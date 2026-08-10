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Кондиционер больше не нужен: один простой предмет поможет пережить ночную жару

Алексей Тесля
10 августа 2026, 21:02
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Из-за духоты человек чаще просыпается среди ночи, хуже восстанавливается и на следующий день может чувствовать себя разбитым.
жара, вентилятор
Раскрыт способ, как охладить комнату в жару / коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Специалисты обращают внимание на одну неочевидную причину перегрева
  • Особенно актуальна эта проблема для современных домов
  • Простые изменения позволят воздуху лучше циркулировать в спальне

Высокая температура в спальне способна превратить обычный ночной отдых в настоящее испытание. Особенно тяжело в жару приходится тем, кто и без того долго не может уснуть.

Из-за духоты человек чаще просыпается среди ночи, хуже восстанавливается и на следующий день может чувствовать себя разбитым, пишет Express.

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Поэтому в жаркий период важно не только охладить помещение, но и не создавать дополнительных препятствий для нормального движения воздуха.

Специалисты обращают внимание на одну неочевидную причину перегрева - работающую электронику. Телевизоры, компьютеры, ноутбуки, мониторы, зарядные устройства и другая техника во время работы выделяют тепло. По отдельности его немного, однако сразу несколько включенных приборов способны заметно изменить температуру в небольшом помещении.

Особенно актуальна эта проблема для современных домов. Хорошая теплоизоляция помогает сохранять комфортную температуру зимой, но летом работает в обратную сторону: накопившееся внутри тепло не так быстро покидает помещение. Поэтому в жаркие дни специалисты советуют по возможности не использовать технику в спальне. Работающий ноутбук лучше перенести в другую комнату, а ненужные приборы полностью отключить от сети.

Еще один фактор, который может мешать прохладному воздуху свободно перемещаться по комнате, находится буквально под кроватью. Многие используют это пространство как дополнительный шкаф и складывают туда коробки, одежду, постельные принадлежности и различные вещи. Однако чрезмерная загруженность препятствует нормальной циркуляции воздушных потоков.

Это особенно важно потому, что более прохладный воздух опускается к нижней части помещения. Если пространство под кроватью заставлено предметами, воздушный поток оказывается ограничен, а теплый воздух может застаиваться. Освободив эту зону, можно улучшить естественное движение воздуха возле пола и создать более комфортные условия для сна.

Летом особенно хочется наслаждаться длинными световыми днями и теплой погодой, однако для домов, которые не рассчитаны на экстремально высокие температуры, жара может быстро стать проблемой. Сильнее всего это ощущается именно ночью, когда даже открытое окно не всегда помогает достаточно быстро снизить температуру в спальне.

При этом вопросу циркуляции воздуха часто уделяют гораздо меньше внимания, чем выбору постельного белья, штор или вентилятора. Хотя расположение мебели и организация хранения также способны влиять на микроклимат помещения.

Поэтому перед наступлением очередной волны жары стоит провести небольшую ревизию спальни. В первую очередь можно разобрать пространство под кроватью, убрать оттуда ненужные вещи и проверить, не перекрывают ли предметы свободное движение воздуха. Одновременно стоит сократить количество работающей электроники.

Такие простые изменения не заменят кондиционер или вентилятор, но помогут не создавать дополнительных источников тепла и позволят воздуху лучше циркулировать. А значит, спальня будет быстрее отдавать накопленное за день тепло и станет комфортнее для ночного отдыха.

Как освежить комнату в жару без кондиционера

Если в помещении становится душно, а кондиционера под рукой нет, немного снизить ощущаемую жару можно с помощью простого способа. Специалисты британских энергетических компаний рекомендуют использовать обычную холодную воду или лед, не прибегая к покупке дополнительного оборудования.

Для этого достаточно наполнить несколько емкостей холодной водой или положить в них лед, а затем разместить их возле окна, на подоконнике или рядом с работающим вентилятором. По мере нагревания вода постепенно испаряется, а проходящий над ней воздух становится более прохладным и влажным.

Особенно заметен эффект, когда вентилятор направляет воздушный поток в сторону емкости с холодной водой. Движение воздуха ускоряет испарение и помогает быстрее распределять более прохладный воздух по комнате.

Такой способ, конечно, не способен полностью заменить полноценную систему кондиционирования, однако в период сильной жары он может сделать пребывание в помещении значительно приятнее. Кроме того, для такого охлаждения не требуется сложная техника - достаточно вентилятора, воды и, при желании, льда.

Смотрите вилео - защита комнаты от перегрева

Семейный врач Мария Витковская назвала плотные шторы одним из наиболее доступных способов снизить нагрев помещения в жаркие дни.

По словам специалиста, основная задача такой защиты - не допустить попадания большого количества прямого солнечного света внутрь комнаты. Именно лучи, проникающие через окна, способны быстро нагревать стены, мебель и другие поверхности, из-за чего температура в помещении заметно повышается.

Витковская рекомендует закрывать окна плотными шторами в период, когда солнце особенно активно. Такой простой прием позволяет частично ограничить поступление тепла и сохранить в комнате более комфортную температуру без использования дополнительного оборудования.

Врач подчеркнула, что эффективность этого способа связана прежде всего с тем, что шторы препятствуют непосредственному воздействию солнечных лучей на внутреннее пространство помещения. Поэтому особенно полезной такая мера может оказаться во время сильной жары.

Ранее Главред писал о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

Также сообщалось о том, как охладить комнату без кондиционера. Совсем скоро в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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