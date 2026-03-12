Доллар включил турборежим: будет ли курс по 50 и что ждет гривню, тревожный прогноз

Эксперты оценили ситуацию на валютном рынке Украины и объяснили, есть ли основания для резкого роста курса доллара в ближайшее время.

Курс валют в Украине - будет ли курс по 50 и что будет с гривней / Коллаж: Главред

В конце февраля – начале марта 2026 года курс доллара в Украине начал стремительно расти, а Национальный банк Украины почти ежедневно фиксировал новые исторические максимумы стоимости американской валюты по отношению к гривне. За несколько недель официальный курс поднялся с уровня около 43,2 грн за доллар в конце февраля до почти 44 грн в середине марта, что стало самым высоким показателем за всю историю гривни.

В частности, 4 марта НБУ впервые установил курс 43,45 грн за доллар, 6 марта — уже 43,81 грн, а 10 марта американская валюта поднялась до 43,9 грн, что снова обновило исторический максимум.

видео дня

Главред выяснил, какие причины роста курса валют и чего ждать дальше.

Курс валют на 12 марта

Национальный банк Украины 12 марта установил справочный курс гривни к доллару на уровне 44,1156 грн за доллар. За сутки национальная валюта ослабла почти на 20 копеек и уже второй день подряд обновила исторический минимум.

Накануне НБУ определил официальный курс гривни к доллару на 12 марта на уровне 43,9776 грн за доллар, что также стало новым рекордно низким показателем.

С начала 2026 года справочный курс гривни к доллару снизился примерно на 4,6%, тогда как официальный курс ослаб на 3,8%.

Курс валют в обменниках на 12 марта

В обменниках, по данным портала Минфин, средний курс доллара вырос на 1 копейку при покупке и на 10 копеек при продаже. Курс евро остался без изменений при покупке и повысился на 5 копеек при продаже.

На наличном рынке доллар покупают и продают в пределах 43,87–44,45 грн. Евро в обменниках покупают примерно за 50,80 грн, а продают за 51,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется в диапазоне 44,15–44,35 грн, тогда как евро — около 51,40–51,65 грн.

На межбанковском рынке торги долларом открылись в пределах 44,19–44,22 грн за доллар, а операции с евро происходят на уровне 51,05–51,07 грн за евро.

Как менялся курс гривни к доллару за последний месяц / Скриншот

Стоит ли ожидать резких скачков курса доллара в Украине — ответ НБУ

В Национальном банке пояснили, что на прошлой неделе на курсовые котировки и рыночные ожидания влияли как внешние, так и внутренние ситуативные факторы. Об этом сообщает 24 канал.

"Стоит помнить, что когда баланс между спросом и предложением ухудшается – гривня слабеет, когда улучшается – укрепляется", – добавляет регулятор.

В НБУ указали на то, что активизация боевых действий на Ближнем Востоке вызвала повышенную волатильность на мировых товарных и финансовых рынках. В то же время в начале недели и месяца традиционно растет чистый спрос на иностранную валюту.

В регуляторе отметили, что это связано с тем, что банки после выходных активно покупают валюту для обслуживания операций с картами и наличными, а также с обновлением лимитов на онлайн-покупку валюты населением и выплатой дивидендов бизнесом. Когда эти факторы постепенно ослабевают, ситуация на валютном рынке стабилизируется, а вместе с этим меняется и курсовая динамика.

В НБУ подчеркнули, что главным приоритетом регулятора остается обеспечение стабильности валютного рынка. Речь идет не о жесткой фиксации курса, а о контролируемых умеренных колебаниях в обе стороны, которые не создают существенных рисков для экономики.

"Национальный банк внимательно следит за ситуацией и будет сглаживать чрезмерные курсовые колебания. Для этого есть достаточный объем международных резервов и мощная международная поддержка", - резюмировали в Нацбанке.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Валютный прогноз на 16-22 марта 2026

На следующей неделе на украинском валютном рынке не ожидается резких колебаний. Об этом сообщил руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, комментируя прогноз курса валют в Украине на период с 16 по 22 марта.

По его словам, несмотря на сложную международную ситуацию, на рынке сохранится относительная стабильность. При этом доллар США продолжает укреплять позиции: в последнее время американская валюта укрепилась по отношению к евро почти на 3%. Эта тенденция может сохраниться, а соотношение между долларом и евро, вероятно, будет находиться в пределах 1,145–1,165.

Банкир прогнозирует, что с 16 по 22 марта на межбанковском рынке курс доллара может колебаться в пределах 43,5–44,25 грн, а евро — 49,5–52 грн. На наличном рынке доллар, по его оценкам, будет находиться в диапазоне 43,5–44,5 грн, тогда как евро — 50,5–52 грн.

Среди факторов, влияющих на валютный рынок Украины, Лесовой назвал геополитическую ситуацию, в частности конфликт на Ближнем Востоке, который создает дополнительные риски для мировых рынков.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

В то же время ожидается увеличение предложения валюты, поскольку аграрии начнут активнее продавать ее в рамках подготовки к посевной кампании. Вместе с тем спрос на иностранную валюту растет со стороны импортеров энергоресурсов, ведь многие компании стремятся закупить топливо заранее на фоне повышения цен на нефтепродукты. Важным фактором стабильности при этом остаются международные резервы Национального банка Украины.

"В этих условиях Национальный банк будет оставаться ключевым регулятором рынка. При необходимости он может использовать валютные интервенции для снижения чрезмерной волатильности. Стабильность гривни сейчас играет ключевую роль в формировании предсказуемой валютной среды", – резюмировал он в комментарии для MC: Money & Career.

Как не проиграть на курсе валют – нужно ли продавать доллары

Эксперты советуют не пытаться зарабатывать на колебаниях валютного курса, ведь для большинства людей это обычно заканчивается финансовыми потерями. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.

По его словам, статистика показывает, что физические лица чаще всего покупают иностранную валюту тогда, когда она уже подорожала, а продают после падения курса. В результате выгоду от таких операций обычно получают крупные банки.

Чтобы избежать подобных рисков, финансист рекомендует заранее диверсифицировать свои сбережения и не перебрасывать средства между различными активами. Оптимальным вариантом он называет распределение примерно 40% сбережений в гривне, в частности через инвестиции в ОВГЗ, около 30% — в долларах, которые можно хранить на депозите или наличными, и еще 30% — в евро. Такой подход помогает сбалансировать финансовые активы независимо от колебаний на валютном рынке.

/ Фото: УНИАН

Какова причина роста курса валют — Новак

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, объясняя причины роста курса валют в Украине, заявил, что сейчас многие экономические процессы пытаются связать с войнами в мире, в частности событиями в Иране, хотя на самом деле они не всегда имеют прямую связь с боевыми действиями.

По его словам, сейчас в Украине наблюдается волна небольшой, но ощутимой девальвации гривни, которую часто объясняют ситуацией на Ближнем Востоке и возможными перебоями в работе морских проливов, через которые транспортируется значительная часть мировых поставок нефти. Однако, по мнению экономиста, такие аргументы используют скорее как объяснение или оправдание.

В связи с этим, по словам Новака, возникает логичный вопрос о роли регулятора и о том, почему он допускает столь ощутимые колебания курса гривни в сторону ее обесценивания.

"Во-первых, сейчас Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы — примерно 54 миллиарда долларов. Таких резервов у Украины никогда не было, даже в лучшие мирные годы. Конечно, большая часть этих резервов — благодаря внешней финансовой поддержке, которую страна получает из многих источников. Поэтому, имея такие резервы и значительно уменьшенные внешнеэкономические операции, Нацбанк имеет все возможности держать курс гривни стабильным. Если брать, например, события в Иране, колебания курса по их причине могли бы составлять лишь несколько копеек, а не несколько гривен. Все остальное — это валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива", — указал он в колонке для Главреда.

Андрей Новак также отметил, что делать точные прогнозы по курсу гривни практически невозможно. По его мнению, те, кто пытается это делать, либо вводят в заблуждение, либо действуют непрофессионально. Он пояснил, что для прогнозирования курса необходима четкая курсовая стратегия регулятора, то есть Национального банка Украины, однако такой долгосрочной стратегии, по его словам, пока нет.

/ Фото: УНИАН

Экономист отметил, что сейчас Нацбанк фактически руководствуется только краткосрочным подходом на год, который называют контролируемым плавающим курсом. По его мнению, эта формулировка не имеет четкого содержания и больше выглядит как попытка красиво описать ситуацию. При отсутствии понятной стратегии, подчеркнул он, на валютном рынке возникает пространство для спекуляций, что делает невозможным точные прогнозы.

"До какого уровня Нацбанк будет позволять "плавать" курсу, и когда он начнет его контролировать — мы тоже не знаем. Это только слова, однако экономика — это цифры. А когда Нацбанк не дает конкретных цифр, на чем можно делать прогнозы?! Конечно, в любом случае курс национальной денежной единицы влияет на ценовую ситуацию в стране", — отметил он.

Новак добавил, что если девальвация гривни продолжится и начнет существенно влиять на удорожание импортных товаров, именно она станет одним из факторов роста цен. Поэтому, по его словам, поддержание стабильного курса национальной валюты является важной задачей центрального банка.

Он подчеркнул, что так называемые твердые валюты называют так не из-за физических свойств, а из-за стабильности их курса, которую обеспечивают центральные банки соответствующих стран. По мнению экономиста, в Украине Национальный банк на протяжении большинства лет не обеспечивал стабильности гривни. Он обратил внимание, что с момента введения гривни в 1996 году ее курс по отношению к доллару снизился примерно с 1,8 грн до около 44 грн за доллар.

"Это результат неправильной курсовой политики единственного регулятора в этой сфере — Национального банка Украины. Он большую часть времени не выполнял свою главную функцию — обеспечение стабильности курса национальной валюты. Надеюсь, что в ближайшее время эти колебания прекратятся или хотя бы стабилизируются на текущем уровне. Но пока никакой курсовой стратегии у Нацбанка нет. Ориентироваться на что-то и прогнозировать курс невозможно — мы можем только надеяться. И это яркий пример того, что без стратегии процессы идут самотеком, неконтролируемо и непредсказуемо. К сожалению, именно так сейчас происходит с курсом гривни", — резюмировал он.

Почему НБУ отпустил гривню

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в посте в Facebook заявил, что ему непонятно, почему Национальный банк допустил ослабление гривни в относительно стабильный период, да еще и на фоне ажиотажа на топливном рынке. В то же время он предположил несколько возможных причин такого шага.

По его словам, среди них могут быть риски с внешним финансированием от международных партнеров в марте и апреле, а также блокировка кредита для Украины со стороны Венгрии, которая может затянуться до выборов в этой стране. Кроме того, аналитик обратил внимание на недовыполнение государственного бюджета за первые два месяца года, в частности из-за более низких, чем ожидалось, поступлений от внутреннего НДС.

Он также отметил, что властям может быть выгодно получать больше гривен от конвертации валютных поступлений, поскольку необходимо финансировать запланированные государственные расходы. Еще одной возможной причиной он назвал ожидания Нацбанком роста спроса на валюту в будущем, который пока не отражается в фактической рыночной динамике и может нарушить привычные сезонные тенденции марта.

/ Фото: УНИАН

По мнению Шевчишина, не исключено и стремление поднять курсовые уровни сейчас, чтобы во время возможного сезонного укрепления гривни они не опустились ниже желаемых показателей. Все эти факторы, по его оценке, могут свидетельствовать об очередном этапе плановой и контролируемой девальвации со стороны НБУ. В то же время он подчеркнул, что такое ослабление гривни не является критическим, поскольку рынок и без того ожидает движение курса доллара до уровня более 45 гривен, вопрос заключался только в том, когда именно это произойдет.

"Остановка и задержание инкассаторов в Венгрии. Здесь у меня больше вопросов, чем ответов. Но технически речь идет о 90 млн долл., или почти 10% от того, что завезли в Украину официально наличными в январе. Это много, но не критично, поэтому на некоторое время может создать дискомфорт на наличном рынке", - резюмирует он.

На сколько может вырасти доллар

В Украине в последние дни заметно ослабла гривня по отношению к доллару, что имеет несколько причин. Об этом рассказал экономист и финансист Сергей Фурса в эфире Ранок.LIVE. По его словам, такую динамику частично обусловило общее укрепление американской валюты на мировых рынках, а также рост геополитической напряженности, в частности из-за войны в Иране. Эксперт отметил, что в последние недели доллар значительно укрепился по отношению к валютам развивающихся стран.

"Если до этого доллар слабел, то сейчас он "выстрелил". На цены до конца года мы ожидаем курс 45,5 грн. Это около 3-5% годовой девальвации", — высказался эксперт.

Будет ли доллар по 50 грн: прогноз банкира

В то же время директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии для Фактов ICTV пояснил, что текущая ситуация на валютном рынке Украины не свидетельствует о приближении кризиса, а скорее отражает постепенную адаптацию экономики к новым условиям.

Он также отметил, что на данный момент нет фундаментальных оснований для резкого скачка курса доллара до 50 гривен, несмотря на информационный шум и временную нервозность на рынке. По его словам, валютный рынок сохраняет способность к саморегулированию, а Национальный банк имеет инструменты для оперативного вмешательства в случае необходимости.

По прогнозу эксперта, в течение следующей недели курс на межбанковском рынке может колебаться в пределах 43,5–44,25 гривни за доллар и 49,5–52 гривни за евро, тогда как на наличном рынке ожидается диапазон 43,5–44,5 гривни за доллар и 50,5–52 гривни за евро.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривни. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

