Бунт против режима Путина: раскрыт единственный реальный сценарий для РФ

В России условия организации массовых протество уничтожены режимом, считает Иван Преображенский.

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Иван Преображенский оценил вероятность бунта против Кремля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com Иван-Преображенский, скриншот

Главное из заявлений Преображенского:

Для масштабного протеста в РФ нужна инфраструктура

В России все условия для протестов уничтожены режимом

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский прокомментировал вопрос вероятности массовых протестов в РФ после снятия с выборов партии Яблоко, которая выступала с антивоенных позиций.

"Для масштабного протеста нужна хоть какая-то инфраструктура. Достаточно посмотреть, как происходил любой масштабный протест, например, в Украине. Была масштабная самоорганизация, люди, которые создавали социальные сети, известные персоны, которые их поддерживали и организации, что очень важно, которые давали свою инфраструктуру", - пояснил он в интервью Главреду.

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По словам эксперта, в России все эти условия уничтожены режимом: "Нет организаций, которые могут дать инфраструктуру".

Он пояснил, что в РФ люди, которые могли бы это поддержать, находятся как минимум в эмиграции или в тюрьме.

"И есть только некая молодежь, которая должна была бы самоорганизоваться. Для этого ей нужно время, для этого ей нужен опыт. Ничего этого власти, конечно, стараются ей не дать", - добавил Преображенский.

Смотрите видео - интервью Ивана Преображенского:

Бунт в РФ против Путина: журналист назвал возможный сценарий

Журналист и публицист Александр Сотник оценил перспективы массовых протестов в России против власти Владимира Путина. По его мнению, ожидать масштабного народного восстания в стране пока не приходится.

Сотник считает, что недовольство населения может проявляться в отдельных локальных конфликтах. Однако такие выступления, по его оценке, не перерастут в общенациональное движение, поскольку российские силовые структуры способны быстро взять ситуацию под контроль.

"Локальные вспышки будут, где-то друг друга порубят топориками и успокоятся. Приедет ОМОН, всех усмирит, десяток-другой бунтовщиков отправят на "СВО", на этом все и закончится", - подчеркнул он.

Таким образом, журналист прогнозирует скорее разрозненные всплески недовольства, чем организованный массовый протест против российского руководства.

Ранее политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский прокомментировал вопрос о том, начинают ли в РФ рассматривать кого-то на роль преемника диктатора РФ Владимира Путина.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

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О персоне: Иван Преображенский Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто в медиа выступает с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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