Доллар полетел вниз после рекорда, а евро обвалился: новый курс валют на 26 мая

НБУ опубликовал официальный курс валют на вторник, 26 мая.

Во вторник, 26 мая, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар и евро значительно ослабили свои позиции. Злотый вырос по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 26 мая

На вторник официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,24 гривны за доллар. Таким образом, доллар ослабил свои позиции на 2 копейки по сравнению с предыдущим днем.

Курс евро на 26 мая

Курс евро также стремительно упал. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,52 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась на 19 копеек.

Курс злотого на 26 мая

НБУ укрепил курс польского злотого к гривне на 26 мая по сравнению с 25 мая на 7 копеек — до 12,16 гривны.

Главред ранее писал, что до конца мая курс доллара в Украине останется относительно стабильным, а валютный рынок продолжит демонстрировать признаки равновесия. Об этом в комментарии УНИАН заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банк Тарас Лесовой.

Согласно его прогнозу, до конца месяца курс доллара на межбанковском рынке будет находиться в пределах 43,8–44,35 гривны, а на наличном рынке — 43,75–44,5 гривны за доллар.

Эксперт также дал прогноз по европейской валюте. По его оценкам, курс евро на межбанковском рынке до конца весны составит 50,5–52,5 гривны, а на наличном рынке — 50,5–52 гривны за евро.

Как сообщал Главред, курс доллара в Украине может вырасти до 46 гривен уже к концу года. Об этом сказал экономист и советник президента в 2019-2024 годах Олег Устенко. Он отметил, что в госбюджет Украины заложен среднегодовой курс на уровне 45,5 гривен за доллар.

Напомним, Национальный банк Украины установил новый официальный курс доллара на 25 мая на уровне 44,26 грн/долл., что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно ослабила свои позиции по отношению к американской валюте.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявлял, что в конце мая валютный рынок Украины останется относительно стабильным, несмотря на повышенный спрос на валюту и внешние риски.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

