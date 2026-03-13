Где нельзя ставить кровать: названы ошибки, которые мешают спать

Многие ставят кровать у окна, не задумываясь о последствиях. Разбираемся, как такое решение влияет на сон, уют комнаты и общее ощущение пространства.

Расположение кровати в комнате может влиять на сон человека / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Почему кровать у окна может стать плохой идеей

Как расположение кровати влияет на качество сна

Об ошибке в спальне, которую допускают многие

Правильное расположение кровати в спальне может заметно повлиять на качество сна и общее самочувствие. Даже небольшие изменения в расстановке мебели способны сделать комнату более уютной и комфортной для отдыха.

Одним из самых распространенных вопросов при оформлении спальни является можно ли ставить кровать прямо под окном. Об этом пишет Interia Kobieta.

Спальня считается главным местом восстановления в доме. Именно здесь человек отдыхает после напряженного дня, поэтому расположение мебели играет важную роль. По мнению специалистов по организации пространства и сторонников философии фэн-шуй, положение кровати влияет не только на удобство комнаты, но и на ощущение внутреннего спокойствия.

Оптимальное расположение кровати

С точки зрения эргономики и принципов фэн-шуй, лучше всего располагать изголовье кровати у сплошной стены. Такое положение создает чувство стабильности и защищенности во время сна.

Также важно, чтобы лежащий человек мог видеть дверь спальни, но кровать не должна стоять прямо напротив нее. Считается, что подобное расположение помогает ощущать контроль над пространством и способствует более спокойному отдыху.

Лучше всего располагать изголовье кровати у сплошной стены / Фото: Pexels

Еще нужно оставлять свободное пространство по обе стороны кровати. Это делает спальню более удобной и визуально гармоничной.

Можно ли ставить кровать у окна

В небольших квартирах расположение мебели часто превращается в настоящий квест. Когда пространство ограничено, кровать у окна становится одним из самых популярных решений.

У такого варианта есть свои плюсы. Дневной свет, проникающий через окно, делает комнату визуально просторнее. Утреннее солнце может положительно влиять на биологические ритмы и облегчать пробуждение.

Однако есть и недостатки. В холодное время года у окна может быть прохладнее, особенно если рамы недостаточно герметичны. Сквозняки способны ухудшить качество сна и создать дискомфорт.

С точки зрения фэн-шуй окно над изголовьем не создает ощущения "поддержки". Если другого варианта нет, рекомендуется использовать массивное изголовье кровати и плотные шторы, они помогут создать чувство защищенности и снизят влияние холода.

Об источнике: Kobieta Interia Kobieta Interia (kobieta.interia.pl) — польский женский портал, работающий в составе популярного интернет-портала Interia.pl. Сайт предлагает широкий спектр контента для женщин, включая статьи о красоте и моде, здоровье, отношениях, семейной жизни, воспитании детей, психологии, путешествиях и досуге. Портал публикует советы экспертов, вдохновляющие истории, тренды, рекомендации по уходу за собой, обзоры продуктов, рецепты, а также материалы о культуре и саморазвитии. Контент ориентирован на повседневные интересы и потребности современной женщины и помогает читательницам находить полезную информацию и вдохновение в разных аспектах жизни. Kobieta Interia также включает возможности для взаимодействия с читателями, например, обсуждения в комментариях и социальные медиа-форматы, что делает его активным и вовлекающим ресурсом для женской аудитории в Польше.

