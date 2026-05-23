Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

У Путина остаются считанные месяцы: разведка раскрыла главную проблему РФ в войне

Юрий Берендий
23 мая 2026, 11:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Кремле осознают, что Россия находится в сложной ситуации в войне против Украины, а экономические и военные проблемы могут подтолкнуть Путина к переговорам.
У Путина остаются считанные месяцы: разведка раскрыла главную проблему РФ в войне
Разведка раскрыла главную проблему РФ в войне — что ждет Россию и Украину / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Кремль через несколько месяцев лишится возможности оказывать давление на переговорах
  • Удары ВСУ по нефтяному сектору нанесли РФ миллиардные убытки
  • В Кремле усиливается паранойя из-за слухов о перевороте

У российского диктатора Владимира Путина остается все меньше времени для достижения победы в войне против Украины из-за патовой ситуации на фронте и усиления внутренних проблем в РФ. Об этом заявил глава внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью CNN.

По его словам, уже в течение ближайших четырех-пяти месяцев Кремль может утратить возможность вести переговоры с позиции силы, поскольку развитие событий все больше складывается не в пользу России.

видео дня
Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Розин также сообщил, что отношение российского руководства к войне против Украины постепенно меняется. По его словам, Путин сталкивается с комплексом экономических, военных и общественных проблем, которые в конечном итоге могут заставить его согласиться на переговоры.

"Время не в пользу России. Я больше не слышу разговоров о тотальной победе. Люди (в Кремле, — ред.) осознают, что ситуация на украинском поле боя складывается не слишком хорошо", — сказал он.

Глава эстонской разведки подчеркнул, что российская армия теряет больше военных, чем способна мобилизовать или набрать по контрактам. Он напомнил, что в течение двух лет до января российские войска продвигались в среднем лишь примерно на 70 метров в сутки, при этом ежедневно теряли около тысячи солдат убитыми и ранеными, о чем сообщали аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и других исследовательских структур.

По словам Розина, даже эти незначительные продвижения в этом году фактически прекратились. Он отметил, что большинство потерь на фронте сейчас вызывают дроны, в развитие которых активно вкладываются как Украина, так и Россия. По его мнению, переход войны в формат масштабного использования беспилотников будет ограничивать возможность значительных изменений на линии фронта.

Глава внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что на данный момент ни одна из сторон не имеет возможности осуществить масштабный механизированный прорыв вглубь территории противника.

По его словам, если Россия стремится активизировать наступление и захватить оставшуюся часть Донбасса, что остается ее официально заявленной целью, то для этого Кремлю пришлось бы прибегнуть к новой волне принудительной мобилизации.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

"Если бы россияне смогли мобилизовать еще несколько сотен тысяч человек на поле боя, это стало бы проблемой (для Украины, — ред.)", — сказал Розин. 

В то же время такой шаг, по мнению Розина, создал бы дополнительные риски для внутренней стабильности в самой России.

"Они (Кремль, – ред.) очень обеспокоены внутренней стабильностью, очень тщательно следят за ней… Это не то решение, которое они приняли бы очень легко", – подчеркнул он.

Глава эстонской разведки также подчеркнул, что расходы на войну, международные санкции и успешные украинские удары по нефтяной отрасли РФ все сильнее сказываются на российской экономике. По его словам, Украина уже нанесла российскому энергетическому сектору ущерб на миллиарды долларов благодаря атакам дальнобойных беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, экспортным узлам и трубопроводам в глубине территории России.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Комментируя последние атаки дронов на Москву, Розин отметил, что для россиян война все больше переносится непосредственно на территорию страны. В то же время он добавил, что пока непонятно, насколько эти события повлияли на самого Владимира Путина.

"Когда же он поймет реальную ситуацию, ведь вопрос Украины для него настолько идеологичен, что, вероятно, ему нелегко изменить мнение", — сказал Розин.

Глава внешней разведки Эстонии Каупо Розин считает, что даже в случае неспособности российской армии добиться дальнейшего продвижения на фронте Владимир Путин не откажется от своих целей.

По его мнению, Кремль будет пытаться сделать следующую зиму для украинцев по крайней мере такой же сложной, как предыдущую, или даже тяжелее. Если Россия не сможет достичь желаемого военным путем, она попытается реализовать свои цели другими методами, в частности добиться появления в Киеве пророссийской власти.

Розин также отметил, что в Москве усиливается атмосфера паранойи, а охрану президента РФ укрепляют на фоне слухов о возможном государственном перевороте.

По его словам, дополнительной проблемой для российского общества становятся военные, возвращающиеся с войны против Украины. Они приносят с собой насилие, психологические травмы, нестабильность и рост преступности. Часть таких людей, по словам Розина, присоединяется к организованным преступным группировкам.

В то же время он считает, что, несмотря на экономическую стагнацию и возможное усиление недовольства войной, пока нет явных признаков масштабных беспорядков в России из-за жесткого контроля спецслужб над любыми проявлениями инакомыслия.

"Я действительно не вижу уличной революции на данный момент, но иногда такие системы очень пусты изнутри, и если что-то случится, это произойдет очень быстро, и мы все будем удивлены", — сказал он.

Когда может закончиться война — мнение эксперта

Как писал Главред, эксперт по вопросам России и историк Маттиас Уль в интервью Bild высказал мнение, что скорого завершения войны в Украине ожидать не следует, а сам конфликт может длиться еще много лет и постепенно превратиться в затяжное противостояние с широким использованием беспилотных технологий.

По его мнению, нынешний этап войны остается борьбой на истощение, где ни одна из сторон не демонстрирует готовности к быстрому урегулированию.

"На данный момент война на истощение будет продолжаться", — предупредил он.

Уль также отметил, что Россия, несмотря на санкционное давление и экономические проблемы, сохраняет возможность продолжать боевые действия благодаря имеющимся ресурсам и отсутствию масштабного экономического кризиса, который прогнозировали некоторые западные аналитики.

В то же время он предположил, что в случае сокращения количества добровольцев, которых привлекают финансовыми поощрениями, российские власти могут прибегнуть к дополнительным способам комплектования армии, в частности через новую мобилизацию или изменение официального статуса войны.

Говоря об Украине, эксперт обратил внимание на риск нехватки личного состава, прежде всего в пехотных подразделениях, что может затруднять проведение масштабных наступательных операций.

"Вероятно, ситуация еще больше обострится. Последней мерой, скорее всего, станет мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые в настоящее время освобождены от обязательной военной службы", – подытожил он.

Война России против Украины – последние новости по теме

Напомним, в ISW объяснили, почему Путин не готов завершить войну на своих условиях, несмотря на рост потерь армии РФ и все ухудшающуюся ситуацию на фронте. Аналитики считают, что Кремль до сих пор пытается полностью оккупировать Донбасс. В самой России часть элит уже признает, что война зашла в тупик.

Как ранее сообщал Главред, Украина атаковала почти все крупные НПЗ в России, из-за чего Кремль сталкивается со все большими проблемами в энергетическом секторе и логистике. Под ударами уже оказались 24 из 33 ключевых нефтеперерабатывающих заводов РФ. Именно такие атаки, по оценкам экспертов, постепенно истощают экономические ресурсы Москвы для продолжения войны.

Зеленский заявил о новых дальнобойных ударах Украины по российским целям после поражения НПЗ в Ярославле. Президент подчеркнул, что война возвращается непосредственно на территорию РФ. Одновременно украинские военные продолжают сдерживать наступление оккупантов в приграничной Сумской области.

Другие новости:

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Эстония мирное урегулирование новости Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Президент Чехии призвал НАТО "показать зубы" в ответ на провокации Кремля

Президент Чехии призвал НАТО "показать зубы" в ответ на провокации Кремля

12:17Мир
РФ цинично ударила дроном по траурной колонне: есть погибший и пострадавшие

РФ цинично ударила дроном по траурной колонне: есть погибший и пострадавшие

12:09Украина
У Путина остаются считанные месяцы: разведка раскрыла главную проблему РФ в войне

У Путина остаются считанные месяцы: разведка раскрыла главную проблему РФ в войне

11:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух детей за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух детей за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

Китайский гороскоп на сегодня, 23 мая: Кроликам - суета, Петухам - срывы

Китайский гороскоп на сегодня, 23 мая: Кроликам - суета, Петухам - срывы

Голубая Луна скоро осчастливит трех знаков зодиака - кто они

Голубая Луна скоро осчастливит трех знаков зодиака - кто они

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

Последние новости

14:11

Кабачки и огурцы цветут, а завязей нет: как спасти урожай

13:42

Женщина оставила "секретную" смесь на кухне и мошки начали исчезатьВидео

13:41

Астрологи назвали пять самых гармоничных пар по знаку зодиака - кто они

13:35

"Пережила так много": принц Уильям сделал редкое признание о Кейт Миддлтон

13:19

Доллар пробьет психологическую отметку: когда валюта подорожает до 46 гривен

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
13:13

"Саундтрек нашей жизни": известный американский рэпер ушел из жизниВидео

12:34

Когда и как поливать огород, чтобы не загубить растения: советы эксперта

12:31

"Переживал, дойдет ли она": Горбунов раскрыл, какой была свадьба с беременной Осадчей

12:25

Кондиционеры могут исчезнуть, ведь электричество больше не нужно

Реклама
12:17

Президент Чехии призвал НАТО "показать зубы" в ответ на провокации Кремля

12:09

РФ цинично ударила дроном по траурной колонне: есть погибший и пострадавшие

11:55

У Путина остаются считанные месяцы: разведка раскрыла главную проблему РФ в войне

11:41

Китайский гороскоп на завтра, 24 мая: Драконам - ранимость, Лошадям - розовые очки

11:27

Украину разогреет до +28 градусов, но ненадолго: когда придет новая волна холода

11:21

Девушка услышала звук из своего живота, а затем замерла от ужасаВидео

11:18

Чем засеять грядки, чтобы навсегда забыть о вредителях: лучшие растенияВидео

10:58

РФ нанесла удар по Харьковской области: погибли три человека

10:36

Кацурина резко ответила на сравнение с Дорофеевой: "Просто скажу"

10:28

Держится за две цели: в ISW сказали, почему Путин не готов завершить войну

10:14

Как избавиться от сорняков раз и навсегда: проверенный метод от агронома

Реклама
09:42

Отправил последнее фото и в ту же минуту погиб: россияне убили украинского воинаЭксклюзив

09:42

"Мы были вынуждены": LELEKA нарушила запрет на Евровидении 2026Видео

09:42

Полная оккупация Покровска: военный рассказал о реальной ситуации в городе

09:37

Почему 24 мая нельзя срывать шиповник: какой церковный праздник

09:12

Дырки на листьях капусты: в чем причина и что с этим делатьВидео

09:01

Дроны навестили Новороссийск: вспыхнули крупные нефтяные объекты

08:31

В стиле Call of Duty: Украина меняет подход к ведению войны - The Times

07:33

Сенаторы от обеих партий просят Пентагон ускорить выделение помощи Украине – AP

05:45

Как понять, что у ребенка режутся зубы: специалист назвал основные признаки

05:11

Сорняки исчезнут надолго: как обычная газета может сработать лучше химии

04:30

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

03:33

Что обжаривать первым - чеснок или лук: большинство ошибается годами

03:11

Память или грех: зачем на кладбище оставляют хлеб и водку

02:31

Есть ли ядерная угроза со стороны Беларуси: Ступак раскрыл секретный блеф КремляВидео

01:39

Трем знакам зодиака конец мая принесет деньги: кого ждет особенная удача

00:18

Зеленский рассказал, что будет после выхода США из переговоров

22 мая, пятница
23:37

Серьёзная непогода охватит Украину: где будет бушевать шторм

23:23

Инна Белень показала фигуру после родов: четное фото

23:12

Энн Хэтэуэй рассказала о подтяжке лица: в чем призналась актриса

Реклама
23:01

О вьюнке можно забыть: как просто избавиться от надоедливого сорнякаВидео

22:45

Как живут Уильям и Кейт: принц рассказал о семейных шалостях

22:29

В Украине изменили правила бронирования военнообязанных

22:27

Какой будет погода до конца мая в Украине: подробный прогноз

22:04

ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам: Генштаб раскрыл подробности

21:49

На чемпионате Украины в гонке FPV-дронов с нагрузкой победил пилот McQueen на дроне F7 от F-Drones

21:23

"В нем появилась нежность": дочь Брюса Уиллиса рассказала, как изменился отецВидео

21:12

Гниют и не краснеют: что нужно сделать, чтобы не остаться без помидоровВидео

20:20

"Было очень тяжело": Наталка Денисенко назвала свой идеальный вес

20:15

Трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США приостановлены – Рубио

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости Полтавы
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять