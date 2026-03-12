В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

Из-за масштабных сбоев мобильной связи и введения так называемых "белых списков" интернета, российская столица оказалась в цифровой изоляции.

https://glavred.info/world/v-moskve-ischez-internet-s-polok-smetayut-karty-i-peydzhery-chto-gotovit-vlast-rf-10748510.html Ссылка скопирована

В Москве уже неделю не работает мобильный интернет / Колаж: Главред, фото: freepik.com, kremlin.ru, УНІАН

Кратко:

В Москве сбои мобильной связи и интернета

Ежедневные потери бизнеса — около $7 млн

Москвичи покупают карты, рации, пейджеры и стационарные телефоны

С 3 марта жители Москвы жалуются на критические проблемы с мобильной связью и интернетом. Худшая ситуация наблюдается в центре российской столицы и в метро, а российский бизнес уже начал подсчитывать миллионные убытки. Об этом пишут российские РБК, The Moscow Times и The Insider.

Сбои коснулись всех операторов "большой четверки": МТС, Билайн, МегаФон и T2. При этом работают только отдельные сайты из так называемого "белого списка".

видео дня

Из-за ограничений бизнес ежедневно теряет около 7 миллионов долларов. Больше всего пострадали сервисы каршеринга, курьерские службы и розничная торговля. Часть банкоматов и платежных терминалов, работающих через мобильную связь, также прекратила работу.

Серьезные убытки несут и заведения питания без проводного интернета — их потери могут достигать 50% доходов. Между тем сервис Яндекс Такси начал предлагать клиентам оплачивать поездки наличными, если приложение не работает.

Как оправдываются в Кремле

В Кремле объясняют ограничения соображениями безопасности. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что связь ограничивают для защиты граждан от возможных атак и такие меры будут продолжаться "столько, сколько будет нужно".

Оппозиционные российские СМИ предполагают, что власти тестируют систему "белых списков", когда доступ к интернету сохраняют только отдельные ресурсы. По данным проекта "На связи", ограничения мобильного интернета уже действуют в 62 регионах России, из которых в 58 применяют "белые списки".

На фоне перебоев москвичи начали искать альтернативы связи. Продажи бумажных карт и атласов в городе выросли на 48%, а автодорожных карт - на 170%. Также увеличился спрос на рации (+27%), пейджеры (+73%) и стационарные телефоны (+25%).

Из-за нестабильного интернета театры призывают зрителей печатать билеты заранее, а водителей предупреждают о возможных сбоях при оплате парковки.

Взрывы в России — новости по теме

Как сообщал Главред, 10 марта в российском Брянске раздался мощный грохот после объявления режима ракетной опасности. Вероятной целью стал завод "Кремний Эл", производящий микроэлектронику для ракет и БПЛА.

Также в ночь на 12 марта в Краснодарском крае РФ прогремело более 15 взрывов в районах Анапы и Витязево, сработали сирены и сигнализации автомобилей. Российская ПВО пыталась сбить дроны.

Кроме этого, в ночь на 8 марта в РФ прогремели взрывы. Дроны поразили ЛВДС "Армавир" - ключевой узел трубопроводной логистики нефтепродуктов

Читайте также:

Об источнике: The Moscow Times The Moscow Times — независимое онлайн-издание на английском и русском языках, штаб-квартира в Амстердаме, пишет Википедия. Выходило в печатном виде в России с 1992 по 2017 год. Распространялось бесплатно в отелях, кафе, посольствах, авиалиниях и по подписке. Было популярно среди иностранцев в Москве и англоязычных россиян. Как развивалось издание: В ноябре 2015 года изменило формат с ежедневного на еженедельный (каждый четверг) и увеличило объем до 24 страниц.

В июле 2017 года полностью перешло в онлайн.

В 2020 году запущена русскоязычная редакция.

В 2022 году редакция переехала в Амстердам из-за репрессивных медийных законов после вторжения РФ в Украину.

В апреле 2022 года сайт на русском языке был заблокирован в России.

В 2023 году Минюст РФ внес издание в список "иностранных агентов".

В июле 2024 года Генпрокуратура РФ признала The Moscow Times "нежелательной организацией". Среди журналистов, которые начинали там карьеру, — Эллен Барри, будущая руководительница московского бюро The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред