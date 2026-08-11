Главные правила августа для малины: почему одни кусты надо обрезать, а другие – не трогать

Вы узнаете:
- Когда малина готова к сбору
- Какие побеги обрезают, а какие оставляют
- Как защитить кусты от птиц
Обрезка осенних сортов малины в августе лишает садовода урожая - именно в этот момент такие кусты только вступают в плодоношение. Август вообще считается самым насыщенным месяцем в уходе за этой культурой: летние сорта дозревают последние ягоды, тогда как осенние начинают созревать и держатся до начала октября, пишет Homes & Gardens.
Перечень работ зависит от типа насаждений, отмечает садовод Дрю Свейнстон. Общими для всех сортов остаются три процедуры - сбор ягод, полив и прополка. Зато секатор и подвязка касаются исключительно кустов с летним плодоношением.
Готовность ягоды определяют на ощупь: она должна приобрести полный цвет - красный, желтый или фиолетовый, в зависимости от сорта, - и легко сниматься с плодоножки. Если плод приходится срывать с усилием, с ним стоит подождать.
Что делать с побегами после сбора урожая
Летние сорта дают ягоды на побегах прошлого года, поэтому отработанные бурые стебли срезают под корень - повторного урожая на них не будет. Молодые зеленые побеги оставляют нетронутыми: именно они будут плодоносить следующим летом.
Следующий этап - прореживание. Слабые и поврежденные стебли удаляют, а крепкие оставляют на расстоянии 15–20 см друг от друга. Ростки, разросшиеся за пределы ряда, также удаляют.
Здоровые стебли после этого фиксируют на опоре - обычно это проволока, натянутая между столбиками. Каркас удерживает растение под весом ягод и защищает от ветра, а для крепления рекомендуют использовать мягкие материалы: джутовый шпагат, садовые ленты или полоски старых футболок.
Вода, сорняки и защита от птиц
Корневая система малины расположена неглубоко, поэтому пересыхание почвы сказывается на кустах практически сразу. Верхние 5 см почвы должны быть постоянно влажными, а в период созревания растению требуется 2,5–5 см осадков или полива еженедельно - недостаток влаги именно на этом этапе приводит к тому, что ягоды сморщиваются и засыхают.
Почву проверяют пальцами, а поливать рекомендуют обильно и реже, а не понемногу каждый день.
Сорняки конкурируют с кустами за воду и питательные вещества, поэтому их вырывают вручную или садовой вилкой, осторожно, чтобы не повредить корни. Мульчирование компостом, щепой, соломой или корой дает двойной эффект - удерживает влагу и подавляет нежелательную растительность.
Урожай портят и птицы, способные обглодать кусты. Для защиты используют фруктовую клетку или сетку, натянутую на дуги или опоры, а её края обязательно прижимают к земле колышками или кирпичом, чтобы пернатые не запутались, забравшись снизу.
Смотрите видео об августовской обрезке летней малины:
@nataliia_kaidanovska Августовская обрезка летней малины Летняя малина отдала урожай - теперь пора браться за секатор. В августе старые побеги, которые уже плодоносили, вырезаю под корень, без пеньков. А молодую поросль прореживаю - оставляю примерно 6–8 самых сильных и здоровых побегов на метр ряда. Так кусты не будут загущены, а молодым побегам достанется больше света, воздуха и питательных веществ. Малина отработала - теперь готовим её к следующему сезону. ? #малина#обрезкамалины#летняямалина#reels#fyp♬ оригинальная аудиозапись - nataliia_kaidanovska
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Об источнике: Homes & Gardens
Homes & Gardens - британский ежемесячный журнал о дизайне интерьеров и садов, издаваемый Future plc. Журнал базируется в Лондоне и начал выходить в 1919 году. Это был первый в Великобритании журнал о доме, пишет Википедия.
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