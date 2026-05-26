Людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно

Константин Пономарев
26 мая 2026, 12:38
Привычное действие вроде открытого окна в летний день может оказаться причиной того, что квартира или дом будут нагреваться гораздо быстрее, чем ожидалось.
эксперты объяснили, почему не стоит открывать окна в жару / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему открытые окна могут сделать дом еще жарче
  • Какой простой способ помогает сохранить прохладу дома
  • Как удержать прохладу в доме без кондиционера

Когда температура на улице стремительно растет, большинство людей инстинктивно открывают окна, надеясь впустить прохладный воздух. Такое решение кажется логичным и помогает создать ощущение свежести.

Однако в разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект. Вместо прохлады помещение может стать еще более душным. Об этом рассказал блогер Рахул Джоши в одном из своих видео в Instagram.

Почему нельзя открывать окна в жару

Создатель контента объяснил, что многие дома, особенно построенные в Великобритании, проектировались так, чтобы удерживать тепло внутри. Зимой это помогает сохранять комфортную температуру, но летом может сыграть против владельцев жилья.

По его словам, если открыть окна в самые жаркие часы дня, внутрь начнет поступать теплый воздух, который будет задерживаться в помещении. В результате дом может нагреваться еще сильнее.

Эксперты отмечают, что именно в середине дня температура воздуха достигает пиковых значений, поэтому открытые окна не охлаждают помещение, а наоборот помогают жаре проникать внутрь.

О профиле в Instagram: greatvibesuk_rahul/

Аккаунт greatvibesuk_rahul принадлежит блогеру Рахулу Джоши, который публикует контент о жизни и культуре Великобритании. В профиле размещаются советы для студентов, особенности британского быта, путешествия, повседневные наблюдения и вирусные ролики о жизни в Великобритании.

Контент часто посвящен культурным различиям, бытовым лайфхакам и актуальным темам.

Что делать вместо открытия окон

Специалист по интерьерным решениям Йоханна Константину из компании Tapi Carpets and Floors рекомендует в наиболее жаркие часы полностью ограничивать проникновение солнечного света.

По ее словам, эффективнее держать окна, жалюзи и шторы закрытыми примерно с позднего утра до раннего вечера. Такой подход помогает снизить нагрев комнат и уменьшить количество горячего воздуха внутри дома.

Эффективнее держать окна, жалюзи и шторы закрытыми примерно с позднего утра до раннего вечера / Фото: скриншот с Youtube

Когда вечером температура начинает снижаться, специалисты советуют открыть окна с противоположных сторон помещения. Это позволяет создать естественную сквозную вентиляцию и ускорить циркуляцию более прохладного воздуха.

Дополнительно можно поставить вентилятор возле окна. Это поможет быстрее втягивать прохладный воздух внутрь помещения.

Простые советы во время сильной жары

Эксперты также напоминают о базовых правилах безопасности в жаркие дни:

  • закрывайте шторы и окна в комнатах, которые освещаются солнцем;
  • избегайте длительного пребывания на улице с 11:00 до 15:00;
  • пейте достаточно воды;
  • носите легкую одежду;
  • используйте солнцезащитный крем;
  • по возможности переносите физическую активность на утренние или вечерние часы.

Об источнике: LADbible Group Limited

LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

