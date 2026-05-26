Бледнеют, желтеют и засыхают: как нужно сделать с рассадой помидор

Далеко не всегда проблема связана с болезнями.

https://glavred.info/sad-ogorod/bledneyut-zhelteyut-i-zasyhayut-kak-nuzhno-sdelat-s-rassadoy-pomidor-10767815.html Ссылка скопирована

Что делать, если желтеют и засыхают помидоры / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Читайте подробно:

Почему у помидоров желтеют нижние листья

Как перелив и холод вредят томатам

Когда пожелтение не опасно для урожая

Пожелтение листьев у помидоров — одна из самых частых проблем на огороде. Многие дачники уверены, что правильно поливают растения и вовремя подкармливают их, однако листья томатов всё равно начинают желтеть и сохнуть.

Эксперты объясняют, что далеко не всегда проблема связана с болезнями. Иногда пожелтение — это естественная реакция растения на условия выращивания.

видео дня

Почему желтеют нижние листья помидоров

Одна из самых распространенных причин — естественное старение растения, пишет agroforum.

По мере роста помидоры направляют основные силы на цветение и формирование плодов. Из-за этого нижние листья постепенно теряют свою функцию:

сначала бледнеют;

затем желтеют;

позже засыхают.

Если верхушка куста остается здоровой, а пожелтение идет снизу вверх, чаще всего поводов для паники нет.

Почему помидоры "голодают" даже в хорошей почве

Иногда проблема возникает не из-за нехватки удобрений, а из-за того, что корни плохо усваивают питательные вещества.

Такое случается при:

переувлажнении;

холодной почве;

слишком плотном грунте;

плохом дренаже;

чрезмерном мульчировании.

В результате томаты испытывают так называемый относительный дефицит питания. Особенно часто растениям не хватает азота, магния или железа.

Почему опасен слишком частый полив

Многие дачники уверены: чем больше воды, тем лучше растут помидоры. Но это одна из самых распространенных ошибок.

Если почва постоянно мокрая, корни начинают страдать от нехватки кислорода. Из-за этого ухудшается питание растения, а листья желтеют.

Особенно часто проблема появляется:

на тяжелых почвах;

после затяжных дождей;

при плохом оттоке воды.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Как температура влияет на листья томатов

Помидоры очень любят тепло. Причем важна не только температура воздуха, но и прогрев почвы.

После холодных ночей или резкого похолодания корни начинают работать хуже, а растение временно перестает нормально усваивать питание. Именно поэтому листья могут пожелтеть даже у здоровых кустов.

Обычно после стабилизации температуры состояние растений улучшается.

Почему листья сохнут в густых посадках

Еще одна причина — недостаток света.

Если кусты посажены слишком близко друг к другу, нижние листья оказываются в тени. Они получают меньше энергии и постепенно отмирают.

Поэтому опытные огородники советуют:

не загущать посадки; вовремя подвязывать кусты; обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха.

Может ли пожелтение быть нормой

Специалисты отмечают, что не каждое пожелтение требует срочного лечения.

Если верхушка куста остается здоровой, помидоры цветут, а плоды нормально завязываются,то растение, скорее всего, просто адаптируется к условиям.

Помидоры считаются довольно выносливой культурой и способны переносить небольшой стресс без серьезных последствий для урожая.

Что делать, если желтеют листья помидоров

В первую очередь важно оценить общее состояние растения, а не только один лист.

Эксперты советуют контролировать полив, избегать переувлажнения, рыхлить почву, следить за температурой грунта и не перекармливать кусты удобрениями.

Смотрите видео о том, почему желтеют листья у помидоров:

Вам может быть интересно:

Об источнике: Agroforum.hu Agroforum.hu — это венгерский аграрный веб-ресурс, посвященный сельскому хозяйству, садоводству и вопросам экологичного и устойчивого фермерства. Он представляет собой комплексную платформу, на которой публикуются новости, аналитика, советы экспертов и практические статьи для фермеров, агрономов и любителей сельского хозяйства. На сайте можно найти материалы о выращивании культур, защите растений, управлении хозяйством и других темах, связанных с агробизнесом и садоводством, а также обсуждения и обмен опытом среди пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред