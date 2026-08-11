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Что посадить на подоконнике: какие растения можно выращивать дома круглый год

Анна Ярославская
11 августа 2026, 03:27
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Эксперт рассказала, какие травы, овощи и деревья можно выращивать дома и использовать в пищу.
Травы, помидоры на подоконнике
Съедобные растения - какие культуры растут прямо на подоконнике / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Читайте в материале:

  • Какие травы легко растут на подоконнике круглый год
  • Как вырастить сладкий картофель или имбирь из магазина
  • Какие деревья со съедобными плодами подойдут для дома

Комнатные растения могут не только украшать дом, но и обеспечивать едой - травы, зелень, овощи и даже плодовые деревья способны расти прямо на подоконнике круглый год. Какие съедобные растения можно выращивать дома, рассказала главный редактор и ведущий автор популярных материалов портала Rural Sprout Трейси Бесемер.

Что можно вырастить на подоконнике из еды

Проще всего начать с трав, которые неприхотливы к условиям и быстро приживаются в горшках на кухне.

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"Базилик - одна из самых распространенных кулинарных трав. Он обладает восхитительным ароматом и легко выращивается в помещении. Мы держим куст базилика на кухне круглый год, чтобы легко обрезать веточки во время готовки", - отметила Бесемер.

Сложнее даются средиземноморские культуры, которые требуют особого подхода к влажности. По словам автора, розмарин любит сухие корни и влажные листья, поэтому растение стоит регулярно опрыскивать из пульверизатора. Также она упомянула лук-шалот, который можно заносить в дом на зиму и держать на подоконнике, и мелиссу лимонную, которая хорошо растет в помещении и пригодна как для чая, так и для приправ. Отдельно автор выделила алоэ, которое хоть и редко употребляют в пищу, но можно добавлять в напитки и смузи.

Корни, клубни и зелень из магазина

Часть овощей можно вырастить прямо из продуктов, купленных в магазине, превратив подоконник в мини-огород.

"Все, что нужно сделать, - купить в магазине сладкий картофель, убедиться, что он органический и не обработан химикатами для замедления роста. Вставьте несколько зубочисток в картофель по периметру, поместите картофель в стакан и наполните его фильтрованной водой так, чтобы нижняя часть батата была полностью погружена", - рассказала Бесемер.

Похожим образом можно проращивать и имбирь, выбирая органические клубни с большим количеством "глазков", хотя результат не всегда бывает стабильным - ее собственное растение проросло, но через несколько месяцев погибло без объяснимых причин.

Кроме того, Трейси назвала простые варианты зелени для выращивания дома - микрозелень, шпинат, руколу, капусту кале, салат и зеленый лук, который можно даже отрастить из корней супермаркетского лука в воде.

Помидоры и перец чили - более сложные культуры для выращивания дома. Они требуют интенсивного света, удобрений и обильного полива, а перец чили дополнительно склонен привлекать вредителей.

Самое капризное растение для выращивания - это ананас. Он требует температуры выше 18 градусов и яркого света, но может не плодоносить годами.

Деревья, которые плодоносят в горшках

Отдельную категорию съедобных комнатных растений составляют небольшие деревья, способные давать урожай даже в горшке.

"Мы выращиваем авокадо как комнатное растение уже более 13 лет. Мой муж вырастил его из косточки авокадо, купленного в продуктовом магазине, и оно выросло до более чем 3 метров в высоту", - рассказала Бесемер.

Она добавила, что лавровое дерево стоит регулярно обрезать, чтобы контролировать его рост в помещении, а лимонное дерево сорта Мейер является одним из самых популярных плодовых деревьев для дома благодаря компактному размеру и обильному урожаю.

Также Трейси упомянула чайное дерево, которое легко выращивать, хотя найти саженец бывает непросто.

Смотрите видео - Как выращивать помидоры на подоконнике:

Как писал Главред, выращивание фруктовых деревьев из косточек и семян - это доступный способ начать обустраивать свой собственный фруктовый сад. Некоторые плодовые деревья, такие как персики и вишни, легко выращиваются из отходов с минимальными усилиями. Детальнее читайте в материале: Экономия на саженцах: какие фруктовые деревья легко вырастить из косточки.

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Об источнике: Rural Sprout

Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone".

Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов:

  • Садоводство и огородничество: подробные инструкции по посадке, сезонному уходу (например, подкормке, обрезке), борьбе с вредителями, сбору и максимизации урожая овощей, ягод и зелени.
  • Комнатные растения: советы по уходу за домашней "зеленой экосистемой".
  • Лайфхаки для дома и быта: экологичные способы уборки, натуральные рецепты (например, ферментация, консервация, приготовление традиционных освежающих напитков) и методы охлаждения дома в жару.
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Контент создается небольшим коллективом реальных практиков - блогеров, фрилансеров и энтузиастов, которые сами живут на фермах или ведут органические хозяйства в США и странах Европы.

Проект ориентирован как на владельцев крупных загородных участков, так и на городских жителей, которые выращивают зелень на балконе или подоконнике. Аудитория только их профильной новостной рассылки превышает 50 000 садоводов.

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