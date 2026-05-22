Как живут Уильям и Кейт: принц рассказал о семейных шалостях

Уильям и Кейт живут как обычная семья, несмотря на королевский статус.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Принц Уильям поделился забавным случаем, о котором могут знать лишь домочадцы королевской семьи.

Оказалось, что домашние любимцы монархов - собаки Орла и Отто иногда плохо себя ведут. Об этом пишет People.

43-летний принц Уэльский рассказал эту историю во время своей одиночной поездки в Корнуолл во время встречи с людьми, которые пришли его навестить.

Наследник престола оживился, когда встретил кокер-спаниеля — ту же породу собак, что и у него с Кейт Миддлтон дома.

"Привет, ты очень милый! Я люблю собак. Наши — Орла и Отто. Очень похожи на твои", — сказал Уильям, поглаживая щенка по кличке Профессор Люпин, которого он похвалил как "очень милого".

"Он хорошо себя ведет в доме? Он все грызет?" — спросил он семью и пошутил: "Наши грызут тапочки. Все, что осталось на полу, исчезает".

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

