Разогреть вчерашнюю еду в микроволновке так, чтобы она снова стала вкусной, проще, чем кажется — нужен лишь один элемент, который есть у каждого и ничего не стоит.
Дело в том, что даже закрытые контейнеры в холодильнике постепенно теряют влагу: холодный воздух действует как мощный осушитель, из-за чего на следующий день блюда становятся сухими и безжизненными, пишет Express.
Чтобы этого избежать, перед разогревом достаточно слегка увлажнить еду — буквально несколько капель воды. После этого накройте её крышкой и отправьте в микроволновку. При нагревании влага создаст эффект пара, который сохранит мягкую текстуру и предотвратит пересушивание.
Если микроволновки под рукой нет, остатки можно "реанимировать" на плите. Для блюд вроде карри или рагу стоит добавить в сковороду немного воды или соуса и разогревать на слабом огне. В этом случае жидкости потребуется чуть больше, чем при использовании микроволновки.
Правда, этот метод подходит не для всего. Например, пицца после холодильника и повторного нагрева часто теряет вкус и приобретает странный аромат — тут чуда ждать не стоит.
Некоторые идут ещё дальше: при разогреве в микроволновке они накрывают тарелку слегка влажным бумажным полотенцем. Такой приём помогает удерживать пар внутри и делает еду сочнее. Пользователи отмечают, что особенно хорошо это работает с мясом — например, со стейком, который благодаря пару прогревается равномерно и не пересыхает внутри.
Рекомендации специалистов по эффективной очистке микроволновой печи
Есть лёгкий и безвредный способ привести микроволновую печь в порядок, не прибегая к бытовой химии. Для этого понадобятся всего два ингредиента — вода и обычный лимон. Такой натуральный приём позволяет размягчить жир и застарелые загрязнения на внутренних поверхностях, после чего они легко удаляются, а внутри остаётся свежий цитрусовый аромат. Лимон не только справляется с очисткой не хуже магазинных средств, но и обходится дешевле, не вредя ни здоровью, ни окружающей среде.
Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании.
