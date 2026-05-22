Урожай томатов некуда будет девать: что обязательно нужно сделать в мае

Читайте в материале:
- Как ухаживать за томатами в мае
- Когда проводить пасынкование томатов
- Чем подкармливать помидоры
В конце весны стоит уделить время томатам. Именно сейчас они активно растут, и от правильного ухода зависит, насколько обильным будет урожай летом.
Главред расскажет, что делать с помидорами в мае и июне, чтобы обеспечить здоровый рост и стабильное плодоношение.
Посадка томатов в открытый грунт
Если вы еще не успели высадить томаты в открытый грунт или контейнеры, конец мая — идеальное время для этого. Известный британский садовод Монти Дон советует сажать рассаду глубже, вплоть до нижнего листка. Это позволяет стеблю образовывать дополнительные корни, которые обеспечивают прочность и лучшее питание. Такой метод делает растение более устойчивым к жаре и недостатку влаги, пишет Express.
Когда проводить пасынкование томатов
В мае и июне томаты активно наращивают зеленую массу. В пазухах между листьями и стеблем быстро появляются боковые побеги — пасынки. Если их не удалять, куст становится слишком загущенным, тратит силы на лишнюю зелень и дает меньше плодов.
Рекомендуем проводить пасынкование именно утром, когда растение находится в состоянии тургора. В это время побеги легко отламываются пальцами без вреда для стебля. Вечером они становятся вялыми, и при удалении можно повредить растение, открыв путь инфекциям.
Как правильно поливать томаты
Королевское садоводческое общество подчеркивает, что главным правилом полива является обеспечение стабильной влажности почвы. Резкие колебания приводят к растрескиванию плодов и появлению верхушечной гнили. Признаком недостатка воды является скручивание листьев в трубочку. Для контейнерных томатов в жаркие дни нужен ежедневный полив, ведь почва в вазонах высыхает очень быстро.
Подкормка для роста и плодоношения
Когда первые зеленые плоды начинают наливаться, растения нуждаются в регулярном питании. Раз в 10–14 дней рекомендуем добавлять органическое жидкое удобрение с высоким содержанием калия. Это стимулирует формирование крупных и сладких плодов. Избыток азота в этот период нежелателен, ведь он провоцирует чрезмерный рост листьев без закладки цветов.
Мульчирование и уход в почве
Для томатов на грядках важно сохранить влагу и защитить корни от перегрева. Лучше всего насыпать вокруг стебля слой садового компоста или перепревшего навоза. Мульча удерживает воду, подавляет сорняки и создает оптимальные условия для развития корневой системы.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
