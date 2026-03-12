Укр
Украинцы получат кешбэк на топливо и 1500 гривен - в правительстве раскрыли детали

Юрий Берендий
12 марта 2026, 18:04
В программу "Нацкешбэк" добавили покупку топлива на АЗС и ввели единовременную денежную помощь для уязвимых категорий населения, указали в правительстве.
Украинцы получат кешбэк на топливо и 1500 гривен - в правительстве раскрыли детали
Кешбэк на топливо - как получить и сколько будет действовать решение правительства

О чем идет речь в материале:

  • Правительство вводит кешбэк на топливо для украинцев
  • Также уязвимые категории населения получат дополнительно по 1500 грн

Правительство расширяет программу "Национальный кешбэк", теперь украинцы смогут получать его и за покупку топлива на украинских АЗС. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

видео дня

Как будет действовать кешбэк на топливо

По словам Свириденко, при заправке на АЗС граждане будут получать от государства 15% кешбэк на дизель, 10% на бензин и 5% на автогаз.

Программа будет действовать до 1 мая на всех заправках, которые присоединятся к инициативе, а выплаты будут осуществляться через существующую платформу "Национальный кешбэк", которой уже пользуются 9,4 млн украинцев.

Как получить 1500 грн от государства - кто сможет получить выплату 1500 грн от государства

Кроме того, правительство вводит целевую поддержку пенсионеров и уязвимых категорий населения.

"Доплата 1500 гривен будет направлена для поддержки наиболее уязвимых категорий - пенсионеры по возрасту, получатели пособия по инвалидности, малообеспеченные, получатели базовой соцпомощи, ВПЛ, семьи с детьми. В общей сложности почти 13 млн человек", - указала она.

Свириденко добавила, что средства поступят единовременно в апреле через действующие механизмы социальных выплат (на банковские счета или через Укрпочту) в рамках действующих бюджетных программ Министерства социальной политики.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Выплаты для украинцев - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине готовят новые программы социальной поддержки населения. Они должны быть направлены прежде всего на помощь пенсионерам и людям, которые больше всего страдают от проблем на рынке топлива. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время с 27 февраля украинцы начнут получать на банковские карты выплаты за покупки, совершенные в декабре. Всего 4,4 миллиона граждан получат 699 миллионов гривен кешбэка.

Кроме того, с 1 марта 2026 года в Украине проведут ежегодную индексацию пенсий. Для большинства пенсионеров выплаты вырастут на 12,1%. Перерасчет будет осуществляться автоматически, без необходимости подавать дополнительные заявления.

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года — первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Почему история Украины из шведских архивов пугала Москву: что скрывали в СССР

Почему история Украины из шведских архивов пугала Москву: что скрывали в СССР

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

