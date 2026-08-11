Что посадить на подоконнике: какие растения можно выращивать дома круглый год

Эксперт рассказала, какие травы, овощи и деревья можно выращивать дома и использовать в пищу.

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Съедобные растения - какие культуры растут прямо на подоконнике / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Читайте в материале:

Какие травы легко растут на подоконнике круглый год

Как вырастить сладкий картофель или имбирь из магазина

Какие деревья со съедобными плодами подойдут для дома

Комнатные растения могут не только украшать дом, но и обеспечивать едой - травы, зелень, овощи и даже плодовые деревья способны расти прямо на подоконнике круглый год. Какие съедобные растения можно выращивать дома, рассказала главный редактор и ведущий автор популярных материалов портала Rural Sprout Трейси Бесемер.

Что можно вырастить на подоконнике из еды

Проще всего начать с трав, которые неприхотливы к условиям и быстро приживаются в горшках на кухне.

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"Базилик - одна из самых распространенных кулинарных трав. Он обладает восхитительным ароматом и легко выращивается в помещении. Мы держим куст базилика на кухне круглый год, чтобы легко обрезать веточки во время готовки", - отметила Бесемер.

Сложнее даются средиземноморские культуры, которые требуют особого подхода к влажности. По словам автора, розмарин любит сухие корни и влажные листья, поэтому растение стоит регулярно опрыскивать из пульверизатора. Также она упомянула лук-шалот, который можно заносить в дом на зиму и держать на подоконнике, и мелиссу лимонную, которая хорошо растет в помещении и пригодна как для чая, так и для приправ. Отдельно автор выделила алоэ, которое хоть и редко употребляют в пищу, но можно добавлять в напитки и смузи.

Корни, клубни и зелень из магазина

Часть овощей можно вырастить прямо из продуктов, купленных в магазине, превратив подоконник в мини-огород.

"Все, что нужно сделать, - купить в магазине сладкий картофель, убедиться, что он органический и не обработан химикатами для замедления роста. Вставьте несколько зубочисток в картофель по периметру, поместите картофель в стакан и наполните его фильтрованной водой так, чтобы нижняя часть батата была полностью погружена", - рассказала Бесемер.

Похожим образом можно проращивать и имбирь, выбирая органические клубни с большим количеством "глазков", хотя результат не всегда бывает стабильным - ее собственное растение проросло, но через несколько месяцев погибло без объяснимых причин.

Кроме того, Трейси назвала простые варианты зелени для выращивания дома - микрозелень, шпинат, руколу, капусту кале, салат и зеленый лук, который можно даже отрастить из корней супермаркетского лука в воде.

Помидоры и перец чили - более сложные культуры для выращивания дома. Они требуют интенсивного света, удобрений и обильного полива, а перец чили дополнительно склонен привлекать вредителей.

Самое капризное растение для выращивания - это ананас. Он требует температуры выше 18 градусов и яркого света, но может не плодоносить годами.

Деревья, которые плодоносят в горшках

Отдельную категорию съедобных комнатных растений составляют небольшие деревья, способные давать урожай даже в горшке.

"Мы выращиваем авокадо как комнатное растение уже более 13 лет. Мой муж вырастил его из косточки авокадо, купленного в продуктовом магазине, и оно выросло до более чем 3 метров в высоту", - рассказала Бесемер.

Она добавила, что лавровое дерево стоит регулярно обрезать, чтобы контролировать его рост в помещении, а лимонное дерево сорта Мейер является одним из самых популярных плодовых деревьев для дома благодаря компактному размеру и обильному урожаю.

Также Трейси упомянула чайное дерево, которое легко выращивать, хотя найти саженец бывает непросто.

Смотрите видео - Как выращивать помидоры на подоконнике:

Как писал Главред, выращивание фруктовых деревьев из косточек и семян - это доступный способ начать обустраивать свой собственный фруктовый сад. Некоторые плодовые деревья, такие как персики и вишни, легко выращиваются из отходов с минимальными усилиями. Детальнее читайте в материале: Экономия на саженцах: какие фруктовые деревья легко вырастить из косточки.

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