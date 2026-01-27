Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Лайфхаки

Почти никто не знает: скрытая функция обычного прибора на кухне меняет все

Алексей Тесля
27 января 2026, 22:34
44
Даже закрытые контейнеры в холодильнике постепенно теряют влагу: холодный воздух действует как мощный осушитель.
микроволновка
Как правильно разогревать еду в микроволновке

Вы узнаете:

  • Чтобы еда стала вкусной — нужен лишь один элемент
  • Даже закрытые контейнеры в холодильнике постепенно теряют влагу

Разогреть вчерашнюю еду в микроволновке так, чтобы она снова стала вкусной, проще, чем кажется — нужен лишь один элемент, который есть у каждого и ничего не стоит.

Дело в том, что даже закрытые контейнеры в холодильнике постепенно теряют влагу: холодный воздух действует как мощный осушитель, из-за чего на следующий день блюда становятся сухими и безжизненными, пишет Express.

видео дня

Чтобы этого избежать, перед разогревом достаточно слегка увлажнить еду — буквально несколько капель воды. После этого накройте её крышкой и отправьте в микроволновку. При нагревании влага создаст эффект пара, который сохранит мягкую текстуру и предотвратит пересушивание.

Если микроволновки под рукой нет, остатки можно "реанимировать" на плите. Для блюд вроде карри или рагу стоит добавить в сковороду немного воды или соуса и разогревать на слабом огне. В этом случае жидкости потребуется чуть больше, чем при использовании микроволновки.

Правда, этот метод подходит не для всего. Например, пицца после холодильника и повторного нагрева часто теряет вкус и приобретает странный аромат — тут чуда ждать не стоит.

Как убрать неприятный запах из микроволновки инфографика
/ Главред

Некоторые идут ещё дальше: при разогреве в микроволновке они накрывают тарелку слегка влажным бумажным полотенцем. Такой приём помогает удерживать пар внутри и делает еду сочнее. Пользователи отмечают, что особенно хорошо это работает с мясом — например, со стейком, который благодаря пару прогревается равномерно и не пересыхает внутри.

Рекомендации специалистов по эффективной очистке микроволновой печи

Есть лёгкий и безвредный способ привести микроволновую печь в порядок, не прибегая к бытовой химии. Для этого понадобятся всего два ингредиента — вода и обычный лимон. Такой натуральный приём позволяет размягчить жир и застарелые загрязнения на внутренних поверхностях, после чего они легко удаляются, а внутри остаётся свежий цитрусовый аромат. Лимон не только справляется с очисткой не хуже магазинных средств, но и обходится дешевле, не вредя ни здоровью, ни окружающей среде.

Ранее Главред писал о том, как отмыть плиту от застарелого жира. Если вовремя не помыть плиту, почистить ее будет уже сложно.

Напомним, ранее сообщалось о том, как отмыть микроволновку от старого жира. Из-за своей конструкции быстро отмыть микроволновую печь не всегда представляется простым занятием.

13:26

Стадо одичавших коров заметили возле Чернобыля: как выживают в зимних условияхФото

13:10

Трагедия в Черкасской области: четверо полицейских погибли при задержании убийцы

12:54

Почему опытные водители держат в авто уксус: хитрость, которая спасает зимой

