Эксперты объясняют, почему даже исправный на вид удлинитель может представлять опасность и нуждаться в замене.

Как часто нужно менять удлинители

Большинство людей привыкли использовать удлинители до тех пор , пока они окончательно не перестанут работать. Однако эксперты отмечают, что даже если удлинитель выглядит исправным, его нужно периодически заменять.

Оптимальный срок службы

Специалисты советуют обновлять удлинители каждые три-пять лет. Это касается даже тех случаев, когда устройство работает без сбоев, пишет Martha Stewart. Такой срок может быть короче или длиннее в зависимости от условий эксплуатации. Если удлинитель ежедневно используется для питания мощных приборов или работает в сложных условиях, например, в гараже или мастерской, тогда его стоит заменять уже через один-два года.

То же самое касается и более дешевых моделей. Их внутренние компоненты быстрее изнашиваются, и даже если снаружи все выглядит нормально, использование такого устройства может представлять опасность.

Когда стоит заменить раньше

Удлинители, которые работают в помещениях с высокой температурой или часто подвергаются скачкам напряжения, также имеют более короткий срок службы. В таких случаях рекомендуем заменять их каждые один-два года.

Признаки опасности

Возраст удлинителя — не единственный показатель. Важнее регулярно проверять его состояние. Есть несколько сигналов, которые свидетельствуют о том, что устройство нужно немедленно заменить:

Нагрев и запах гари. Розетка не должна нагреваться при нормальной нагрузке. Если она становится горячей на ощупь или появляется запах плавленного пластика, это означает, что внутри происходит неисправность.

Расшатанные гнезда. Если вилки слишком легко вставляются или шатаются, возникает плохой контакт, что приводит к сопротивлению и нагреву. Это может вызвать плавление корпуса.

Видимые повреждения. Трещины, жесткий или потертый кабель, изменение цвета вокруг розеток — все это признаки того, что удлинитель больше не пригоден для безопасного использования.

@dsns.kharkiv Сколько приборов можно подключить к одному удлинителю? ? ⚠️ Даже один мощный прибор может быть уже почти на пределе Большинство удлинителей рассчитаны примерно на 2,2–2,5 кВт. Обогреватель или электрочайник почти полностью занимают этот лимит Два прибора — перегрев и риск пожара. ✅ Удлинители — для маломощной техники ✅ Мощные приборы — напрямую в розетку ♬ оригинальная аудиозапись – Харьков ГСЧС - Харьков ГСЧС

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

