящие краски. Они должны выдерживать небольшой дождь, но при необходимости легко удаляться влажной тканью.

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Об источнке: Gazeta.pl

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