Украинцы получат кешбэк на топливо и 1500 гривен - в правительстве раскрыли детали

В программу "Нацкешбэк" добавили покупку топлива на АЗС и ввели единовременную денежную помощь для уязвимых категорий населения, указали в правительстве.

https://glavred.info/ukraine/ukraincy-poluchat-keshbek-na-toplivo-i-1500-griven-v-pravitelstve-raskryli-detali-10748408.html Ссылка скопирована

Кешбэк на топливо - как получить и сколько будет действовать решение правительства / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Кабмин

О чем идет речь в материале:

Правительство вводит кешбэк на топливо для украинцев

Также уязвимые категории населения получат дополнительно по 1500 грн

Правительство расширяет программу "Национальный кешбэк", теперь украинцы смогут получать его и за покупку топлива на украинских АЗС. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Не пропустите важное - присоединяйтесь к нам в WhatsApp. видео дня

Как будет действовать кешбэк на топливо

По словам Свириденко, при заправке на АЗС граждане будут получать от государства 15% кешбэк на дизель, 10% на бензин и 5% на автогаз.

Программа будет действовать до 1 мая на всех заправках, которые присоединятся к инициативе, а выплаты будут осуществляться через существующую платформу "Национальный кешбэк", которой уже пользуются 9,4 млн украинцев.

Как получить 1500 грн от государства - кто сможет получить выплату 1500 грн от государства

Кроме того, правительство вводит целевую поддержку пенсионеров и уязвимых категорий населения.

"Доплата 1500 гривен будет направлена для поддержки наиболее уязвимых категорий - пенсионеры по возрасту, получатели пособия по инвалидности, малообеспеченные, получатели базовой соцпомощи, ВПЛ, семьи с детьми. В общей сложности почти 13 млн человек", - указала она.

Свириденко добавила, что средства поступят единовременно в апреле через действующие механизмы социальных выплат (на банковские счета или через Укрпочту) в рамках действующих бюджетных программ Министерства социальной политики.

Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Выплаты для украинцев - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине готовят новые программы социальной поддержки населения. Они должны быть направлены прежде всего на помощь пенсионерам и людям, которые больше всего страдают от проблем на рынке топлива. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время с 27 февраля украинцы начнут получать на банковские карты выплаты за покупки, совершенные в декабре. Всего 4,4 миллиона граждан получат 699 миллионов гривен кешбэка.

Кроме того, с 1 марта 2026 года в Украине проведут ежегодную индексацию пенсий. Для большинства пенсионеров выплаты вырастут на 12,1%. Перерасчет будет осуществляться автоматически, без необходимости подавать дополнительные заявления.

Другие новости:

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года — первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред