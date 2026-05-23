Доллар пробьет психологическую отметку: когда валюта подорожает до 46 гривен

Экономист подчеркнул, что курс доллара напрямую влияет на исполнение госбюджета.

https://glavred.info/economics/dollar-probet-psihologicheskuyu-otmetku-kogda-valyuta-podorozhaet-do-46-griven-10767149.html Ссылка скопирована

Прогноз курса доллара до конца года / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления экономиста:

В конце года доллар может стоить около 46 грн

Среднегодовой курс в бюджете составляет 45,5 грн

Курс доллара в Украине может вырасти до 46 гривен уже к концу года. Об этом сказал экономист и советник президента в 2019–2024 годах Олег Устенко в эфире Вечер.LIVE.

Он отметил, что в госбюджет Украины заложен среднегодовой курс на уровне 45,5 гривен за доллар.

видео дня

По его словам, если в начале года курс был ниже, то к концу года он может вырасти примерно до 46 гривен за доллар, чтобы выйти на запланированный среднегодовой показатель.

"Курс напрямую влияет на исполнение госбюджета, в частности на финансирование сектора безопасности и обороны", — подчеркнул экономист.

Курс доллара может превысить 55 гривен

Экономический эксперт и президент Международного института свободы Ярослав Романчук ранее говорил, что украинская валюта может ослабнуть до 55-60 гривен за доллар в зависимости от состояния украинской экономики.

По его словам, сейчас Нацбанк сдерживает девальвацию, но в течение ближайших двух-трех кварталов может произойти "перемещение" капиталов из гривни в иностранную валюту, после чего курс национальной валюты начнет снижаться.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют — последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины установил новый официальный курс доллара на 25 мая на уровне 44,26 грн/долл., что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня незначительно ослабила свои позиции по отношению к американской валюте.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявлял, что в конце мая валютный рынок Украины останется относительно стабильным, несмотря на повышенный спрос на валюту и внешние риски.

В то же время вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов прогнозировал, что в мае курс гривни к основным валютам может находиться в пределах 43,8–44,8 грн за доллар и 50–52,5 грн за евро.

Читайте также:

О персоне: Олег Устенко Олег Устенко — украинский экономист. Советник Президента Украины с 28 мая 2019 по 30 марта 2024 года. Член наблюдательного совета Международного фонда Блейзера. Проведенные им финансово-экономические исследования и разработки сосредоточены на странах с развивающимися рынками. Страны СНГ и Украина представляют его основной интерес, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред